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sérülés, foci, futball, labdarúgás
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Főhet a feje a Liverpool edzőjének: egyszerre sérült meg két kulcsjátékos a City előtt két héttel

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 18:13

Isak és Gakpo közül előbbié a súlyosabb sérülés: már biztosan nem lép pályára a következő három válogatott meccsen.

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A labdarúgó Nemzetek Ligája legutóbbi mérkőzésein megsérült a svéd Alexander Isak, valamint a holland Cody Gakpo. A két támadó kiesése komoly érvágást jelenthet a klub számára a Manchester City elleni közelgő rangadó előtt.

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Isak a pénteki, Románia elleni 2–1-es győzelem alkalmával még végig a pályán volt, a svéd válogatott következő három mérkőzésén azonban már biztosan nem léphet pályára. A Liverpool egyelőre szűkszavúan nyilatkozott, és mindössze annyit közölt, hogy a csatár kisebb sérülés miatt tért vissza a klubhoz.

Cody Gakpo a vasárnapi, Szerbia elleni 2–1-es holland siker során szenvedett sérülést. A csatár ugyan megpróbálta folytatni a játékot, de bokafájdalmai miatt kénytelen volt feladni, így már a 17. percben le kellett cserélni. A válogatott szünetet követő első mérkőzését jövő vasárnap játssza a Liverpool, amikor a Manchester City együttesét fogadja a szezon első rangadóján.

Premier League 6. forduló
Liverpool
Manchester City
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Anfield, Liverpool
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Liverpool: 12 (40%)
  Manchester City: 9 (30%)
  Döntetlen: 9 (30%)
Gólok
  Liverpool: 45
  Manchester City: 50
Gólkülönbség: -5
Hazai győzelem
  Liverpool: 8
  Manchester City: 7
Vendéggyőzelem
  Liverpool: 4
  Manchester City: 2
Adatlap létrehozva: 2026.09.28.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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