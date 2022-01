Lehidaltak a Cápák a fura feltalálótól: Petya, Levente és András is rendesen beleült a hintába

Nem kevés izgalmat hozott a Cápák között legújabb epizódja: Moldován András előbb rollerre pattant, majd pedig Petyával és Leventével együtt beültették a hintába. A befektetők keményen alkudoztak a rolleres cég tulajdonosaival, majd édességet kóstoltak, és a fregolikról is tanultak ezt-azt. Lakatos István tett egy elég meglepő ajánlatot, Balogh Levente pedig majdnem társult egy "őrült feltalálóval". Mutatjuk a részleteket!

Újra elrepült egy hét, elérkezett a vasárnap este, amelynek fénypontja a Cápák között legújabb epizódja. Az RTL Klub üzleti showműsorának negyedik részét szokás szerint a Pénzcentrum is követte, így aki valamiért lemaradt az adásról, az most megtudhatja a fontosabb történéseket.

Keményen alkudoztak a rolleresekkel

Elsőként Varga Martin és Nagy Zsombor érkezett a Cápák elé, akik gyerekkoruk óta ismerik egymást - méghozzá elektromos rollerekkel. Merthogy fiatal vállalkozók ilyen járművek bérgyártatásával foglalkoznak. Mint elmondták, a konkurenciánál abban jobbak, hogy a rollerek akksija kiszedhető, könnyen cserélhető, emellett nagy kerekekkel rendelkeznek, így biztonságosabbak. Emellett magyar cégként az alkatrész utánpótlás is viszonylag egyszerűen biztosított, ráadásul 0-24-ben működik az ügyfélszolgálat.

Egy év alatt kb. 8,5 millió forintot termelt a cégük, amiből 40 százalék a profit. Terjeszkedésben kérték a Cápák segítségét, az országos szervízhálózat kiépítése mellett idén havonta 15-20 rollert terveztek értékesíteni. 5 millió forintnyi befektetést, illetve mentorálást kértek a nagyhalaktól, amiért cserébe 15 százalékos részesedést kínáltak.

Moldován András közelről is alaposan szemügyre vette a rollereket a Cápák között legújabb epizódjában. Fotó: RTL Klub

Moldován András rollerre is pattant, mint kiderült egy ilyen jármű 200 ezer forintba kerül. Szabina kérdésére pedig a fiatalok elmondták, hogy kezdetekben sok hibát vétettek, azt hitték, hogy alanyi adómentességgel értékesíthetnek, de rájöttek, hogy ennél sokkal többen vennék meg a járműveket.

Nem kell inkább 10 millió 25 százalékért?

- csapott bele az alkudozásba Moldován András. Balogh Levente gratulált a fiataloknak, hogy korrektül belőtték a vállalkozásuk értékét, de mivel András mellett Lakatos István is élénken érdeklődött az üzlet iránt, így ő kiszállt. Balogh Petya tartott a konkurens rollergyártóktól, így ő sem adott ajánlatot, és Tomán Szabina is úgy látta, hogy telített a rollerpiac.

Lakatos István számos keresztkérdést tett fel, majd pedig úgy döntött, ő is megadja az 5 milliót 15 százalékért cserébe - így ő és Moldován András összesen 30 százalékot kértek 10 millióért. Martin és Zsombor egy rövid megbeszélés után megtette ellenajánlatát, amely 12,5 százalékos részesedés volt fejenként az 5-5 milliós befektetésért cserébe. A Cápák rábólintottak az üzletre: így István és András 25 százalékos részesedést kapott. A műsor végén kiderült, hogy a WeR Mambát jelölték a K&H innovációért és fenntarthatóságért különdíjra is.

Az édességbolt, ami rossz környéken van

Másodikként Vas Réka és Klepács Eszter érkezett a stúdióba, akik a járvány alatt dolgozták ki csoki-bizniszüket. A kis nagykanizsai üzletükket szeretnének terjeszkedni, amihez a Cápáktól reméltek segítséget. A Primadonna csokimanufaktúrával szeretnék megreformálni az édességpiacot, "kimozdítani az embereket a klasszikus bonbonok és az elcsépelt ajándékok" világából. Kifejlesztettek egy olyan fánkot is, amely sütőben készül, laktózmentesen. A páros 8,5 millió forintot kért a Cápáktól, cserébe 10 százalék részesedést ajánlottak az üzletben.

