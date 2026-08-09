2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sziluett üzleti férfi kezét ad kenőpénzt elszigetelt szürke háttér korrupció
Sport

Szeretőjét fizettethette ki Gianni Infantino: egyre súlyosabb a botrány, a FIFA elnöke mindent tagad

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 16:44

Az UEFA megerősítette, hogy végkielégítést fizetett egy korábbi női alkalmazottjának, akivel a sajtóértesülések szerint viszonya volt Gianni Infantinónak, a szervezet egykori főtitkárának. A FIFA elnöke határozottan cáfolja a vádakat - írta a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szeretői viszonyt ápolhatott Gianni Infantino, a FIFA jelenlegi elnöke, akkor, mikor még az európai szövetség, az UEFA főtitkári posztját látta el. Sajtóértesülések szerint az érintett egykori UEFA-munkatárs hatszámjegyű összeget kapott az Infantinóval való állítólagos kapcsolatát követően.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az UEFA szóvivője megerősítette, hogy a szervezet végkielégítést fizetett a kérdéses személynek, továbbá egy MBA-képzés tandíját is átvállalta. A szóvivő hozzátette, hogy mindez összhangban volt a távozó munkatársakra vonatkozó, akkoriban érvényben lévő belső szabályzattal, amelyet 2016-ban jelentősen szigorítottak.

A FIFA élesen reagált a sajtóhírekre: mint fogalmaztak, rágalmazásként értékelik azt, ami a lapokban megjelent.

Infantino elnök határozottan cáfolja ezeket az állításokat, amelyek valótlanok. Bármilyen, helytelen magatartásra vagy szabályszegésre utaló célzás rágalmazásnak minősül

– közölte a FIFA szóvivője. A szervezet hangsúlyozta, hogy sem az UEFA-nál, sem a FIFA-nál nem emelt panaszt egyetlen alkalmazott sem Infantino viselkedése miatt.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hír különösen kényes időpontban látott napvilágot. Infantino már két hete a figyelem középpontjában áll azon vitatott terve miatt, amellyel magánbefektetőknek adna el részesedést a FIFA versenyeit – köztük a férfi és a női világbajnokságot – működtető vállalatban. A kezdeményezést az UEFA és két másik kontinentális szövetség is elutasította.

Szerdán a FIFA igazgatótanácsa egy marokkói ülésen ugyan támogatásáról biztosította Infantinót, aki az eljárás kapcsán bocsánatot is kért, ám az UEFA álláspontja mit sem változott. Az európai szövetség csütörtökön közölte, hogy a szerdai bejelentés "semmin nem változtat", és fenntartja álláspontját, miszerint 55 tagországa mindaddig bojkottálja a FIFA-rendezvényeket, amíg a tervet végleg el nem vetik.

Kapcsolódó cikkeink:

Infantino egyelőre marad a FIFA elnöke, ám egyre jobban szorul körülötte a hurok: szakértők nem tartják elképzelhetetlennek, hogy a jövő év elején esedékes FIFA-tisztújításon annak ellenére új vezetője lesz a szövetségnek, hogy a világbajnokság ideje alatt még 200 tagország támogatását élvezte az elnök.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #befektetés #foci #sport #végkielégítés #labdarúgás #világbajnokság #uefa #FIFA #nemzetközi foci #sportbotrány #foci vb
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
5 órája
Kokó és prostik, erre mennek el a nagy pénzek az élsportban általában.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
2
6 napja
Meglépték! Nyíltan hadat üzentek a FIFA mindenható urának, elképesztő lavina indulhat el a focivilágban
3
2 hete
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
4
5 napja
Elképesztő tragédia: 34 évesen, alvás közben halt meg az MMA szupersztárja
5
3 hete
Friss hírek Klein Dávid csúcstámadásáról: ezért fordult vissza 50 méterrel a cél előtt a magyar hegymászó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Indexálás
A szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy egyéb hivatalos mutatóktól függ. Biztosítások esetén a biztosítási összeget az átlagos árszínvonal változásának megfelelően megnöveli a társaság. Ezzel elkerülhető, hogy a bekövetkezett kárt csak részben térítse meg a társaság. Egyes indexálásokkor a biztosítási díj is változik. Még ha indexálás meg is történik évente, akkor is érdemes felülvizsgálni a szerződésünket és bejelenteni a vagyonunk árszínvonalat meghaladó változását, ilyen lehet egy új nagy értékű elektronikai eszköz beszerzése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak