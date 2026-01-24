Az elmúlt években közel 90 fürdő tűnt el a rendszerből, a gyógyfürdők száma stagnál, az élményfürdők és strandok viszont soha nem látott ütemben szaporodnak.
Volt telitalálat az Eurojackpoton: itt vannak a nyerőszámok a 4. héten, pénteken
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/4. heti nyerőszámait. Volt telitalálat ezen a héten, azonban nem Magyarországról. Így a következő sorsoláson 10 millió euró, azaz 3,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 4. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 4. játékhéten, pénteken
18; 36; 39; 45; 50;
6, 9.
Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal volt telitalálatos szelvény, a nyereménye 53,7 milliárd forint. A legnagyobb magyar találat ezúttal a 4+1-es nyerőosztályban született, amelyben 14 szerencsés játékos 147 505 forinttal lett gazdagabb.
Érdekesség, hogy 5+2 találatos szelvény már 326 sorsolás óta nem volt Magyarországon. A következő sorsoláson 10 millió euró, azaz 3,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
A Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/4. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.
A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk.
A bejelentés után Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke értékelte lapunknak a csomag hatásait.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az új intézkedéscsomag.
A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy
Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást
Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.
Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t.
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere
A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.