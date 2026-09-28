Főhet a feje a Liverpool edzőjének: egyszerre sérült meg két kulcsjátékos a City előtt két héttel

Isak és Gakpo közül előbbié a súlyosabb sérülés: már biztosan nem lép pályára a következő három válogatott meccsen.

A labdarúgó Nemzetek Ligája legutóbbi mérkőzésein megsérült a svéd Alexander Isak, valamint a holland Cody Gakpo. A két támadó kiesése komoly érvágást jelenthet a klub számára a Manchester City elleni közelgő rangadó előtt.

Isak a pénteki, Románia elleni 2–1-es győzelem alkalmával még végig a pályán volt, a svéd válogatott következő három mérkőzésén azonban már biztosan nem léphet pályára. A Liverpool egyelőre szűkszavúan nyilatkozott, és mindössze annyit közölt, hogy a csatár kisebb sérülés miatt tért vissza a klubhoz.

Cody Gakpo a vasárnapi, Szerbia elleni 2–1-es holland siker során szenvedett sérülést. A csatár ugyan megpróbálta folytatni a játékot, de bokafájdalmai miatt kénytelen volt feladni, így már a 17. percben le kellett cserélni. A válogatott szünetet követő első mérkőzését jövő vasárnap játssza a Liverpool, amikor a Manchester City együttesét fogadja a szezon első rangadóján.