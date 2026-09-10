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Sport

Máris zsebben az első magyar kvóta Los Angelesre: elképesztő dráma után dőlt el a sorsa

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 15:43

A parasportlövő jó teljesítményével az első kvótát szerezte meg a paralimpiára, a vb-n még két msik versenyző van ott rajta kívül.

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Rescsik Csaba ezüstérmet nyert a dél-koreai parasportlövő-világbajnokságon, ezzel megszerezte Magyarország első kvótáját a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára.

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A Csangvonban zajló világbajnokság kiemelt jelentőségű, hiszen ez az első olyan viadal, amelyen közvetlen indulási jogot lehet kiharcolni a soron következő játékokra. A férfi 10 méteres álló légpuska versenyszám (R1) SH1-es kategóriájában – ahol Rescsik is indult – a legjobb két versenyző jutott kvótához.

A magyar sportoló, aki a 2024-es párizsi paralimpián is képviselte hazánkat, egészen az utolsó lövésig harcban állt az aranyéremért. A rendkívül kiélezett döntőben végül mindössze egyetlen tizeddel szorult a második helyre, miután 251,1 kört teljesített, míg a győztes szlovák Radoslav Malenovsky 251,2 körös világcsúccsal zárt az élen. Az SH1-es kategóriában olyan alsó végtagi érintettségű parasportolók versenyeznek, akik fegyverüket önállóan, külső támaszték nélkül tartják.

A világbajnokságon a most ezüstérmes, további két versenyszámban is érdekelt Rescsik mellett még két magyar versenyző, Dávid Krisztina és Keresztes Krisztián lép lőállásba.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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