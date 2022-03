Hihetetlen pénzt keresnek az influenszerek: egyre több magyar vág bele a szakmába

Miközben a legfrissebb, 2022. januári adatok szerint több mint 4,6 milliárd ember rendelkezik közösségi média profillal – a föld lakosságának közel 60 százaléka –, egyre nagyobb potenciál rejlik a platformok professzonális felhasználásában. Napjainkra közel 50 millió influenszert tartanak számon világszerte, és a hazánkban is dinamikusan bővülő iparág mára 104 milliárd dolláros üzletté nőtte ki magát. A “hivatásos” tartalomgyártók átlagosan 3000 dollárt keresnek havonta, nem csoda, hogy egyre vonzóbb karrieropciót jelentenek a közösségi oldalak a fiatalok számára. Tévedés azonban azt hinni, hogy az influenszerek a lábukat lógatva tesznek zsebre nagy összegeket, egy anyagilag is jövedelmező profil felépítése ugyanis hosszú távú tudatos munka eredménye, melybe sokat kell invesztálni. A videó streaming-megoldásokat fejlesztő magyar RECnGO összeszedett néhány tippet, mellyekkel könnyebben indulhatnak el a telített piacon a jövő tartalomgyártói.

A digitális tartalomgyártás dinamikusan fejlődő területként menetelt előre az elmúlt években, a világjárvány azonban új dimenziót nyitott az influenszer-ipar számára, hiszen egyre többen tekintenek jól jövedelmező bevételi forrásként a platformok üzleti célú használatára. Miközben a szektor 104 milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát és 1,3 milliárd dollárnyi befektetést vonzott 2021-ben, a tartalomgyártók harmada már tisztán a közösségi oldalakon keresi a kenyerét. Mindehhez ráadásul nincs szükség több százezres vagy milliós követőbázisra, ugyanis az összetartó közösséget építő mikroinfluenszerek kifejezetten jól teljesítenek az egyik legfontosabb mutatónak számító engagement (posztokhoz kapcsolódó like-ok, megosztások, kattintások) terén. Nem csoda, hogy egyre vonzóbb alternatívát jelent az online tartomgyártás, mint szakma, sőt, a szülők legnagyobb megdöbbenésére a fiatalok közel fele képzeli el a jövőjét az influenszer iparban. Rengeteg tévhit él azonban a profi véleményvezérek tevékenysége körül, hiszen sokak számára továbbra is egyet jelent a könnyen szerzett hírnévvel, pénzzel és csillogással – miközben egy üzletileg sikeres profil mögött hosszas előkészületek, tudatos stratégia és kemény munka állnak.

Egy népesebb követőtábor felépítése – melyet már üzleti szempontból is eredményesen aknázhatsz ki – nem megy egy-két nap alatt, ráadásul az influenszer tevékenysége soha nem lehet öncélú: az első lépés megtalálni azt a témát, melyről érdekes és hasznos tartalmat tudsz nyújtani és amely a segítségedre lesz a saját márkád hiteles formálásában. Persze nem árt, ha figyeled a trendeket és olyan területet választasz, mely trendi és keresett a közösségi médiában, a felhasználók ugyanis szeretik és szívesen “fogyasztják” a vicces videókat és mémeket, a tájképeket és útibeszámolókat, az ételfotókat, az állatokat szerepeltető tartalmakat, valamint a divathoz és a szépségápoláshoz, illetve a sporthoz és a művészetekhez kapcsolódó anyagokat és posztokat. Ha megtaláltad a saját hangod, akkor jó alapokkal indulsz, de nézzük, milyen tanácsokat érdemes még megfontolniuk a kezdő influenszereknek

- vezetette fel a RECnGO 5+1 tippjét a cég marketingkommunikációs tanácsadója, Fazekas László. Az első benyomás az online térben is döntő lehet, a közösségi oldalakon pedig egy rövid, limitált karakterszámú bemutatkozó áll csupán rendelkezésedre, így nagyon fontos, hogy frappánsan össze tudd foglalni, hogy mire számíthatnak tőled a követőid. Figyelj arra, hogy a BIO-d mindent fontos információt tartalmazzon rólad és a márkádról, és arra is ügyelj, hogy az elérhetőségeidet, a weboldalad vagy más közösségi média platformjaid is szerepeljenek benne. Fontos a jó minőségű, figyelemfelkeltő profilfotó is!

