2026. szeptember 11. péntek Teodóra
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2026. július 26.Esteban Ocon, a Haas francia versenyzője (b) és Gabriel Bortoleto, az Audi brazil versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Kiakadt saját csapatára az F1-es Haas versenyzője: nem a pilótákkal van szerinte a legfőbb baj

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 17:42

Esteban Ocon a Haas csapatánál lévő bizonytalan jövője kapcsán szólalt meg a Spanyol Nagydíj madridi helyszínén - írta a Motorsport.com.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Haas VF-26-os autója az idei szezonban végig az alkatrészek ingadozó teljesítményével küzdött. Ezen a Monzában bevetett legújabb aerodinamikai fejlesztési csomag sem tudott segíteni, bár Ocon biztatónak értékelte a változtatásokat. A francia pilóta az idényben érezhetően alulteljesít csapattársához, Oliver Bearmanhez képest, hiszen az időmérő edzéseken 12-6 arányban maradt alul, míg pontok tekintetében 18-3-ra áll a brit javára. Ez a különbség főként Bearman első két futamon nyújtott kiemelkedő szerepléséből adódik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Haas francia pilótája határozottan kijelentette, hogy nem a versenyzők jelentik a problémát a gyengélkedő istállónál, miközben a csapat már a lehetséges utódait teszteli. Az áprilisi szünet óta Ocon valójában 2-1 arányban több pontot szerzett Bearmannél, miközben a Haas fokozatosan visszacsúszott a mezőnyben. Ocon szerint az eddigi 13 futamból tízszer őt sújtotta az alkatrészek kiszámíthatatlan működése, ezért kellett folyamatosan hátrányból dolgoznia. A pilóta hangsúlyozta, hogy amikor az autó megfelelő állapotban van és hozza az elvárt szintet, ők versenyzőként elvégzik a feladatukat.

A Haas két héttel ezelőtt Portimãóban egy korábbi F1-es autóval tesztelte a lehetséges utódokat, köztük a csapat tartalékpilótáját, Hirakava Rjót, a McLaren tartalékosát és regnáló F2-es bajnokát, Leonardo Fornarolit, valamint a Ferrari juniorversenyzőjét, Rafael Camarát. Ocon igyekezett bagatellizálni a teszt jelentőségét, kiemelve, hogy a korábbi autókkal végzett tesztprogram (TPC) a csapat számára egyben bevételi forrást is jelent.

A Komacu Ajaóval közös projekt iránt 2025 óta elkötelezett pilóta elismerte, hogy zajlanak a tárgyalások a jövőjéről, és az első egyeztetéseket természetesen a jelenlegi csapatával folytatja le. A hamarosan harmincadik születésnapját ünneplő versenyző leszögezte, a csapaton belül egyértelmű, hogy nem a pilóták jelentik a problémát, és mindannyian azért dolgoznak, hogy többet hozzanak ki az autóból.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Haas jelenleg hét futam óta nem szerzett pontot, ami a 2021-es, gyakorlatilag leírt szezon óta a legrosszabb sorozata a csapatnak. Ocon az egyre nehezebb helyzet ellenére azt emelte ki, hogy a közelmúltban három egymást követő hétvégén is bejutott az időmérő második szakaszába (Q2), és maximálisan kihozta a lehetőségeket az autóból.

F1 Spanyol Nagydíj 2026: debütál a madridi pálya, itt van minden fontos infó a versenyről!
EZ IS ÉRDEKELHET
F1 Spanyol Nagydíj 2026: debütál a madridi pálya, itt van minden fontos infó a versenyről!
Lássuk, mikor lesz a szabadedzés, az időmérő és a verseny Madridban, az idei 14. Forma-1-es hétvégén!

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#sport #teszt #jövő #forma-1 #pilóta #sportoló #autóverseny #autósport #f1 #f1hírek
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:13
18:55
18:47
18:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
2026. szeptember 11.
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
2026. szeptember 11.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
3
1 hete
Mindössze 45 éves volt: legendás alakját vesztette el a magyar küzdősport
4
7 napja
600 ezret nyert a Tippmixen, pénzt mégsem látott: ezért nem fizetnek a nyertesnek
5
5 napja
F1 Spanyol Nagydíj 2026: debütál a madridi pálya, itt van minden fontos infó a versenyről!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszavásárlás
az életbiztosítási szerződések - lejárat előtti - megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító - a szerződésben rögzített mértékben - a díjtartalékot visszafizeti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 18:55
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 18:04
Kvíz: Jól ismered Budapestet? Lássuk, tudod-e kikről nevezték el a legismertebb utcákat, tereket!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 18:31
Elértük a kritikus határt - senki sem hitte volna, hogy eddig jutunk