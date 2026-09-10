Sokasodnak a gondok a Tottenhamnél: hónapokra kidőlt az ukrán támadó, megpecsételődött a csapat sorsa?

Két év után térhetett vissza az ukrán támadó, most azonban a sérülése miatt újabb hónapokig nem léphet pályára - tudósított a Daily Mail.

Mihajlo Mudrik mindössze négy napig élvezhette a visszatérés örömét, miután a Chelsea-től kölcsönvett ukrán szélső bokatörést szenvedett az edzésen, így akár két hónapra is kidőlhet.

Mudrik szombaton, a Nottingham Forest elleni bajnoki mérkőzés 74. percében lépett pályára csereként, ami az első tétmérkőzése volt azóta, hogy 2024 novemberében doppingvétség miatt eltiltották. A góltalan döntetlennel zárult találkozó után Roberto De Zerbi vezetőedző még arról beszélt, hogy időbe telik, mire a játékos visszanyeri a csúcsformáját, ám az edzésen elszenvedett bokasérülés most jóval hosszabb kényszerpihenőre kárhoztatja.

A sérülés különösen rosszkor jött a Spurs számára. De Zerbi a Premier League-be nevezett keretből kihagyta a távozni vágyó Richarlisont, a fiatal Mikey Moore-t pedig éppen Mudrik érkezése miatt engedték kölcsönbe a Kölnhöz az átigazolási időszak utolsó napján.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 824M € Edző: Roberto De Zerbi Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #18 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Aston Villa 3 0 1 2 0 5 -5 1 18. Tottenham Hotspur 3 0 1 2 0 5 -5 1 19. Fulham 3 0 0 3 4 7 -3 0 Adatlap létrehozva: 2026.09.10.

A londoniak támadósorát amúgy is súlyos veszteségek sújtják. Xavi Simons és Wilson Odobert egyaránt súlyos térdsérüléssel bajlódik, idén egyikük visszatérésére sem számítanak. Dejan Kulusevski már több mint egy éve harcképtelen térdsérülés miatt, bár a svéd válogatott szövetségi kapitánya, Graham Potter szerint "nagyon közel" áll a visszatéréshez. James Maddison szintén térdsérülésből lábadozik, ráadásul a Brentford elleni szezonnyitón válltörést is szenvedett.

Az Everton elleni mérkőzésen De Zerbi így várhatóan Dominic Solanke, Omar Marmoush, Mathys Tel, Savinho és Mohamed Kudus közül válogathat a támadószekcióban.