Nem jött be a vállalkozók ötlete: keresetlen szavakkal távoztak a Cápák között stúdiójából

Az RTL Klubon futó Cápák között című üzleti showműsor vasárnap esti adása minimum két fontos tanulsággal szolgált jelenlegi és leendő vállalkozók számára: az egyik, hogy ha valami Magyarországon még nem sikeres, akkor nem feltétlenül az országgal van a baj, hanem esetleg a termékkel. A másik fontos üzenet pedig az, hogy érdemes a befektetők fejével gondolkodni, mielőtt pénzt kér tőlük valaki. Sőt, csak úgy érdemes. Ellenkező esetben az történik, ami ma este is: a befektetők elveszítik a türelmüket.

A Cápák között című üzleti showműsor 5. epizódjának vasárnap este megismert kishalaiban elsősorban az volt a közös, hogy mindannyian külföld felé kacsingatnak. Termékeiket szívesen megmutatnák a nagyvilágnak, még mielőtt itthon bizonyítottak volna. Mint kiderült, legtöbbjüknek ez nem feltétlenül a jó irány.

A focihoz mindenki ért?

Birk Tamás és Molcsán György mindketten elkötelezett fociszurkolók, és egy nem mindennapi ötlettel, egy társassal álltak a Cápák elé. A Focikvíz egy olyan stratégiai játék, melyben a labdarúgás történetével kapcsolatos kérdésekre kell választ adni, majd persze gólt lőni.

9 ezer forintért árulják őket, és 100 százalékos árrésről beszéltek, de későbbiekben azonban kiderült, hogy tulajdonképpen csak 50 százalék, hiszen a kereskedő is lefölözi a hasznát. Így a nap végén egy játékon nagyjából 2000 forint a hasznuk. Eddig összesen 130 darab játékot értékesítettek, a cél a 2000 darab. És persze tervezik az angol, illetve a német nyelvű kiadását is.

Tamás és György összesen 7 millió forintot kértek marketingre, gyártásra, fejlesztésre, cserébe 20 százalékos részesedést ajánlottak fel a cégükből.

A megcélzott 2 ezer darabot nagyon kevésnek tartották a Cápák, hiszen azon 4 millió forintos hasznot tudnának realizálni, és ehhez képest a kért 7 millió forint elképesztően sok pénz.

Ha a foci országában ebből a termékből szerintetek csak 2 ezer darabot lehet eladni, akkor miért foglalkoztok ezzel?

- tette fel a kérdést Balogh Petya, a válasz pedig a külföldi terjeszkedés volt. Ám a külföldi piaccal sem tudták meggyőzni őket, véleményük szerint

ez az üzleti modell nem működik, nem nőhet akkorára, ami már érdekelhetné a nagybefektetőket.

Birk Tamás és Molcsán György mindketten imádjk a focit és a játékokat is. Fotó: RTL Klub

Úgy látták, ez jelenleg inkább csak egy hobbi, bár Petya szerint lényegesen nagyobb potenciál van benne, mint azt a vállalkozók feltételezik. De legtömörebben András foglalta össze, mi a baj ezzel a koncepcióval:

Amikor azt mondjátok, hogy szerintetek Magyarországon 2 ezer darabot lehet eladni, és én kiszámolom, hogy ezen 4 millió forint a haszon, és ti 7 milliót kértek, hogy én beszálljak a negyedébe, akkor ott saját magatok alól kivágtátok a fát.

Bedobozolt gyerekeink

Rejtő Anett egy régi álmát szeretné megvalósítani, kisgyerekes szülőknek kínál segítséget: egy olyan dobozt tervezett, melybe a csecsemőt lehet fektetni, míg az édesanyja elvégzi a mindennapi tevékenységeit, de akár utazáskor is jól jön ez az eszköz.

Rejtő Anett bedobozolná a csecsemőket, hogy mindig szem előtt legyenek. Fotó: RTL Klub

Mivel azonban a prototípuson kívül nem volt semmi értékelhető eredménye, a Cápák nem vették komolyan, sőt, egy ponton már kezdett kínossá válni a pitch-e, András lényegében bohócot csinált belőle. Végül Szabina könyörült meg rajta és véget vetett az ugratásnak, de az sem volt kevésbé kínos, amikor rátért a számokra. Hamar világossá vált, hogy gyakorlatilag a semmiből ajánlott fel 5 százalékot 10 millió forintért cserébe a vállalkozó:

Ez egy jó dolog, amit idehoztál, de nem adtál el még egy darabot sem belőle, és 10 millió forintot kérsz tőlünk mindössze 5 százalékért.

Anett a tervei szerint 4500 darabot szeretne eladni 2022-ben, 5 ezer forintos nyereségnél ez egy év alatt 22 millió forintot hozna neki. Úgy becsülte, hogy az ötletére épülő vállalkozás 5 százaléka 10 milliót ér, tehát a majdani cége értéke 200 millió forint. A Cápák ezt irreálisan magas cégértéknek tartották, Petya el is magyarázta, miért:

Amikor mi befektetünk, akkor az az alapelvünk, hogy mi adunk valamennyit és te hozod a többit. Ebből jön össze a cégérték. Ha én adok 10 milliót, akkor ahhoz, hogy a végén 200 milliót érjen a cég, neked 190 milliót kell behoznod.

Anett a lendületét és a kreativitását árazta be ezek szerint ennyire, ez azonban a sokat látott befektetők szerint nem ér ennyit.