A kóstolás után jöttek a keresztkérdések: kiderült, hogy havi 300 ezer forintos forgalmat bonyolítottak a 4 hónap alatt, ameddig nyitva voltak, és az üzletet csak mellékállásban viszik, tanulmányaik mellett. Elismerték, hogy Nagykanizsán nem szeretnek az üzletükbe bejárni a vevők, mert rossz környéken van.

A Cápák szerint viszont a lányok túlértékelték a cégüket, Levente gyorsan ki is szállt az alkudozásból. Moldován András kifejtette, hogy az üzleti modell szerinte nem értelmezhető, így ő sem fektetett a cégbe. Balogh Petya sem látta, hogy miként térülne meg a befektetett pénze.

Vas Réka és Klepács Eszter tanulmányaik mellett viszik a vállalkozást, édességgel próbálták lekenyerezni a Cápákat. Fotó: RTL Klub

Lakatos Istvánnak szimpatikus volt, hogy a vállalkozók iskola mellett építették fel a cégüket, felajánlott 4 millió 250 ezer forintot 15 százalékért cserébe. Tomán Szabinára került a sor, aki bár szereti a csokit, de csak olyan vállalkozókba fektet, akik 100 százalékban a munkára koncentrálnak, így ő is kiszállt. Végül a lányok befektető nélkül távoztak.

Szeretek meglepő ajánlatot tenni, és valami fantáziát láttam bennük. Olyan termékeket hoztak elém, amiket előtte még nem láttam. Nagyon bíztam Szabinában, hogy beszáll

- magyarázta döntését Lakatos István, miután a lányok kimentek.

Mama, a gyógyszert ne felejtsd el!

Harmadikként Asztalos Leó és Bodóczky László érkezett, egyikük orvostanhallgató, a másik fiatal vállalkozó pedig informatikus. Egy automatizált gyógyszeradagoló prototípusával érkeztek a Cápák elé: mint kifejtették, a krónikus betegségben szenvedőknek nagyon fontos, hogy az előírtak szerint szedjék be a gyógyszereiket - a tévesztések akár emberéletekbe is kerülhetnek.

Az adagoló mindig a megfelelő időben az épp beszedendő készítményeket adja ki a páciensnek. A feltöltésről a gondozók, vagy a hozzátartozók gondoskodhatnak. A géphez van saját mobilapplikáció is, amelynek segítségével a hozzátartozók mindig kapnak értesítést a kiadagolt gyógyszerekről.

A termékkel első körben Magyarországon terveznek piacra lépni, 35 ezer forintért árusítanák, az applikációnak pedig 1800 forint lenne a havidíja. Úgy számolnak, hogy csak az utóbbiból évi közel 10 millió forint lenne a profit. A fiatal vállalkozók 15 millió forintos befektetésért cserébe 15 százalékot ajánlottak fel a Cápáknak.

Asztalos Leó és Bodóczky László az idős rokonokért aggódó fiatalokat célozná az okos gyógyszeradagolóval. Fotó: RTL Klub

András és Petya közelebbről is megvizsgálta a gépet, és kiderült, hogy a fiatalok eddig több mint egymillió forintot költöttek a fejlesztésére. Petyának jogi aggályai voltak az adagolóval kapcsolatban, és emlékeztetett, hogy erre a piacra a nagy gyógyszercégek sem igen merészkednek.

Rátok nézve egy nagyon nagy veszély az, hogy valaki beperel titeket, mert rosszul működött a gép

- fejtette ki Balogh Petya. Válaszul Leó elmondta, hogy az eszközben nincs olyan automatizmus, ami miatt perelhető lenne, a nagy aggály inkább azzal van, hogy valaki rosszul tölti meg a dobozokat, de ez bármilyen gyógyszeradagolónál fennáll.

