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Szeretőjét fizettethette ki Gianni Infantino: egyre súlyosabb a botrány, a FIFA elnöke mindent tagad
Az UEFA megerősítette, hogy végkielégítést fizetett egy korábbi női alkalmazottjának, akivel a sajtóértesülések szerint viszonya volt Gianni Infantinónak, a szervezet egykori főtitkárának. A FIFA elnöke határozottan cáfolja a vádakat - írta a The Guardian.
Szeretői viszonyt ápolhatott Gianni Infantino, a FIFA jelenlegi elnöke, akkor, mikor még az európai szövetség, az UEFA főtitkári posztját látta el. Sajtóértesülések szerint az érintett egykori UEFA-munkatárs hatszámjegyű összeget kapott az Infantinóval való állítólagos kapcsolatát követően.
Az UEFA szóvivője megerősítette, hogy a szervezet végkielégítést fizetett a kérdéses személynek, továbbá egy MBA-képzés tandíját is átvállalta. A szóvivő hozzátette, hogy mindez összhangban volt a távozó munkatársakra vonatkozó, akkoriban érvényben lévő belső szabályzattal, amelyet 2016-ban jelentősen szigorítottak.
A FIFA élesen reagált a sajtóhírekre: mint fogalmaztak, rágalmazásként értékelik azt, ami a lapokban megjelent.
Infantino elnök határozottan cáfolja ezeket az állításokat, amelyek valótlanok. Bármilyen, helytelen magatartásra vagy szabályszegésre utaló célzás rágalmazásnak minősül
– közölte a FIFA szóvivője. A szervezet hangsúlyozta, hogy sem az UEFA-nál, sem a FIFA-nál nem emelt panaszt egyetlen alkalmazott sem Infantino viselkedése miatt.
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A hír különösen kényes időpontban látott napvilágot. Infantino már két hete a figyelem középpontjában áll azon vitatott terve miatt, amellyel magánbefektetőknek adna el részesedést a FIFA versenyeit – köztük a férfi és a női világbajnokságot – működtető vállalatban. A kezdeményezést az UEFA és két másik kontinentális szövetség is elutasította.
Szerdán a FIFA igazgatótanácsa egy marokkói ülésen ugyan támogatásáról biztosította Infantinót, aki az eljárás kapcsán bocsánatot is kért, ám az UEFA álláspontja mit sem változott. Az európai szövetség csütörtökön közölte, hogy a szerdai bejelentés "semmin nem változtat", és fenntartja álláspontját, miszerint 55 tagországa mindaddig bojkottálja a FIFA-rendezvényeket, amíg a tervet végleg el nem vetik.
Infantino egyelőre marad a FIFA elnöke, ám egyre jobban szorul körülötte a hurok: szakértők nem tartják elképzelhetetlennek, hogy a jövő év elején esedékes FIFA-tisztújításon annak ellenére új vezetője lesz a szövetségnek, hogy a világbajnokság ideje alatt még 200 tagország támogatását élvezte az elnök.
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