Itt nincs mibe beszállni

– így foglalta össze Moldován András.

Másnaposok

Schallegger Gábor és Sipos Tamás tömegeket érintő problémára állt elő megoldással: ez pedig a fáradtság és a másnaposság. Ezekre fejlesztették ki az ásványi anyagokkal dúsított üdítőital porukat, ami nem csak a fáradtságot, de a másnaposság többi tünetét is megszünteti. A termék ásványi anyagokat és vitaminokat, sókat tartalmaz főként. Másik két termékük kifejlesztésére, piacra dobásához kértek pénzt, 50 millió forintot és cserébe 20 százalékos részesedést ajánlottak fel.

Schallegger Gábor és Sipos Tamás az emberiség egyik legégetőbb problémájára, a másnaposságra kínálna megoldást. Fotó: RTL Klub

Ez alkalommal szintén Moldován András volt az első, aki kifogást emelt a termék ellen, de már nyoma sem volt a korábbi vicces, csipkelődő hangnemnek. Gyakorlatilag kifakadt. Elsősorban azt kifogásolta, hogy a termék csomagolásán nincsenek feltüntetve pontosan az összetevők, habár a vállalkozók szerint a jogszabályoknak ez megfelel. Persze az sem segített, hogy komolyabb szakmai háttér és a megfelelő végzettség nélkül álltak neki terméket fejleszteni. Andás egy ponton nem bírta tovább, és ezekkel a szavakkal utasította őket:

Nem hiszem el, hogy egy felcser, aki normális esetben az én sertéstelepemen kezelné a disznókat, most azt mondja, hogy ő tervezett valami olyan terméket, ami megold egy olyan problémát, amit ezelőtt még senki nem tudott. És ezzel ide mersz jönni. Nekem ez vérlázító, tényleg ez a 'Mars ki!' kategória. Kiszállok.

De a többiek nem adták fel ilyen könnyen, próbálták megérteni, a szövevényes cég felépítését, működését, és arra is kíváncsiak voltak persze, hogy hogyan lehet vele pénzt keresni. Gábor és Tamás a további fejlesztésben és tesztelésben hisznek, olyan vizsgálatokban, melyek bebizonyítják, hogy működik a termék. Szabina szerint azonban nem ez a megoldás:

nem a kutatástól fog működni a termék, hanem az alapanyag módosításától, ugyanis ez egy elavult receptúra.

Ismét elhangzott, ma este már harmadszorra a bűvös külföld szó, melyre most már egyre ingerültebben reagálnak a Cápák, ahogy a túlárazott cégértékekre is. Nyereséget még szinte alig tudnak felmutatni, ellenben 20-25 millió forintot már belefektettek. Ezen a ponton már István is kiakadt:

Két és fél millió forint bevételetek van, és azt mondjátok, 50 millióért adtok 20 százalékot, ami egy 250 milliós cégérték? Most a Kész átverés showban vagyunk?

- tette fel a kérdést. Nagyon sok sebből vérzett a történet, és a Cápák szerint ráadásul elképesztően telített ez a piac, így nem találtak befektetőt.

Egy kártya mind felett

Drabant Sebestyén a feleslegesen kinyomtatott névjegykártyák és reklámanyagok problémájára kínált megoldást termékével, egy digitális névjegykártyával. Az Urilcardot elég csak odaérinteni a telefonhoz, és az adatok egyből megjelennek. A 20-25 ezer forintos eladási árnak nagyjából a fele marad meg neki. Sebestyén nem titkolta, hogy elsősorban Petyáért ment a Cápákhoz, és nem is kellett csalódnia. 15 milliós befektetésért cserébe 5 % tulajdonrészt kínált a cégéből, mellyel 200 milliós árbevételre tervez 2022-re.Balogh Péternek persze egyből felcsillant a szeme:

Ez nekem nagyon tetszik. Ez annyira klassz, hogy képzeld el, már van is ilyenem!

Kiderült, hogy egy brit gyártó már készít ilyen kártyákat, de Sebestyént nem lehetett zavarba hozni, hiszen ő tervei szerint sokkal szélesebb körben gondolkozik, sőt költséget is spórol a cégeknek, hiszen nem kell nyomtatásra költeni.

Drabant Sebestyén hisz abban, hogy egyetlen kártya kiválthat több száz, több ezer névjegykártyát a jövőben. Fotó: RTL Klub

Legkevésbé talán István értette a működési mechanizmust, ő nem is volt nyitott a termék felé, nem értette miért jó például, ha az irodai beléptető kártya egyben egy névjegy is. Elsőként szállt ki, majd őt követte András, aki elmondása szerint épp egy ilyen fejlesztésen dolgozik - ez azért sokat elárul arról, vajon van-e jövője a piacon a digitális névjegykártyának.Levente az üzleti részét és a megtérülését nem látta, így ő is kiszállt.

Szabinát és Petyát azonban érdekelte az ajánlat, első körben 7,5-7,5 millió forintot kínáltak, de cserébe 20-20%-ot, azaz összesen a cég 40 százalékát vitték volna. Végül sikerült lealkudni, és a kért összegért cserébe 15-15 %-ot adott, mely a feltételek teljesülése esetén 10-10%-ra módosul. A feltétel pedig az, hogy 2022-ben az üzleti tervének legalább a felét teljesítenie kell.