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Történelmi napra ébredt a Manchester United: korábbi diósgyőri edző ronthatja el az angolok ünnepét a BL-ben
A csütörtöki játéknapon a Manchester United történelmi mérföldkőhöz, a 300. európai kupamérkőzéséhez ér, míg a Bayern München megszerezheti a 900. nemzetközi gólját.
A Bajnokok Ligája idei alapszakaszának nyitányán a Willi Orbánt is soraiban tudó RB Leipzig az újonc Como otthonában lép pályára. A festői olaszországi város csapata története első BL-főtáblás mérkőzésére készül. Vezetőedzőjük, Cesc Fàbregas számára azonban egyáltalán nem ismeretlen az elitsorozat meccshangulata, hiszen játékosként 104 alkalommal szerepelt a BL-ben.
A Como leginkább a stabil védekezésében bízhat, miközben a lipcseiek nem várják kirobbanó európai formában a találkozót, hiszen legutóbbi 18 nemzetközi kupameccsük mindegyikén kaptak gólt, az előző tíz BL-találkozójukból pedig csupán egyet tudtak megnyerni. Legutóbbi olaszországi fellépésükön, 2024 novemberében 1–0-s vereséget szenvedtek az Inter ellen.
Az Old Traffordon a Manchester United egy másik BL-újoncot, a korábbi diósgyőri vezetőedző, Valdas Dambrauskas által irányított azeri Sabah Bakut fogadja. Az angol csapat történelmet ír, hiszen a szigetországi klubok közül elsőként éri el a 300. európai kupamérkőzést, és rekordot jelentő 26. alkalommal szerepel a legrangosabb sorozatban. Közelmúltbeli BL-mérlege ugyanakkor gyenge: legutóbbi hét meccséből mindössze egyet nyert meg.
A végső győzelemre is esélyes, német bajnok és kupagyőztes Bayern München a norvég Bodø/Glimt ellen kezdi meg szereplését hazai pályán. A bajorok elképesztő sorozattal büszkélkedhetnek, az elmúlt 22 BL-szezonjuk mindegyikében megnyerték a nyitómeccsüket, ráadásul 2013 decembere óta 38 hazai BL-találkozón maradtak veretlenek. A münchenieknek mindössze egyetlen találat hiányzik ahhoz, hogy a Real Madrid után a második olyan klub legyen, amely eléri a 900 gólos határt az európai kupaporondon. A norvég ellenfél eddig még sosem győzött le német csapatot, bár korábbi két németországi vendégjátéka alkalmával döntetlent ért el.
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