Pályán Szoboszlaiék, a Real Madrid és az Arsenal is: ez vár a szurkolókra a mai fociszombaton

A szeptember közepi hétvége bőséges kínálattal várja a futballrajongókat. Az angol élvonal hét találkozóval jelentkezik, de az olasz, spanyol, német és francia bajnokság is tartogat izgalmakat. A szombati program kora délutántól egészen késő estig nyújt szórakozást, a topligák legjobb csapatai is pályára lépnek.

A hétvége különlegessége, hogy több nagy múltú együttes is kénytelen bizonyítani a formáját, miközben az újonc csapatok a favoritok meglepésében bíznak. A tabellák állása helyett most a csapatok pillanatnyi állapota és az egymás elleni párharcok előzményei kerülnek előtérbe. A szezon korai szakaszában még bármi megtörténhet.

Premier League: Szoboszlaiék a Fulhammel játszanak

A Szoboszlai Dominikot soraiban tudó Liverpool az Anfielden fogadja a remek formában lévő Fulhamet. A Vörösök az utóbbi időszakban nem a megszokott magabiztossággal játszottak, ezért most különösen fontos számukra a hazai győzelem. A Fulham legutóbbi három meccsét egyaránt megnyerte, ami óvatosságra int, így a tavaszi kétnullás vereség ellenére is magabiztosan érkezhet Liverpoolba.

A Tottenham az Evertont fogadja a késő délutáni órákban. A Spurs szörnyű passzban van: három forduló alatt még gólt sem szereztek, a tabellán pedig egyetlen pont áll a nevük mellett. A kékek továbbra is a stabilitást keresik. Tavasszal minimális különbséggel nyertek a londoni házigazdák, és ezúttal is ők számítanak esélyesebbnek.

A nap záró mérkőzésén a Sunderland látja vendégül az Arsenalt. Az Ágyúsok kiváló szériában vannak, három egymást követő győzelemmel a hátuk mögött utaznak a Fény Stadionjába. A hazaiak eddig hullámzó teljesítményt nyújtottak, de saját közönségük előtt mindig veszélyesek. A tavaszi Arsenal-siker után a Fekete Macskák most a meglepetésre hajtanak.

A további találkozók Angliában:

Serie A: rangadó Rómában

Az olasz bajnokság szombati programjának csúcspontja a Lazio és az AC Milan összecsapása. Mindkét csapat jól kezdte a szezont, így a római találkozó különös jelentőséggel bír.

Tavasszal a hazaiak egygólos sikerrel zárták a meccset, most pedig saját közönségük előtt szeretnék megerősíteni pozíciójukat. A Milan a nyári igazolások ellenére még nem találta meg az összhangot.

A további olasz programban:

Genoa - Frosinone (15:00)

Atalanta-Caligari (20.45)

La Liga: szomszédrangadó a fővárosban

A spanyol élvonal szombati kínálatának fénypontja a Real Madrid hazai mérkőzése a Rayo Vallecano ellen. A királyi gárda kiváló formában van, míg a vendégek az elmúlt hetekben vegyesebb teljesítményt nyújtottak. A madridi derbin – ahol a két csapat otthona alig néhány kilométerre van egymástól – mindig felfokozott a hangulat.

Az Athletic Bilbao jó szériában várja a feljutó Elche együttesét Bilbaóban, a baszkok a győzelmi sorozat folytatására készülnek.

A nap korábbi mérkőzései:

Racing Santander - Deportivo Alavés (14:00)

CA Osasuna - Espanyol (16:15)

Bundesliga: könnyű dortmundi délután?

A Borussia Dortmund hazai pályán fogadja a most feljutó SC Paderbornt. A sárga-feketék az első fordulókban még keresik a ritmust, míg a vendégek meglepően jól tartották magukat a visszatérésük óta. A legutóbbi, több mint öt évvel ezelőtti bajnoki összecsapáson döntetlen született.

Az FC Augsburg a Bayer Leverkusent várja, különleges előjellel: tavaly idegenben sikerült legyőzniük Xabi Alonso csapatát. A Werkself most javítana, de az augusburgiak veszélyes ellenféllé váltak. A Mainz és az Eintracht Frankfurt hesseni rangadója is ígéretes összecsapásnak tűnik, míg este a Köln és a Werder Bremen csap össze az észak–déli párharcban.

A délutáni programban még:

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart (15:30)

SC Freiburg - Mönchengladbach (15:30)

Ligue 1: tovább szárnyalna a Monaco

A francia bajnokságban a Strasbourg és az AS Monaco mérkőzése ígérkezik a legizgalmasabbnak. A tavaszi, kilencgólos meccset a hazaiak nyerték, ami önmagában jelzi, hogy ezen a találkozón bármi megtörténhet. A Monaco továbbra is küzd a stabilitásért, míg a strasbourgiak az elmúlt hetekben javuló tendenciát mutattak.

Az esti programban a Paris FC a Lyont fogadja. Mindkét csapat az előkelőbb helyekért harcol, a tavaszi döntetlen után most valamelyikük áttörésre készül.

A többi találkozó este:

AJ Auxerre - OGC Nice (20:45)

Havre Athletic Club - Angers SCO (20:45)

Lorient - Toulouse FC (20:45)