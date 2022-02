Új helyen dolgozhat Gáspár Bea és Evelin: csúcsfizetés várja őket a szakmájukban?

Hivatalos, a Gáspár-család fele új szakmába vágott: Bea és Evelin már a szükséges vizsgát is letette ahhoz, hogy cukrászként dolgozhassanak. A Pénzcentrum most megnézte, mennyit kereshetne új szakmájában Győzike felesége és lánya.

Pár héttel ezelőtt Gáspár Evelin arról beszélt a Mokkában, hogy készülnek a cukrászvizsgára édesanyjával, Gáspár Beával. Az anya-lánya páros 2020 óta vett részt felnőttképzésben, Salgótarjánban, ahol sikeres vizsgát is tettek, mint cukrászok.

Hivatalosan is cukrászok lettünk! Kétéves, ingyenes felnőttképzésben szereztünk jeles cukrász szakvizsgát! Nagyon szépen köszönjük ezt a két évet, szaktudást a salgótarjáni Keri szakközépiskola oktatóinak!

– fogalmazott Gáspár Evelin Instagram oldalán. A Pénzcentrum most utánanézett, mennyit is keres egy cukrász hazánkban.

A KSH adatai alapján egy cukrász bérezése 2020-ban nagyjából 240 ezer forint volt. Magyarország egyik legnépszerűbb álláskereső portálján pedig 116 állásajánlatot is találhatunk, amelyekben cukrászokat keresnek.

A fizetés itt 250 ezer és 350 ezer forint között mozog, de például a soproni Erhardt pékségben 400 000 forintot is kínálnak egy szakképzett cukrásznak. Ha azonban Gáspárék ragaszkodnának a fővárosi munkavégzéshez, a The Ritz-Carlton Budapest is keresi megbízható cukrászát. Bár a luxushotel hirdetésében bérezést nem adtak meg, vélhetően átlagon felül fizethetnek.