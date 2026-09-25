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Degeszre keresi magát David Beckham: elképesztő összeget vett ki a cégéből a volt futballsztár
A kiemelkedő eredményhez nagyban hozzájárultak az egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó idei reklámkampányai. A sikeres évnek köszönhetően Beckham mintegy 51 millió dolláros osztalékot vett ki a cégből - számolt be a The Guardian.
Rekordévet zárt David Beckham üzleti birodalma, miután a volt labdarúgó vállalatcsoportjának bevétele meghaladta a 110 millió dollárt. A Beckham márkáinak kereskedelmi ügyeit összefogó DRJB Holdings bevétele egyötödével, 110,5 millió dollárra nőtt a 2024-es 92,3 millió dollárról, miközben adózás előtti eredménye 46 százalékkal, rekordszintű 65,7 millió dollárra emelkedett. Az egykori angol válogatott csapatkapitány a világbajnokság idején csaknem tucatnyi reklámkampányban tűnt fel, többek között a Lenovo, a McDonald's, a Bank of America, a Verizon és a PepsiCo chipsmárkája, a Lay's hirdetéseiben.
A holdingcég tavaly 51,1 millió dollárt fizetett ki osztalékként a tulajdonosoknak, idén pedig további 61,6 millió dolláros rendkívüli osztalékot osztott szét. Beckham 2022-ben üzleti érdekeltségeinek 55 százalékát 200 millió fontért értékesítette az amerikai Authentic Brands Groupnak, így a megmaradt 45 százalékos részesedése alapján az idei kifizetésből mintegy 51 millió dollár illette meg.
A világbajnokság előtt a társaság számos új megállapodást kötött. Többek között többéves szerződést írt alá a Bank of Americával, amelynek globális sportprogramjában lett nagykövet. Emellett férfiruha-kollekciókat dobott piacra a Hugo Boss-szal, saját szemüvegcsaládot indított a Safilóval, és az Adidasszal közösen egy limitált kiadású Predator focicipőt is megalkotott.
Beckham egy új műsorformátummal is megjelent a piacon, a Paramount+ streamingplatformon ugyanis elindult a Bajnokok Ligája mérkőzéseire épülő Beckham & Friends Live című sorozata. Ezenkívül a Stella Artois reklámkampányában is szerepelt Theo James színész oldalán, a Netflix The Gentlemen című sorozatának második évadához kapcsolódóan.
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A DRJB Holdings három üzletágból áll. A legnagyobb ezek közül a DB Ventures, amely a márkapartnerségek többségét kezeli; a Seven Global az Adidasszal kötött megállapodáshoz hasonló licencszerződéseket tömöríti, míg a Studio 99 nevű produkciós cég készítette a 2023-as, négyrészes Netflix-dokumentumfilmet, valamint Victoria Beckham tavaly bemutatott dokumentumfilmjét is.
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