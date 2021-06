Ez ám az igazi szlovák csoda: ha egy valamit, akkor ezt érdemes ellesni tőlük

A szomszédos szlovák konyhát jellemzően a bryndzás galuskáról ismerjük, de a töltött görhöny még annál is jobb. Minden menzán, vendéglőben és családnál készül, és rengeteg változata van.

Szlovákia konyhája részben a szomszédos országok gasztronómiáján is alapszik. Többek között rengeteg magyar étel található az étlapon, amit egy kicsit a sajátjuknak is éreznek. Ilyen például a ’Segedinsky guláš’, azaz a szegedi gulyás, a Maďarský guláš, avagy magyar gulyás, és nyelvtörőként, a ’trvdelník’, azaz a kürtöskalács is. A gulyások ez esetben pörköltszerű ételek, a szegedi például káposztás sertéspörköltet jelent, a magyar gulyás pedig sötét marhapörköltet, amit knédlivel kínálnak, így máris kicsit a cseh irányba fordultak a főételek.

A szlovák kifőzdék nagyon finoman készítik ezeket az ételeket, és a vásárokban is pörgetik már a kürtőskalácsot. Természetesen van egy kis ellenérzésünk ezzel kapcsolatban, de most maradjunk az ételeknél. A nemzet konyhája mégis jobban a galuskákról, szalonnáról és a krumpliról híresült el. Nem is véletlen, hiszen a saját receptjeikben valóban ezek a fő alkotóelemek.

A szlovákok a hegységek közelében laktak, és sokan laknak is a mai napig, ahol a jól tartósítható és laktató ételeket preferálták. Egy kacsazsíros galuska (nokedli) vagy a placky, azaz a tócsi mindig el tudott készülni bárhol, mert minden volt hozzá a kamrában. Egy kis füstölt hús is akadt, na meg hagyma, fokhagyma és persze a savanyú káposzta. Összességében azt mondhatom, hogy a szlovák ételek laktatóak, de egyszerűen elkészíthetők, ahogy a következő ételünk is.

