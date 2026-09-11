Kiakadt saját csapatára az F1-es Haas versenyzője: nem a pilótákkal van szerinte a legfőbb baj

Esteban Ocon a Haas csapatánál lévő bizonytalan jövője kapcsán szólalt meg a Spanyol Nagydíj madridi helyszínén - írta a Motorsport.com.

A Haas VF-26-os autója az idei szezonban végig az alkatrészek ingadozó teljesítményével küzdött. Ezen a Monzában bevetett legújabb aerodinamikai fejlesztési csomag sem tudott segíteni, bár Ocon biztatónak értékelte a változtatásokat. A francia pilóta az idényben érezhetően alulteljesít csapattársához, Oliver Bearmanhez képest, hiszen az időmérő edzéseken 12-6 arányban maradt alul, míg pontok tekintetében 18-3-ra áll a brit javára. Ez a különbség főként Bearman első két futamon nyújtott kiemelkedő szerepléséből adódik.

A Haas francia pilótája határozottan kijelentette, hogy nem a versenyzők jelentik a problémát a gyengélkedő istállónál, miközben a csapat már a lehetséges utódait teszteli. Az áprilisi szünet óta Ocon valójában 2-1 arányban több pontot szerzett Bearmannél, miközben a Haas fokozatosan visszacsúszott a mezőnyben. Ocon szerint az eddigi 13 futamból tízszer őt sújtotta az alkatrészek kiszámíthatatlan működése, ezért kellett folyamatosan hátrányból dolgoznia. A pilóta hangsúlyozta, hogy amikor az autó megfelelő állapotban van és hozza az elvárt szintet, ők versenyzőként elvégzik a feladatukat.

A Haas két héttel ezelőtt Portimãóban egy korábbi F1-es autóval tesztelte a lehetséges utódokat, köztük a csapat tartalékpilótáját, Hirakava Rjót, a McLaren tartalékosát és regnáló F2-es bajnokát, Leonardo Fornarolit, valamint a Ferrari juniorversenyzőjét, Rafael Camarát. Ocon igyekezett bagatellizálni a teszt jelentőségét, kiemelve, hogy a korábbi autókkal végzett tesztprogram (TPC) a csapat számára egyben bevételi forrást is jelent.

A Komacu Ajaóval közös projekt iránt 2025 óta elkötelezett pilóta elismerte, hogy zajlanak a tárgyalások a jövőjéről, és az első egyeztetéseket természetesen a jelenlegi csapatával folytatja le. A hamarosan harmincadik születésnapját ünneplő versenyző leszögezte, a csapaton belül egyértelmű, hogy nem a pilóták jelentik a problémát, és mindannyian azért dolgoznak, hogy többet hozzanak ki az autóból.

A Haas jelenleg hét futam óta nem szerzett pontot, ami a 2021-es, gyakorlatilag leírt szezon óta a legrosszabb sorozata a csapatnak. Ocon az egyre nehezebb helyzet ellenére azt emelte ki, hogy a közelmúltban három egymást követő hétvégén is bejutott az időmérő második szakaszába (Q2), és maximálisan kihozta a lehetőségeket az autóból.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA