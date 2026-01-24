Volt telitalálat az Eurojackpoton: itt vannak a nyerőszámok a 4. héten, pénteken

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/4. heti nyerőszámait. Volt telitalálat ezen a héten, azonban nem Magyarországról. Így a következő sorsoláson 10 millió euró, azaz 3,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 4. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 4. játékhéten, pénteken



18; 36; 39; 45; 50;

6, 9.



Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal volt telitalálatos szelvény, a nyereménye 53,7 milliárd forint. A legnagyobb magyar találat ezúttal a 4+1-es nyerőosztályban született, amelyben 14 szerencsés játékos 147 505 forinttal lett gazdagabb.

Érdekesség, hogy 5+2 találatos szelvény már 326 sorsolás óta nem volt Magyarországon. A következő sorsoláson 10 millió euró, azaz 3,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