Számos előnye van annak, ha az Instagramon üzleti profilra váltasz, de ezek közül talán a legfontosabb, hogy értékes adatokhoz és analitikához férhetsz hozzá saját tevékenységeiddel kapcsolatban. Jobban megismerheted a követőidet, a közösséged legaktívabb időszakait, de láthatod azt is, mely bejegyzéseid aratták a legnagyobb sikert. Üzleti felhasználóként lehetőséged van linkeket is megosztani a storydban, ezzel pedig könnyedén irányíthatsz látogatói forgalmat az oldalaidra, illetve időzítheted is a posztjaidat, mellyel időt spórolhatsz és még egyszerűbben követheted az eltervezett stratégiádat.

#Hashtagelés okosan

A címkék – hashtagek – segítségével nagyobb elérést generálhatsz, ráadásul kategorizálhatod és kereshetővé teheted posztjaidat. A dolog hátulütője az, hogy ha taktikusan népszerű cimkéket használsz, akkor a bejegyzése(i)d sok más felhasználó posztjával verseng majd a figyelemért. Erre egy jó megoldás lehet, ha kitalálsz egy egyedi hashtaget, például a saját vagy a márkád nevével vagy egy olyan tipikus kifejezéssel, ami speciálisan a te profilodhoz és tevékenységedhez kötődik. #tűnjkiatömegből!

Ha el szeretnéd nyerni az emberek bizalmát, és a célod, hogy visszatérő követőid legyenek, akkor rendszeresen, következetesen kell kommunikálnod és mindenekelőtt hitelesen kell megjelenned a közösségi felületeiden. A legjobban akkor jársz, ha előre elkészítesz egy heti vagy havi poszttervet, amit időről időre módosítani tudsz, ha éppen szükség van rá. Felesleges túlzásba vinni a jelenlétet, nem kell naponta többször posztolni, inkább a rendszerességre ügyelj. Ne feledd, a minőség itt is fontosabb, mint a mennyiség, hiszen azt szeretnéd elérni, hogy a követőid már tűkön ülve várják az újabb tartamaidat! Ha kezdetben nehéz is lehet elképzelni, a közösségi média világában gyakran érdemes összedolgoznod a hasonló témákat és tartalmakat kínáló profilok gazdáival. Egy közös élő bejelentkezéssel vagy együtt indított nyereményjátékkal új közönségeket érhetsz el és növelheted a márkád ismertségét, az új impulzusok ráadásul mindig inspirálóak és új színt vihetnek a közösségi aktivitásaidba. Akkor is születhetnek izgalmas együttműködések, ha teljesen más profilú influenszerrel fogtok közös munkába, a lényeg a kreativitás!

Azt már jóideje tudjuk, hogy a videós tartalmakkal lényegesen nagyobb elköteleződést érhetünk el az online világban, ennek ékes bizonyítéka a TikTok példátlan térnyerése, melyet csak hazánkban közel 1 millióan használnak. A legjobb eredményeket akkor érhetjük el influenszerként, ha rendszeresen állítunk elő audiovizuális tartalmakat, de ezen a műfajon belül is rohamléptekben tör előre az élőzés, ugyanis átlagosan háromszor hosszabb ideig képes lekötni a nézők figyelmét, miközben lehetőséget nyújt a manapság egyre nagyobb hangsúlyt kapó azonnal visszajelzésekre, kérdésekre, interakciókra. Persze ezen a téren is nagy a verseny, így érdemes gyors, költséghatékony és minőségi megoldás után nézni.

A fentiekből következően egyre nagyobb igény jelentkezik a költség- és időhatékony streaming-megoldásokra, a piac egyik legfőbb pörgetője pedig kétségtelenül az influenszer ipar. Az applikációnknak, illetve az újabb és újabb funkciók fejlesztésének az a célja, hogy a tartalomgyártók saját okoseszközeikkel, operatőr vagy rendező közreműködése nélkül is profi élő közvetítéseket tudjanak létrehozni, valós időben szerkeszteni vagy éppen utólag összeállítani egy minőségi videóanyagot. A lehetőségek szinte korlátlanok, csak az egyéni kreativitás szab határt. Egy biztos: ez egy olyan befektetés, ami minden véleményvezér számára megtérül, tematikus profiltól vagy üzleti modelltől függetlenül

– hívta fel a figyelmet Szél Gergely, az innovatív videó streaming-megoldásokat fejlesztő magyar RECnGO ügyvezetője.