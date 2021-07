Friss! Fontos vátozásokat jelentett be a Szerencsejáték Zrt.: ezek az új fogadási lehetőségek várnak a magyarokra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megalakulásának 30 éves jubileumán új, innovatív játékok bevezetését jelentette be a Szerencsejáték Zrt. A sajtótájékoztatót a Pénzcentrum élőben közvetíti. A V-sport néven bevezetett virtuális fogadási rendszer online és a földi hálózatban is játszható és jól egészíti ki a klasszikus fogadást, hasonló játékélményt és nyerési lehetőséget kínálva, mint a "valós" sportesemények. A Szerencsejáték Zrt. és az MLSZ közreműködése révén pedig a magyar labdarúgtó vlágogatott is tiszteletét teszi a játékban. Az aktuális kerettagokkal valós nevüket és mezszámukat szerepeltetve találkozhatunk.

Tavaly többek között az e-sport fogadás és az e-sorsjegy felgyorsított bevezetésével reagált a pandémia miatt kialakult helyzetre a nemzeti lottótársaság, amit a közelmúltban újabb portfólióbővítés követett. Az újdonságot dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója és Horváth Zoltán, a vállalat sportfogadási vezetője ismertette. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A frissen bevezetett V-sport kínálatában online labdarúgásra (virtuális EB, virtuális Premier Liga), kosárlabdára és teniszre fogadhatnak a szerencsevadászok, a tippmixpro.hu felület V-sport aloldalán, és egyszerre egy bajnokságra a földi hálózaton is. Ezeket az online játszahtó V-Sport esetében ráadásul 0-24-ben elérhetjük. Maga a fogadás ugyanúgy zajlik, mint a hagyományos sportfogadás, ezért az annak menetét ismerők a virtuális versenyeken is minden nehézség nélkül tudnak majd fogadni. Lényeges különbség azonban, hogy a mérkőzések nem a valóságban zajlanak, hanem egy virtuális térben, azok eredménye pedig nem a hús-vér játékosokon múlik, hanem egy random generátor kezében van. A játékosok és csapatok esélyeit a rendszer egy meghatározott erősorrend alapján eltérő szorzókkal állítja be az automatizált program. Ezen különbségek miatt pedig a nemzeti lottótársaság szerint a fogadás izgalma és a nyerés sikerélménye ugyanolyan valósnak érződik, mint egy hagyományos sporteseménynél. Az idén 30 éves Szerencsejáték Zrt. épít a sportfogadási üzletág több évtizedes hagyományaira, termékkínálatával viszont digitalizálódó életünk új szokásaira is reagál. A koronavírus-járvány miatt felgyorsított fejlesztéseink első látványos eredménye az e-sport fogadás tavaly nyári bevezetése volt, majd megújítottuk online sportfogadási felületünket, most pedig a virtuális fogadással, azaz a V-sporttal bővítjük kínálatunkat. A virtuális fogadás egy hónapja került bevezetésre és azonnal pozitív fogadtatásra talált a magyar játékosok között. A V-sport fogadás során a normál sportok esetén ismert piacok és kimenetelek érhetők el, ez alapján azok játékosainak már ismerős lehet az 1X2, 1. félidő - 1X2, gólszám, hendikep, pontos végeredmény, félidő-végeredmény típusú fogadási opciók. Ezek viszont csak a meccsek előtti fogadási lehetőségek. A V-sport kínálatában pedig helyet kapnak a már szintén ismert hosszú távú (outright típusú) fogadási lehetőségek is, ahol egyes bajnokságok végső győztesére lehet tippelni. Mivel azonban a V-sportban egy szezon akár 1,4-2 óra alatt lezajlik, az outright fogadások is ennyi időre vonatkoznak. Minden sportág, minden bajnokságának, minden mérkőzéséhez külön 1,5-2 perces videós animáció érhető el, amiben a játékosok megnézhetik az adott virtuális mérkőzés legfontosabb mozzanatait. A V-sport fogadás egyik fő előnye pedig épp az, hogy a nap bármely szakaszában játszható, valamint nincs szükség hozzá a csapatok háttérismetére és aktuális formájuk ismeretére sem. A bajnokságok egy-egy fordulója (meccsnapja) 7-8 perc alatt követik egymást, az eredmények pedig azonnal kiértékelődnek. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A Szerencsejáték Zrt. a virtuális fogadás bevezetésekor, mint minden új termékét, úgy a V-sportot is megvizsgáltatta az erre szolgáló nemzetközi célszoftverrel, és közepes kockázatúnak minősíttette. Így a társaság továbbra sem kíbál magas kockázatú játékokat. Ezen túl a társaság az online verzió esetében 20-ban, míg a földi változatéban 8-ban korlátozza az egy szelvényen megfogadható események számát, továbbá nem teszi lehetőéve sem a Tippmix, sem a Tippmixpro mérkőzések V-sport eseménnyel történő kötésben fogadását. A nemzeti lottótársaság jól vészelte át a pandémiát A Szerencsejáték Zrt. vezetői az előző piaci év eredményeiről is beszámoltak. Kiderült, hogy tavaly a társaság a járványügyi helyzet ellenére rekordévet zárt, 6%-os árbevétel növekedéssel. A nemzeti lottótársaság 575,4 milliárd forint árbevételt, és több mint 23,9 milliárd forint adózott eredményt ért el 2020-ban, EBITDA ( kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) mutatója pedig 31, 5 milliárd forintra növekedett. Különböző adókból, járélékokból, díjakból, osztalékból pedig a pandémia első évében is118,3 milliárd forintot fizettek. A rekordbevétel a társaság szerint a járványhelyzet gyors lereagálásának köszönhető. A pandémiára adott válaszként bevezetett fejlesztések a rövid távú kedvező hatásuk mellett a hosszú távú növekedés és a válságálló működés alapjainak megteremtésére is szolgáltak.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK