Feltették a nagy kérdést Novak Djokovicnak: Federer, Nadal, vagy ő a legjobb? Videón a csattanós válasz!

Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be, és tiszteletlennek nevezte az erre vonatkozó újságírói kérdést - tudósított az Express.
Novak Djokovic szokatlanul hosszú késéssel érkezett meg a meccs utáni sajtótájékoztatóra az Australian Openen, amiért azonnal bocsánatot kért az újságíróktól. A tízszeres melbourne-i bajnok a negyeddöntőben Lorenzo Musetti ellen lépett pályára, és ugyan elveszítette az első két szettet, az olasz játékos sérülés miatt 6–4, 6–3, 1–3-as állásnál feladta a mérkőzést. Djokovic így sorozatban hetedszer jutott be az elődöntőbe Melbourne-ben.
A sajtótájékoztatón az egyik újságíró azt kérdezte, mennyiben emlékezteti a szerb klasszis jelenlegi helyzete – amikor a Grand Slam-tornákon Jannik Sinner és Carlos Alcaraz mögött áll – pályafutása korai szakaszára, amikor Roger Federert és Rafael Nadalt üldözte. Djokovic azonban közbevágott.
Én üldözöm Jannikot és Carlost? Milyen értelemben? Szóval én mindig az üldöző vagyok, engem sosem üldöz senki?
– kérdezett vissza a 38 éves teniszező.
Amikor az újságíró pontosított, hogy kizárólag a jelenlegi Grand Slam-eredményekre gondolt, és megjegyezte, hogy Djokovic közel két évtized alatt 24 Grand Slam-címet nyert, a szerb sztár hozzátette: "Köszönöm. Ezt néha érdemes megemlíteni, nem?"
A kérdező kitartott amellett, hogy össze lehet-e hasonlítani pályafutása két szakaszát. Djokovic erre egyenesen tiszteletlennek nevezte a felvetést.
Kicsit tiszteletlennek tartom, hogy kihagyod azt a nagyjából 15 éves időszakot a kettő között, amikor én uraltam a Grand Slam-tornákat. Fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük. Őszintén szólva nem érzem úgy, hogy üldöznék bárkit is
– mondta.
Hozzátette, hogy Roger Federer és Rafael Nadal mindig a legnagyobb riválisai maradnak, ugyanakkor óriási tisztelettel adózik Sinner és Alcaraz teljesítménye előtt.
Ők ketten a következő 10–15, akár 20 évig is játszhatnak, ki tudja, olyan fiatalok még
– jegyezte meg.
A szerb legenda örül annak, hogy Sinner és Alcaraz között új rivalizálás bontakozik ki. Sőt, szívesen látná, ha egy harmadik játékos is csatlakozna hozzájuk a csúcson.
Ez a sport természetes körforgása. Az ilyen rivalizálások, valamint a személyiségek és játékstílusok közötti kontraszt nagyon jót tesz a tenisznek
– magyarázta.
Djokovic leszögezte, hogy saját történelmét írja, és továbbra is minden tornán, különösen a Grand Slameken a döntőbe jutás a célja. Elismerte, hogy Sinner és Alcaraz jelenleg jobbak nála és mindenki másnál, de ez szerinte nem jelenti azt, hogy fehér zászlóval menne ki a pályára.
Az utolsó pontig, az utolsó ütésig harcolni fogok, és mindent megteszek, hogy kihívást jelentsek számukra
– jelentette ki.
A világranglista negyedik helyezettje az elődöntőben a kétszeres címvédő Sinnerrel vagy Ben Sheltonnal találkozhat, és továbbra is a rekordot jelentő 25. Grand Slam-trófeáért küzd.
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta.
