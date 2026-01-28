Feltették a nagy kérdést Novak Djokovicnak: Federer, Nadal, vagy ő a legjobb? Videón a csattanós válasz!

Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be, és tiszteletlennek nevezte az erre vonatkozó újságírói kérdést - tudósított az Express.

Novak Djokovic szokatlanul hosszú késéssel érkezett meg a meccs utáni sajtótájékoztatóra az Australian Openen, amiért azonnal bocsánatot kért az újságíróktól. A tízszeres melbourne-i bajnok a negyeddöntőben Lorenzo Musetti ellen lépett pályára, és ugyan elveszítette az első két szettet, az olasz játékos sérülés miatt 6–4, 6–3, 1–3-as állásnál feladta a mérkőzést. Djokovic így sorozatban hetedszer jutott be az elődöntőbe Melbourne-ben.

A sajtótájékoztatón az egyik újságíró azt kérdezte, mennyiben emlékezteti a szerb klasszis jelenlegi helyzete – amikor a Grand Slam-tornákon Jannik Sinner és Carlos Alcaraz mögött áll – pályafutása korai szakaszára, amikor Roger Federert és Rafael Nadalt üldözte. Djokovic azonban közbevágott.

Én üldözöm Jannikot és Carlost? Milyen értelemben? Szóval én mindig az üldöző vagyok, engem sosem üldöz senki?

– kérdezett vissza a 38 éves teniszező.

Amikor az újságíró pontosított, hogy kizárólag a jelenlegi Grand Slam-eredményekre gondolt, és megjegyezte, hogy Djokovic közel két évtized alatt 24 Grand Slam-címet nyert, a szerb sztár hozzátette: "Köszönöm. Ezt néha érdemes megemlíteni, nem?"

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A kérdező kitartott amellett, hogy össze lehet-e hasonlítani pályafutása két szakaszát. Djokovic erre egyenesen tiszteletlennek nevezte a felvetést.

Kicsit tiszteletlennek tartom, hogy kihagyod azt a nagyjából 15 éves időszakot a kettő között, amikor én uraltam a Grand Slam-tornákat. Fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük. Őszintén szólva nem érzem úgy, hogy üldöznék bárkit is

– mondta.

Hozzátette, hogy Roger Federer és Rafael Nadal mindig a legnagyobb riválisai maradnak, ugyanakkor óriási tisztelettel adózik Sinner és Alcaraz teljesítménye előtt.

Ők ketten a következő 10–15, akár 20 évig is játszhatnak, ki tudja, olyan fiatalok még

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– jegyezte meg.

A szerb legenda örül annak, hogy Sinner és Alcaraz között új rivalizálás bontakozik ki. Sőt, szívesen látná, ha egy harmadik játékos is csatlakozna hozzájuk a csúcson.

Ez a sport természetes körforgása. Az ilyen rivalizálások, valamint a személyiségek és játékstílusok közötti kontraszt nagyon jót tesz a tenisznek

– magyarázta.

Djokovic leszögezte, hogy saját történelmét írja, és továbbra is minden tornán, különösen a Grand Slameken a döntőbe jutás a célja. Elismerte, hogy Sinner és Alcaraz jelenleg jobbak nála és mindenki másnál, de ez szerinte nem jelenti azt, hogy fehér zászlóval menne ki a pályára.

Az utolsó pontig, az utolsó ütésig harcolni fogok, és mindent megteszek, hogy kihívást jelentsek számukra

– jelentette ki.

A világranglista negyedik helyezettje az elődöntőben a kétszeres címvédő Sinnerrel vagy Ben Sheltonnal találkozhat, és továbbra is a rekordot jelentő 25. Grand Slam-trófeáért küzd.