2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
teniszütők és teniszlabda, tenisz, salak, salakos teniszpálya
Sport

Feltették a nagy kérdést Novak Djokovicnak: Federer, Nadal, vagy ő a legjobb? Videón a csattanós válasz!

Pénzcentrum
2026. január 28. 19:44

Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be, és tiszteletlennek nevezte az erre vonatkozó újságírói kérdést - tudósított az Express.

Novak Djokovic szokatlanul hosszú késéssel érkezett meg a meccs utáni sajtótájékoztatóra az Australian Openen, amiért azonnal bocsánatot kért az újságíróktól. A tízszeres melbourne-i bajnok a negyeddöntőben Lorenzo Musetti ellen lépett pályára, és ugyan elveszítette az első két szettet, az olasz játékos sérülés miatt 6–4, 6–3, 1–3-as állásnál feladta a mérkőzést. Djokovic így sorozatban hetedszer jutott be az elődöntőbe Melbourne-ben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sajtótájékoztatón az egyik újságíró azt kérdezte, mennyiben emlékezteti a szerb klasszis jelenlegi helyzete – amikor a Grand Slam-tornákon Jannik Sinner és Carlos Alcaraz mögött áll – pályafutása korai szakaszára, amikor Roger Federert és Rafael Nadalt üldözte. Djokovic azonban közbevágott.

Én üldözöm Jannikot és Carlost? Milyen értelemben? Szóval én mindig az üldöző vagyok, engem sosem üldöz senki?

– kérdezett vissza a 38 éves teniszező.

Amikor az újságíró pontosított, hogy kizárólag a jelenlegi Grand Slam-eredményekre gondolt, és megjegyezte, hogy Djokovic közel két évtized alatt 24 Grand Slam-címet nyert, a szerb sztár hozzátette: "Köszönöm. Ezt néha érdemes megemlíteni, nem?"

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A kérdező kitartott amellett, hogy össze lehet-e hasonlítani pályafutása két szakaszát. Djokovic erre egyenesen tiszteletlennek nevezte a felvetést.

Kicsit tiszteletlennek tartom, hogy kihagyod azt a nagyjából 15 éves időszakot a kettő között, amikor én uraltam a Grand Slam-tornákat. Fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük. Őszintén szólva nem érzem úgy, hogy üldöznék bárkit is

– mondta.

Hozzátette, hogy Roger Federer és Rafael Nadal mindig a legnagyobb riválisai maradnak, ugyanakkor óriási tisztelettel adózik Sinner és Alcaraz teljesítménye előtt.

Ők ketten a következő 10–15, akár 20 évig is játszhatnak, ki tudja, olyan fiatalok még

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– jegyezte meg.

A szerb legenda örül annak, hogy Sinner és Alcaraz között új rivalizálás bontakozik ki. Sőt, szívesen látná, ha egy harmadik játékos is csatlakozna hozzájuk a csúcson.

Ez a sport természetes körforgása. Az ilyen rivalizálások, valamint a személyiségek és játékstílusok közötti kontraszt nagyon jót tesz a tenisznek

– magyarázta.

Djokovic leszögezte, hogy saját történelmét írja, és továbbra is minden tornán, különösen a Grand Slameken a döntőbe jutás a célja. Elismerte, hogy Sinner és Alcaraz jelenleg jobbak nála és mindenki másnál, de ez szerinte nem jelenti azt, hogy fehér zászlóval menne ki a pályára.

Az utolsó pontig, az utolsó ütésig harcolni fogok, és mindent megteszek, hogy kihívást jelentsek számukra

– jelentette ki.

A világranglista negyedik helyezettje az elődöntőben a kétszeres címvédő Sinnerrel vagy Ben Sheltonnal találkozhat, és továbbra is a rekordot jelentő 25. Grand Slam-trófeáért küzd.
Címlapkép: Getty Images
#videó #sport #interjú #verseny #meccs #sportoló #tenisz #ausztrália #rafael nadal #teniszező #carlos alcaraz #novak djokovic #janik sinner

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:43
20:14
20:03
19:44
19:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
2026. január 28.
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Piaci kamatláb
A felek által kiválasztott megfelelő, ismert és elfogadott bankközi kamatláb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 19:00
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 18:03
Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?
Agrárszektor  |  2026. január 28. 20:31
Rendkívül olcsón adják itt a hagymát: mégis, mi történik?