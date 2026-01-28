Csúnyát esett a kétszeres Tour-győztes Vingegaard edzés közben: ez okozta az esést

Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett, miután egy amatőr kerékpáros követte őt egy lejtmenetben Málaga közelében. A Visma-Lease a Bike csapata ezután figyelmeztetést adott ki az amatőr kerékpárosoknak - közölte a The Guardian.

A profi kerékpár egyik legnagyobb sztárjának csapata, a Visma-Lease a Bike közleménye szerint Vingegaard szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket a balesetben. A csapat egyben felszólította a rajongókat, hogy mindig tartsák szem előtt a biztonságot, és adjanak elegendő teret a profi versenyzőknek az edzéshez.

Az eset akkor került napvilágra, amikor Pedro García Fernández amatőr kerékpáros a Strava közösségi platformon megosztotta, hogy követte a dán versenyzőt, és képeket is közzétett a lejtmenetről. Fernández szerint Vingegaard "elesett, miközben megpróbált lerázni engem a Fuente la Reina lejtőjén", majd miután megállt, hogy ellenőrizze a versenyző állapotát, a dán "dühös lett rám, amiért követtem őt lefelé".

Fernández bejegyzésében azt írta: "Lehetsz profi, de lehetsz alázatos is. Gyorsan ment, hogy lerázzon, és végül a földön kötött ki. Én nem ebből élek, csak egy amatőr vagyok, mint a legtöbben, ezért nem értem a dühét."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, sporthírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

Egy másik amatőr kerékpáros, aki S.Enduro néven kommentelt, azt állította, hogy szemtanúja volt a baleset következményeinek. Elmondása szerint Vingegaardot vérző arccal találta az út szélén. "Megálltam és megkérdeztem, szüksége van-e segítségre, de azt mondta, nem, menjek el, nagyon dühös volt" – írta.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kommentelő hozzátette: "Nyilvánvaló, hogy ő a profi és felelős azért, ahogyan fel- vagy lemegy, de úgy gondolom, hogy az ilyen embereknek, akik profik és akiknek olyan sok forog kockán, meg kellene adni a teret és tiszteletet. Kockáztatják az életüket, a fizetésüket és sok körülöttük lévő ember megélhetését."

A profi versenyzők és amatőr kerékpárosok közötti incidensek gyakoriak, különösen napjainkban, amikor az amatőrök gyakran próbálnak videós tartalmat készíteni az utakon. A múlt héten Vingegaardot látták, amint figyelmeztetett egy amatőr kerékpárost egy veszélyes kanyarra, miközben az videót próbált készíteni róla edzés közben.

A baleset ellenére Vingegaard várhatóan felépül a február közepén kezdődő UAE Tour-ra, ami az idei szezonjának nyitánya lesz. A dán versenyző már megerősítette, hogy idén májusban először indul a Giro d'Italián, miközben arra törekszik, hogy a Tour de France (2022, 2023) és a Vuelta a España (2023) győzelmei után teljesítse a Grand Tour-triplát, amit legutóbb Chris Froome ért el 2018-ban.