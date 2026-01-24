2026. január 24. szombat Timót
1 °C Budapest
Közelkép egy rendfenntartó rendőr használati övéről. A pisztolytáskában lévő modern kézifegyver kiemelkedik és fókuszban van az előtérben. Az övön bilincsek, extra tárkapcsok és egy rádió is látható.
Szórakozás

Rendőrök vitték el az RTL korábbi sztárját: a szlovák hatóságok hibáztak?

Pénzcentrum
2026. január 24. 12:30

Noé Viktort Budapesten előállították a rendőrök egy szlovákiai gyerektartási eljárás miatt - írja a Blikk. A színészt nemzetközi elfogatóparancs alapján vitték el egy budapesti okmányirodából, miközben egyedül nevelte tizenkét éves lányát.

A hatóságok bilincsben vitték el, pedig a bíróság már jogerősen kimondta, hogy a gyerektartási ügy nem létezik. Noé elmondása szerint a szlovák eljárást korábban lezárták, és az anyával kapcsolatos gyerektartási követelések jogerősen megszűntek.

A történet azzal kezdődött, hogy lánya anyja folyamatosan feljelentéseket tett ellene. Noé szerint volt olyan időszak, amikor bankon keresztül fizetett, volt amikor készpénzben, de sosem tagadta meg a támogatást a gyermektől.

Októberben a magyar bíróság jogerősen kimondta, hogy a kislány kizárólagos felügyeleti joga Noénál van, és nincs semmilyen gyerektartási követelés egyik fél részéről sem. Ennek ellenére a szlovák hatóság kiadott ellene elfogatóparancsot, mert nem értesítették őket arról, hogy az ügy megszűnt.

A letartóztatás során Noét először egy cellába helyezték, ahol állítása szerint nehéz körülmények között töltötte az éjszakát. Végül 26 óra elteltével szabadon engedték, miután figyelembe vették, hogy egy gyermekét egyedül nevelő apa. Jelenleg Budapest területét nem hagyhatja el, és nyomkövetőt kell viselnie.

A színész reméli, hogy szlovák ügyvédje segítségével tisztázódik a helyzet, és nem kell újabb tárgyalásokra utaznia. A történtek nemcsak őt, hanem édesanyját és kislányát is megviselték.
Címlapkép: Getty Images