Moldován András egy ideig hezitált, de végül úgy döntött, neki nem ér 100 milliót a vállalat, így kiszállt, és Lakatos István sem tett ajánlatot. Tomán Szabina szerint jó az ötlet, de a termék még nem kiforrott, így ő sem fektetett be az üzletbe. Balogh Levente 7,5 millió forintot ajánlott 10 százalékért cserébe, de később az értékesítési matek elbizonytalanította. Balogh Petyáé volt a döntő szó, ám neki sem értek össze a számok, így nem adott ajánlatot. Azzal talán egy kicsit vigasztalódhatnak a fiatalok, hogy a show végén kiderült, a Betterdose nyerte meg a Telekom Digitálisan Tettrekész különdíját,

Beültek a fregoli-hintába a befektetők

Negyedikként Szigeti Ádám, egy járműtechnikai gépészmérnök érkezett a műsorba, aki "műszaki nyomozóként" azonosította magát. Ötletével nagyon meglepte a Cápákat, ugyanis egy variálható fregolit mutatott be, azaz egy csigát, ami megtartja a mennyezeti ruhaszárítót, de mivel erős a szerkezete, és 200 kilogrammig szinte bármihez jó, amihez kötélvezető csiga kell.

Egy garnitúra ára 6990 forint, amiből az ő nyeresége kb. 3000 forint. 10 millió forint befektetésért cserébe 10 százalék részesedést ajánlott fel a nagyhalaknak. A termék teherbírását bizonyítandó, Ádám egy kerti hintába is beépítette a csigákat, András, Petya és Levente pedig letesztelte, tényleg elbírja-e őket, szerencsére nem szakadtak le.

Késői herélés, ezt betekered az ajtófélfába, fel lehet rá húzni a disznót, elbírja. Herélés mellék-kellékei, interneten vinnék, mint a cukrot

- mutatott rá egy újabb funkcióra Moldován András. Mint kiderült, a termékre nincs szabadalom, és nem is lehetne rá ilyet kérni, de Ádám szerint ez nem is egy új találmány, hanem egy tökéletesített változata egy meglévő terméknek. Mint kifejtette, a nagyhalak lényegében nem is a csigákba fektetnének, hanem az ő látásmódjába, problémamegoldó képességébe. Hozzátette, a műszaki szellemiségét édesapjától örökölte, aki szintén több újdonsággal is előállt, de nem volt jó üzletember, úgyhogy az ötleteit nem tudta eladni.

Számomra azok a srácok a befektethetők, akik pénzt akarnak gyártani, te viszont minőséget akarsz gyártani, ami borzasztó jó ügy, de a szóban, ahogy mondom benne van: borzasztó

- mondta Moldován András, aki mint befektető ki is szállt, de mint ember gratulált Ádámnak. Lakatos István elmesélte, hogy az édesapja is feltaláló volt, de soha életében nem jutott eszébe kereskedni, és a fiatal vállalkozónak is ezt ajánlotta: keressen inkább egy vállalkozást, ahová a szakmai tudását beviheti.

Szigeti Ádám, a "műszaki nyomozó" beültette a hintába a Cápák között befektetőit, szerencsére elbírta őket a találmánya. Fotó: RTL Klub

Balogh Petya is vágyik abba a világba, ahol nem mindennek kell gagyinak lennie, de ő sem adott ajánlatot. Szabina is attól félt, hogy gazdaságilag nem tudnának jól együttműködni, úgyhogy ő is kiszállt.

Ha én beszállok hozzád, akkor én leszek a melós te meg az őrült feltaláló, nekem meg ki kell találnom, hogy azt hogy adjam el

- értékelte Balogh Levente, aki szerint ki kell még találni a kereskedelmi koncepciót, sok pénzt kell tenni a marketingbe, erre pedig neki nincs ideje, úgyhogy ő is kiszállt. Később elmondta, hogy egyébként látott lehetőséget a vállalkozóban, és ha semmi más dolga nem lenne, társult is volna vele.

A Cápák között jövő hét vasárnap folytatódik. Íme egy kis ízelítő a következő adásból:

Címlapkép: RTL Klub