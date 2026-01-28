Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Csúnyát esett a kétszeres Tour-győztes Vingegaard edzés közben: ez okozta az esést
Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett, miután egy amatőr kerékpáros követte őt egy lejtmenetben Málaga közelében. A Visma-Lease a Bike csapata ezután figyelmeztetést adott ki az amatőr kerékpárosoknak - közölte a The Guardian.
A profi kerékpár egyik legnagyobb sztárjának csapata, a Visma-Lease a Bike közleménye szerint Vingegaard szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket a balesetben. A csapat egyben felszólította a rajongókat, hogy mindig tartsák szem előtt a biztonságot, és adjanak elegendő teret a profi versenyzőknek az edzéshez.
Az eset akkor került napvilágra, amikor Pedro García Fernández amatőr kerékpáros a Strava közösségi platformon megosztotta, hogy követte a dán versenyzőt, és képeket is közzétett a lejtmenetről. Fernández szerint Vingegaard "elesett, miközben megpróbált lerázni engem a Fuente la Reina lejtőjén", majd miután megállt, hogy ellenőrizze a versenyző állapotát, a dán "dühös lett rám, amiért követtem őt lefelé".
Fernández bejegyzésében azt írta: "Lehetsz profi, de lehetsz alázatos is. Gyorsan ment, hogy lerázzon, és végül a földön kötött ki. Én nem ebből élek, csak egy amatőr vagyok, mint a legtöbben, ezért nem értem a dühét."
Egy másik amatőr kerékpáros, aki S.Enduro néven kommentelt, azt állította, hogy szemtanúja volt a baleset következményeinek. Elmondása szerint Vingegaardot vérző arccal találta az út szélén. "Megálltam és megkérdeztem, szüksége van-e segítségre, de azt mondta, nem, menjek el, nagyon dühös volt" – írta.
A kommentelő hozzátette: "Nyilvánvaló, hogy ő a profi és felelős azért, ahogyan fel- vagy lemegy, de úgy gondolom, hogy az ilyen embereknek, akik profik és akiknek olyan sok forog kockán, meg kellene adni a teret és tiszteletet. Kockáztatják az életüket, a fizetésüket és sok körülöttük lévő ember megélhetését."
A profi versenyzők és amatőr kerékpárosok közötti incidensek gyakoriak, különösen napjainkban, amikor az amatőrök gyakran próbálnak videós tartalmat készíteni az utakon. A múlt héten Vingegaardot látták, amint figyelmeztetett egy amatőr kerékpárost egy veszélyes kanyarra, miközben az videót próbált készíteni róla edzés közben.
A baleset ellenére Vingegaard várhatóan felépül a február közepén kezdődő UAE Tour-ra, ami az idei szezonjának nyitánya lesz. A dán versenyző már megerősítette, hogy idén májusban először indul a Giro d'Italián, miközben arra törekszik, hogy a Tour de France (2022, 2023) és a Vuelta a España (2023) győzelmei után teljesítse a Grand Tour-triplát, amit legutóbb Chris Froome ért el 2018-ban.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
Lucas Pinheiro Braathen azt mondja: Brazíliában sokan el sem hiszik neki, hogy síelőként képviseli az országot.
Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
Don Bradman legendás ausztrál krikettjátékos egyik sapkája 460 ezer ausztrál dollárért, vagyis mintegy 102 millió forintért kelt el egy árverésen, ami rekordárnak számít.
Elképesztő gólrekord az angol bajnokságban: 30-0-ra verte ellenfelét ez a csapat, ilyen még soha nem volt
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta.
Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?
Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők
Itt az újabb durva bundabotrány: egy fél csapatot már elvittek a rendőrök, komoly szinten ment a focimutyi
Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával.
A spanyol edzőt állítólag azért menesztette utolsó klubja, mert túlzottan is a népszerű AI-kliensre, a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során.
Alex Honnold amerikai sziklamászó vasárnap kötél és biztosítóeszköz nélkül mászta meg Ázsia egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et.
A hétszeres világbajnok a források szerint már nincs ágyhoz kötve, több mint egy évtizeddel síbalesete után jó hírek jöttek az állapotáról.
A Manchester United újabb lépést tett afelé, hogy visszatérjen korábbi dicsőségéhez – így látja Wayne Rooney
