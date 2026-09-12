Egy új megállapodás értelmében azonnal véget vetnek a labdarúgó-mérkőzéseknek Hollandiában, ha a szurkolók pirotechnikai eszközöket használnak a stadionban.
Pályán Szoboszlaiék, a Real Madrid és az Arsenal is: ez vár a szurkolókra a mai fociszombaton
A szeptember közepi hétvége bőséges kínálattal várja a futballrajongókat. Az angol élvonal hét találkozóval jelentkezik, de az olasz, spanyol, német és francia bajnokság is tartogat izgalmakat. A szombati program kora délutántól egészen késő estig nyújt szórakozást, a topligák legjobb csapatai is pályára lépnek.
A hétvége különlegessége, hogy több nagy múltú együttes is kénytelen bizonyítani a formáját, miközben az újonc csapatok a favoritok meglepésében bíznak. A tabellák állása helyett most a csapatok pillanatnyi állapota és az egymás elleni párharcok előzményei kerülnek előtérbe. A szezon korai szakaszában még bármi megtörténhet.
Premier League: Szoboszlaiék a Fulhammel játszanak
A Szoboszlai Dominikot soraiban tudó Liverpool az Anfielden fogadja a remek formában lévő Fulhamet. A Vörösök az utóbbi időszakban nem a megszokott magabiztossággal játszottak, ezért most különösen fontos számukra a hazai győzelem. A Fulham legutóbbi három meccsét egyaránt megnyerte, ami óvatosságra int, így a tavaszi kétnullás vereség ellenére is magabiztosan érkezhet Liverpoolba.
A Tottenham az Evertont fogadja a késő délutáni órákban. A Spurs szörnyű passzban van: három forduló alatt még gólt sem szereztek, a tabellán pedig egyetlen pont áll a nevük mellett. A kékek továbbra is a stabilitást keresik. Tavasszal minimális különbséggel nyertek a londoni házigazdák, és ezúttal is ők számítanak esélyesebbnek.
A nap záró mérkőzésén a Sunderland látja vendégül az Arsenalt. Az Ágyúsok kiváló szériában vannak, három egymást követő győzelemmel a hátuk mögött utaznak a Fény Stadionjába. A hazaiak eddig hullámzó teljesítményt nyújtottak, de saját közönségük előtt mindig veszélyesek. A tavaszi Arsenal-siker után a Fekete Macskák most a meglepetésre hajtanak.
A további találkozók Angliában:
- Aston Villa - Nottingham Forest (16:00)
- Bournemouth AFC - Brentford (16:00)
- Crystal Palace - Ipswich Town (16:00)
Serie A: rangadó Rómában
Az olasz bajnokság szombati programjának csúcspontja a Lazio és az AC Milan összecsapása. Mindkét csapat jól kezdte a szezont, így a római találkozó különös jelentőséggel bír.
Tavasszal a hazaiak egygólos sikerrel zárták a meccset, most pedig saját közönségük előtt szeretnék megerősíteni pozíciójukat. A Milan a nyári igazolások ellenére még nem találta meg az összhangot.
A további olasz programban:
Genoa - Frosinone (15:00)
Atalanta-Caligari (20.45)
La Liga: szomszédrangadó a fővárosban
A spanyol élvonal szombati kínálatának fénypontja a Real Madrid hazai mérkőzése a Rayo Vallecano ellen. A királyi gárda kiváló formában van, míg a vendégek az elmúlt hetekben vegyesebb teljesítményt nyújtottak. A madridi derbin – ahol a két csapat otthona alig néhány kilométerre van egymástól – mindig felfokozott a hangulat.
Az Athletic Bilbao jó szériában várja a feljutó Elche együttesét Bilbaóban, a baszkok a győzelmi sorozat folytatására készülnek.
A nap korábbi mérkőzései:
Racing Santander - Deportivo Alavés (14:00)
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
CA Osasuna - Espanyol (16:15)
Bundesliga: könnyű dortmundi délután?
A Borussia Dortmund hazai pályán fogadja a most feljutó SC Paderbornt. A sárga-feketék az első fordulókban még keresik a ritmust, míg a vendégek meglepően jól tartották magukat a visszatérésük óta. A legutóbbi, több mint öt évvel ezelőtti bajnoki összecsapáson döntetlen született.
Az FC Augsburg a Bayer Leverkusent várja, különleges előjellel: tavaly idegenben sikerült legyőzniük Xabi Alonso csapatát. A Werkself most javítana, de az augusburgiak veszélyes ellenféllé váltak. A Mainz és az Eintracht Frankfurt hesseni rangadója is ígéretes összecsapásnak tűnik, míg este a Köln és a Werder Bremen csap össze az észak–déli párharcban.
