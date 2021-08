Itt vehet házat a Balatonnál az Ötöslottó újdonsült milliárdosa: befektetésnek sem utolsó

Az Ötöslottó 31. hetének sorsolásán telitalálatos szelvény is született, így egy szerencsés magyar játékos beléphet a milliárdosok klubjába. Mit lehet azonban kezdeni egy ekkora nyereménnyel, egészen pontosan 1,345 milliárd forinttal? A legtöbb korábbi nyertes, aki megosztotta terveit a lottótársasággal, amikor felvette a nyereményt, ingatlanvásárlást is említ - és a Pénzcentrum olvasói között is népszerű cél lenne az ingatlanvásárlás. Hiába tűnik azonban csillagászati összegnek az 1,345 milliárdos nyeremény - az országban van olyan hely, ahol egy egész falut lehetne belőle venni, máshol viszont egy fél vadászkastélyra sem futná belőle.

Magyarország kedvenc lottójátéka 8 hét halmozódás után ismét milliárdossá tett egy szerencsés játékost tegnap, 2021-ben immár harmadik alkalommal. A 2021. év 31. játékhéten az Ötöslottón a 10, 37, 42, 56, 74-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosának igazán boldog hétvégéje lehet, hiszen az augusztus 7-i sorsoláson 1,345 milliárd forintot nyert - közölte a Szerencsejáték Zrt. Mire tervezheti költeni az összeget a játékos? Jó ötlet lehet ingatlanba fektetni a pénzt? Hiszen ennyiből már egy egész falut meg lehet venni!

Legutóbb az a nyertes jelentkezett a giganyereményért, aki április 3-i Ötöslottó sorsoláson 2,88 milliárdot nyert. A Szerencsejáték Zrt. nagynyerteseknek fenntartott névtelen kérdőívét a nyertes kitöltötte, így az is kiderült, ő mire költené a fődíjat. A nyertes tervei között szerepelt az autó- és lakásvásárlás, de a befektetési szándékát szintén feltüntette a válaszaiban. Pénzügyi tudatosságra vall, hogy tervezte igénybe venni pénzügyi szakember segítségét a válaszai szerint.

Az ingatlan az egyik legtöbbet említett befektetési forma, amiben a nyertesek gondolkodnak. Egy ilyen összegből pedig rengeteg lakásra, házra futhatja. A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy az OTP Lakóingatlan Értéktérképének, illetve a NAV-nak friss adatai alapján - amelyek nem a meghirdetett árakkal, hanem a valójában megvalósult adásvételek összegeivel számol -, az ország melyik felében mire lenne elég a mesés nyereményösszeg.

Egy lépés a milliárdosok klubja

A hatalmas nyeremény könnyen megrészegítheti az embert. Hiába hatalmas összeg az 1,3 milliárd forint, hogyha az igazi luxust akarja valaki megvásárolni, amelyet az ország leggazdagabbjai élveznek: ki kell ábrándítsuk. Az igazság, hogy 1,3 milliárd forintért egy tisztességes kastélyt sem lehet vásárolni - és amit el is szoktak felejteni azok, akik hirtelen nagy pénzhez jutnak: fenn is kell tartani egy ilyen luxusházat. Ugyanez igaz a luxusautóra, jachtra, bármire. Arra is kell tőke, hogy mindezt fenn is tudja tartani a későbbiekben.

Kisebb kastélyokat, illetve villákat már lehet kapni 1 milliárd forint alatt is, de ha a realitás talaján szeretnénk maradni: a nyertesnek inkább házak, lakások vásárlásában érdemes gondolkodnia: 1,3 milliárd így is hamar elmegy. A 2020-ban eladott lakóingatlanok átlagárát tekintve 23 olyan járás van az országban, ahol ez meghaladja az 500 ezres szintet: a legdrágább 23 közé budapesti kerületeken kívül a Balatonfüredi (642 ezer Ft/m2), a Fonyódi (604 ezer Ft/m2), a Siófoki (602 ezer Ft/m2), a Buda-keszi (554 ezer Ft/m2) és a Dunakeszi (530 ezer Ft/m2) járás jutott be.

A budapesti átlagár 657 ezer Ft/m2, vagyis ha például kisebb, 50 m2-es lakásokat venne a nyertes kiadásra, kijönne 1,345 milliárd forintból 40 lakás. Csakhogy nem elég megvenni a lakásokat, fizetni kell utánuk az illetéket, és minden más felmerülő költséget, rezsit, biztosítást, stb. Tehát nem reális a gyakorlatban 40 lakással kalkulálni, viszont most csak a példa kedvéért maradunk ennél a számnál.

A legdrágább, V. kerületben viszont 991 ezer forint az átlagos négyzetméterár, így ha maradunk a fenti példánál és az 50 m2-es átlagméretnél, akkor csak 27 lakást lehetne venni 1,345 milliárdból. Viszont dönthet akár úgy is a nyertes, hogy ő nem fog budapesti lakásokat vásárolgatni, inkább vesz a Balaton környékén ingatlanokat, amiket kiadhat a nyaralóknak, és néhány év múlva jóval többet fognak érni, ha marad ilyen a kereslet, mint most.

Irány a Balaton?

Nagy hatással volt a járvány a balatoni ingatlankeresletre, a kereslet pedig az árakra. Például a 2019-es adatokban még a megyék közti rangsorban utolsó helyen álló(!) Somogyban tavaly egyharmados átlagos drágulás ment végbe, amely részben annak köszönhető, hogy a koronavírus-járvány hatására a Balaton déli partja az eddig megszokotthoz képest is nagyobb érdeklődést vonzott.

Átlagár megyénként és a megyeszékhelyeken (Ft/m2) Forrás: OTP Lakóingatlan Értéktérkép

Ahogy említettük, a járások között is, a budapesti kerületek után a legdrágábban a balatoniak: a Balatonfüredi (642 ezer Ft/m2), a Fonyódi (604 ezer Ft/m2) és a Siófoki (602 ezer Ft/m2). A füredi járásban csaknem ugyanannyi 50 négyzetméteres ingatlant vehetne a lottónyertes, mint Budapest szerte átlagosan: hajszál híján 42-őt. Fonyód környékén már 44,5 ingatlant.

Akár egy egész falut is megvehetne

Vannak, akiknek nem az az álmuk, hogy kastélyban éljék a gazdagok fényűző életét, hanem inkább egy egész kis saját birodalmat képzelnek el maguknak. Az biztos, hogy nem a legjobb befektetés az elnéptelenedő kis falvak düledező házait felvásárolni potom pénzért, de tény, hogy egy milliárdos ezt megteheti, ha akarja.

A Lakóingatlan Értéktérképen két járás átlagára marad 50 ezer Ft/m2, és további 46 járásé 120 ezer Ft/m2alatt, amelyből csak 14 dunántúli. A legtöbb járás ebben a kategóriában hagyományosan észak-magyarországi (pl. tíz Borsod-Abaúj-Zemplén és hét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei). Viszonyításképpen az országos átlagár tavaly 436 ezer Ft/m2 volt.

2020-ban eladott lakóingatlanok átlagára járásonként. Forrás: OTP Lakóingatlan Értéktérkép

Az ilyen járások kistelepülésen nem jellemzőek az 50 négyzetméteres lakások, így inkább 100 négyzetméteres családi házakkal számolva és 120 ezer forintos átlagos négyzetméterárral is több mint száz (112) házra futná. Sok zsákfaluban nincs is ennyi ház. Az, hogy megtehetné-e, hogy megvegyen egy falut, nem kérdés. Viszont mihez kezdene vele?

Rengeteget bukhat, ha nem vigyáz

Attól függetlenül, hogy egy csapásra gazdag lett valaki, attól még ember maradt, aki hibázhat. A lakásvasárlásnak pedig számos buktatója van, amelybe - legyen gazdag, vagy szegény - bárki belefuthat. A Pénzcentrum korábban összegyűjtötte a leggyakoribb melléfogásokat, amelyekkel milliókat lehet bukni egy-egy adásvételen. Erről itt olvashatsz bővebben:

Amivel szintén könnyen bukhat sok milliót egy nyertes egy ilyen összeg esetén, ha nem kezd vele semmit. A legutolsó adatok alapján Magyarországon 5,3% volt az infláció. Ez rekordmagas, viszont ha csak 3 százalék infláció lenne - vagyis a drágulás üteme éves szinten 3 százalékot venne ki a zsebekből -, akkor is: egy ilyen összegnek a 3%-a több mint 40 millió forint. A betéti kamatok szinte nem fizetnek semmit, tehát ha csak parkoltatja valaki a milliárdjait, akkor az folyamatosan kevesebbet ér. Minél nagyobb összeg, annál inkább.

Mivel egyre többen tartanak a tartósan magas inflációtól - sokan már hiperinflációról beszélnek -, ezért befektetési szakértőket kérdeztünk róla, miben tartsa a pénzét, aki ettől tart. Erről bővebben itt olvashatsz: