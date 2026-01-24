A tájékoztatás szerint pénteken érkezett riasztás a vármegyében egy eszméletlen gyermekhez.
Rendőrök vitték el az RTL korábbi sztárját: a szlovák hatóságok hibáztak?
Noé Viktort Budapesten előállították a rendőrök egy szlovákiai gyerektartási eljárás miatt - írja a Blikk. A színészt nemzetközi elfogatóparancs alapján vitték el egy budapesti okmányirodából, miközben egyedül nevelte tizenkét éves lányát.
A hatóságok bilincsben vitték el, pedig a bíróság már jogerősen kimondta, hogy a gyerektartási ügy nem létezik. Noé elmondása szerint a szlovák eljárást korábban lezárták, és az anyával kapcsolatos gyerektartási követelések jogerősen megszűntek.
A történet azzal kezdődött, hogy lánya anyja folyamatosan feljelentéseket tett ellene. Noé szerint volt olyan időszak, amikor bankon keresztül fizetett, volt amikor készpénzben, de sosem tagadta meg a támogatást a gyermektől.
Októberben a magyar bíróság jogerősen kimondta, hogy a kislány kizárólagos felügyeleti joga Noénál van, és nincs semmilyen gyerektartási követelés egyik fél részéről sem. Ennek ellenére a szlovák hatóság kiadott ellene elfogatóparancsot, mert nem értesítették őket arról, hogy az ügy megszűnt.
A letartóztatás során Noét először egy cellába helyezték, ahol állítása szerint nehéz körülmények között töltötte az éjszakát. Végül 26 óra elteltével szabadon engedték, miután figyelembe vették, hogy egy gyermekét egyedül nevelő apa. Jelenleg Budapest területét nem hagyhatja el, és nyomkövetőt kell viselnie.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A színész reméli, hogy szlovák ügyvédje segítségével tisztázódik a helyzet, és nem kell újabb tárgyalásokra utaznia. A történtek nemcsak őt, hanem édesanyját és kislányát is megviselték.
Az elmúlt években közel 90 fürdő tűnt el a rendszerből, a gyógyfürdők száma stagnál, az élményfürdők és strandok viszont soha nem látott ütemben szaporodnak.
Újabb hírek érkeztek a zenész állapotáról: bár a tüdőgyulladáson már túl van, a gyógyulás még nem ért véget.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/4. heti nyerőszámait.
Az Oscar-díj történetében először 2002 óta új kategóriát vezettek be: a legjobb szereplőválogatás díját.
A Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/4. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.
A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk.
A bejelentés után Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke értékelte lapunknak a csomag hatásait.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az új intézkedéscsomag.
A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy
Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást
Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.
Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t.
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.