A délutáni programban még:
TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart (15:30)
SC Freiburg - Mönchengladbach (15:30)
Ligue 1: tovább szárnyalna a Monaco
A francia bajnokságban a Strasbourg és az AS Monaco mérkőzése ígérkezik a legizgalmasabbnak. A tavaszi, kilencgólos meccset a hazaiak nyerték, ami önmagában jelzi, hogy ezen a találkozón bármi megtörténhet. A Monaco továbbra is küzd a stabilitásért, míg a strasbourgiak az elmúlt hetekben javuló tendenciát mutattak.
Az esti programban a Paris FC a Lyont fogadja. Mindkét csapat az előkelőbb helyekért harcol, a tavaszi döntetlen után most valamelyikük áttörésre készül.
A többi találkozó este:
AJ Auxerre - OGC Nice (20:45)
Havre Athletic Club - Angers SCO (20:45)
Lorient - Toulouse FC (20:45)
A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnöke, Philippe Diallo bejelentette, hogy Franciaország megvonja támogatását Gianni Infantino FIFA-elnök újraválasztásától.
US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak
Ezen a hétvégén rendezik a US Open 2026-os döntőit. Mutatjuk, mennyi pénz jár a bajnokság győzteseinek.
Péntek este a Bundesliga, a Serie A, a Ligue 1 és a La Liga is beindul a hétvégére, így a szurkolók több fronton követhetik kedvenc...
Mauricio Pochettino szerint a pénzügyi szabálytalanságok miatt meg kellene fosztani a Chelsea-t a 2016–2017-es Premier League-bajnoki címétől, a trófeát pedig az akkor második helyezett Tottenhamnek...
Hiába a tiltakozás, ez már eldőlt: krokodilok lakta folyóban rendezik meg a 2032-es olimpia kajakversenyeit?
A brisbane-i olimpia szervezőbizottsága hajthatatlan, annak ellenére, hogy a sportolók és a nemzeti szövetségek is erősen kritizálták a tervet.
A parasportlövő jó teljesítményével az első kvótát szerezte meg a paralimpiára, a vb-n még két msik versenyző van ott rajta kívül.
Lionel Messi újabb spanyol klubot vásárol: az argentin futballlegenda előzetes megállapodást kötött a másodosztályú Eldense felvásárlásáról.
A többszörös bajnok és válogatott sportoló éppen a születésnapján vesztette életét, tragédiája az egész sportvilágot megrázta.
Itt a végső döntés, hamarosan teljesen beszánthatják a TAO-rendszert: mi lesz a klubokkal a változás után?
A változtatás célja a cégek döntési jogának és a korrupciós kiskapuknak a megszüntetése, így a jövőben a keret elosztásáról és átlátható felhasználásáról az állam gondoskodna.
Sokasodnak a gondok a Tottenhamnél: hónapokra kidőlt az ukrán támadó, megpecsételődött a csapat sorsa?
Két év után térhetett vissza az ukrán támadó, most azonban a sérülése miatt újabb hónapokig nem léphet pályára.
Történelmi napra ébredt a Manchester United: korábbi diósgyőri edző ronthatja el az angolok ünnepét a BL-ben
A csütörtöki játéknapon a Manchester United történelmi mérföldkőhöz, a 300. európai kupamérkőzéséhez ér, míg a Bayern München megszerezheti a 900. nemzetközi gólját.
A Premier League-ben manchesteri rangadót rendeznek, a Serie A-ban a Lazio fogadja a Milant.
A tizennyolc hetes alapszakaszból főcsoportonként hét-hét csapat jut be a rájátszásba, a bajnoki cím sorsáról pedig a február 14-i, Los Angeles-i Super Bowl dönt majd.
A lépés lehetőséget biztosít a golfozóknak arra, hogy elhagyják a ligát, amely összesen 45 millió dollárral tartozik nekik.
A FIFPro immár a női focit érintő ügyekben is eljárást indított, könnyen lehet, hogy ez újabb szög a FIFA-elnök regnálásának a koporsójába
Egy dél-londoni amatőr labdarúgócsapat kapusa lehet az ugandai Tooro Királyság következő uralkodója.
Az olasz klub történetének első BL-meccsén azoknak kedveskedik, akik akár évtizedeket vártak a nemzetközi szereplésre.
Scott McTominay sikeres szívműtéten esett át a manchesteri Spire Kórházban: csapata, a Napoli tájékoztatása szerint a skót válogatott középpályás két héten belül visszatérhet az edzésekhez.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul