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Máris zsebben az első magyar kvóta Los Angelesre: elképesztő dráma után dőlt el a sorsa
A parasportlövő jó teljesítményével az első kvótát szerezte meg a paralimpiára, a vb-n még két msik versenyző van ott rajta kívül.
Rescsik Csaba ezüstérmet nyert a dél-koreai parasportlövő-világbajnokságon, ezzel megszerezte Magyarország első kvótáját a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára.
A Csangvonban zajló világbajnokság kiemelt jelentőségű, hiszen ez az első olyan viadal, amelyen közvetlen indulási jogot lehet kiharcolni a soron következő játékokra. A férfi 10 méteres álló légpuska versenyszám (R1) SH1-es kategóriájában – ahol Rescsik is indult – a legjobb két versenyző jutott kvótához.
A magyar sportoló, aki a 2024-es párizsi paralimpián is képviselte hazánkat, egészen az utolsó lövésig harcban állt az aranyéremért. A rendkívül kiélezett döntőben végül mindössze egyetlen tizeddel szorult a második helyre, miután 251,1 kört teljesített, míg a győztes szlovák Radoslav Malenovsky 251,2 körös világcsúccsal zárt az élen. Az SH1-es kategóriában olyan alsó végtagi érintettségű parasportolók versenyeznek, akik fegyverüket önállóan, külső támaszték nélkül tartják.
A világbajnokságon a most ezüstérmes, további két versenyszámban is érdekelt Rescsik mellett még két magyar versenyző, Dávid Krisztina és Keresztes Krisztián lép lőállásba.
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