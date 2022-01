Rengeteg új forintérmét bocsátnak ki idén Magyarországon: ezt érdemes róluk tudni

Idén tizenhat tematikában huszonnyolc emlékérmet bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank; a tematikailag és technikailag is sokrétű emlékérmeprogramban hat korábban megkezdett sorozat folytatása és három új sorozat indítása szerepel - tudatta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn.

A jegybank immár több mint félszázados hagyományai szellemében tervez emlékérméket kibocsátani 2022-ben, ezek közül három arany, kilenc ezüst és hat önálló színesfém emlékpénz, de az emlékérmék értékközvetítő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében kibocsátják a nemesfém emlékérmék színesfém változatait is - olvasható a közleményben.

Mint írják, a 2022. évi emlékérme-kibocsátási programba olyan egyedi megoldások kerültek, mint a II. András Aranybullájának 800. évfordulójára tervezett miniarany és az eredeti okirat függőpecsétjének a méretében készülő színesfém emlékérmék, melyek külön-külön önálló érmék, de a kibocsátói szándék szerint egymásra is illeszthetőek.

A közlemény kiemeli, hogy újdonság lesz a 42 milliméteres átmérő, amely a magyar megyéket és megyeszékhelyeket bemutató sorozat tagjait teszi majd különlegesebbé, melyet a gyűjtői igények alapján indít a jegybank. A méret mellett az emlékérmék alakja tekintetében is változatosság jellemzi az idei kibocsátási programot, hiszen a standard kör alakú érmék mellett ovális (Nobel-díjasokat bemutató sorozat elemei), valamint négyszögletes alakú emlékérmék (az mRNS alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmány és a Richter Gedeon) is gazdagítják a programot. Emellett igazi kuriózumként hatszögletű színesfém sorozatot is indít az MNB a Nemzeti Hauszmann Program eredményeinek bemutatására, melynek tagjai mozaikszerűen összeilleszthetőek lesznek.

A tájékoztatás szerint a kibocsátási program tematikái között jelentős történelmi, tudományos és művészeti évfordulók szerepelnek, valamint olyan népszerű sorozatok folytatódnak, mint a középkori magyar aranyforintok, a nemzeti emlékhelyeket, a magyar pásztor- és vadászkutyákat, valamint a magyar népmesék rajzfilmsorozatot bemutató érmesorozatok.

A magyar származású Nobel-díjas tudósokat bemutató sorozat analógiájára a közgazdasági Nobel-emlékdíjas és matematikai Wolf-díjas kutatókat is sorozatba rendezve mutatják be az idei évtől kezdődően. Az emlékérme-kibocsátási programban olyan női alakok szerepelnek, mint Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő, valamint a száz éve született Nemes Nagy Ágnes költő. A jegybank 2022. évi emlékérme-kibocsátási programja a grafikai tervekkel kiegészítve a www.mnb.hu weboldalon érhető el - áll az összegzésben.