Könnyen elúszhat a mesés vagyon: most kell észnél lennie az Ötöslottó új milliárdosának

Múlt hétvégén egy szerencsés játékos megnyerte a jackpotot az Ötöslottón, így 1 milliárd 345 milliós vagyonra tett szert. Egy ekkora nyeremény esetén komoly kérdéssé válhat, mit kezd a nyertes a pénzzel, mibe érdemes befektetnie. Ingatlanba? Bitcoinba? Állampapírba?

A Pénzcentrum legfrissebb szavazásán arról dönthettek az olvasók, ők mihez kezdenének egy ilyen mesés nyereménnyel. Legutóbb az áprilisi, 2,88 milliárdos főnyeremény nyertese jelentkezett az összegért és azt is elárulta a Szerencsejáték Zrt.-nek, hogy mire költené a fődíjat. A nyertes tervei között szerepelt az autó- és lakásvásárlás, de a befektetési szándékát szintén feltüntette a válaszaiban. A nyertesek gyakran említenek ehhez hasonló célokat, a játékosok pedig, akik még nem nyertek, szintén szoktak ábrándozni, mire is költenék a milliókat. Mutatjuk a legnépszerűbb célokat.

Úgy tűnik, továbbra is az ingatlan a legkedveltebb befektetési forma, ha nagyobb összegekről van szó. Valószínűleg, ha ekkora nyereményhez jut valaki, saját célra is vesz ingatlant, illetve befektetési célból. Attól már korábban óva intettük az esetleges nyertest, hogy olyan luxusházat vegyen a nyereményből, amit valójában még egy ekkora vagyon birtokában sem engedhet meg magának, mert nem tudja fenntartani.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt vehet házat a Balatonnál az Ötöslottó újdonsült milliárdosa: befektetésnek sem utolsó Az ingatlan az egyik legtöbbet említett befektetési forma, amiben a nyertesek gondolkodnak, egy ilyen összegből pedig rengeteg lakásra, házra futhatja.

Azt is kiszámoltuk, hogy ekkora összegből az átlagos négyzetméterárak mellett Budapesten kb. 40 darab 50 m2-es lakást lehetne vásárolni, és csaknem ugyanennyi ingatlanra futná a most népszerű Balatonfüreden és környékén. Az elhagyatott kis falvakban pedig több mint 100 házat is vehetne akár, ennek viszont befektetési szempontból elég kétséges a kimenetele.

A családra is sokan gondolnak

Amellett, hogy a legtöbben ingatlanokat vásárolnának az összegből, sokan adnának a szeretteiknek a nyereményből. Egy korábbi nyertes tanácsa alapján viszont nem érdemes világgá kürtölni a nyereményt, mert rengetegen formálhatnak akkor jogot kisebb-nagyobb morzsákra a pénzből.

A szavazáson a harmadik legnépszerűbb válasz az volt, hogy Kikérném egy szakértő tanácsát, és befektetném. Többen szavaztak erre a lehetőségre (több választ is meg lehetett jelölni), mint ahányan drága nyaralásra, luxusautóra költenék a pénzt. A bitcoin volt a legkevésbé népszerű, viszont többen döntenének az arany vásárlása mellett. Érdekes fejlemény, hogy

a negyedik legnépszerűbb válasz a vállalkozás indításra vonatkozott.



Viszont nem mindenfajta vállalkozáshoz szükséges nagy indulótőke: a Pénzcentrum korábban összegyűjtött 5+1 ötletet mikrovállalkozáshoz, amely amellett, hogy járványálló, nem kell az elindításához nagy tőke, nem igényel túl nagy eszközbefektetést, és a kezdeti feladatokat egy személyben el lehet látni, nincs szükség külső segítségre. Ezeknek a feltételeknek az ára viszont, hogy sok időt, munkát kell ráfordítani.

Az infláció nem játék

Sok milliót bukhat egy nyertes, ha egyszerűen nem kezd semmit a pénzével. Ha pusztán a bankszámlán tartja valaki a spórolt pénzét, arra a betéti kamat nagyon minimális - általában a számlavezetés többe kerül. Júliusban 4,6, míg júniusban 5,3% volt az infláció Magyarországon - mondani sem kell, hogy ez elég magas. Viszont ha csak 3 százalék lenne az infláció - vagyis a drágulás üteme éves szinten 3 százalékot venne ki a zsebekből -, akkor is: egy 1,345 milliárdos nyereménynek a 3%-a több mint 40 millió forint.

Milliónként 30 ezer forintot bukhatnak azok az infláción, akik csak parkoltatják a bankban a pénzüket és nem forgatják - abban az esetben, ha nem lesz magasabb az infláció. Arra kevés az esély, hogy ennél alacsonyabb legyen a drágulás üteme, viszont egyre többen tartanak a tartósan magas inflációtól - sokan már hiperinflációról beszélnek. Befektetési szakértőket kérdeztünk róla, miben tartsa a pénzét, aki ettől tart. Erről bővebben itt olvashatsz: