Ennyibe fog kerülni egy havi Disney+ előfizetés: még csak nem is ez lesz a legdrágább streamingszolgáltatás

Nemrég jelentette be a Disney, hogy streamingszolgáltatója idén nyártól már 42 országban és 11 új territóriumban válik elérhetővé, köztük Magyarországon is. Most az is kiderült, mennyit fizethetünk az új szolgáltatásért.

A kiszivárgott hírek szerint a Disney+ felhasználóknak egységesen 3090 forintot kell majd fizetniük havonta, az éves előfizetési díj pedig 30990 forint lesz - szúrta ki a Metrum. Ezzel az árral a Disney+ nem a legolcsóbb előfizetés, de nem is számít drágának. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tavaly például a Netflix is árat emelt: a két magasabb árkategória fokozatosan fog drágult, a magyar felhasználók számára is november 30-ig. A standard szolgáltatásért az eddig megszokott 3190 forint helyett már 3490 forintot kell fizetni, a prémium csomag pedig 3990 forint helyett már 4490. Az alapcsomag ára nem változott, az 2490 Ft maradt. Az HBO-nál is nagy változás élesedik márciustól: elindul Magyarországon is az HBO Max. Az előfizeti díj 2390 forint lesz, azonban az aki az első hónapban előfizet, 33 százalékos kedvezményt kap "örökre" - vagy legalábbis amíg le nem mondja a szolgáltatást. Így akár 1590 forintos előfizetői díjért cserébe érhetik majd el a magyar felhasználók a több és jobb HBO-s tartalmakat.

Címlapkép: Getty Images

