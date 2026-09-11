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Sport

Pénteki futballcsemege: négy topligát nézhetünk ma este

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 07:33

Péntek este a Bundesliga, a Serie A, a Ligue 1 és a La Liga is beindul a hétvégére, így a szurkolók több fronton követhetik kedvenc csapataikat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hétvégi labdarúgóprogram már péntek este berobban: a kontinens négy meghatározó bajnokságából is kapunk egy-egy előzetest a következő napok küzdelmeiből.

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A pénteki program változatos kínálatot nyújt: a Bundesligában a kora esti órákban indul a műsor, majd az olasz és a francia bajnokság párhuzamos meccseivel folytatódik az este, végül a spanyol rangadó zárja a napot. Lássuk, kik lesznek ma a pályán!

Bundesliga

Az Union Berlin a Schalke 04-et fogadja a pénteki Bundesliga-mérkőzésen. A berliniek vegyes formában várják a találkozót, míg a vendégek teljesítménye az elmúlt hetekben szintén hullámzó volt.

A két csapat legutóbb 2023 februárjában találkozott egymással, akkor gól nélküli döntetlennel zárult az összecsapás.

A Schalke visszatérése az élvonalba különleges pikantériát ad ennek a párharcnak, hiszen a gelsenkircheni klub hosszú utat járt be, mire újra a Bundesligában szerepelhet. Az An der Alten Försterei stadionban mindig különleges hangulat fogadja a vendégcsapatokat, így a Schalke-nak ezúttal sem lesz könnyű dolga.

Bundesliga 3. forduló
Union Berlin
Schalke 04
2026. szeptember 11. péntek 20:30
|
An der Alten Försterei, Berlin
Egymás elleni statisztika: 7 meccs
Győzelem
  Union Berlin: 2 (28.6%)
  Schalke 04: 1 (14.3%)
  Döntetlen: 4 (57.1%)
Gólok
  Union Berlin: 11
  Schalke 04: 6
Gólkülönbség: 5
Hazai győzelem
  Union Berlin: 1
  Schalke 04: 1
Vendéggyőzelem
  Union Berlin: 1
  Schalke 04: 0
Adatlap létrehozva: 2026.09.10.

Serie A

A Venezia a Fiorentinát látja vendégül: a két csapat egyaránt nulla ponttal áll a tabella végén, eddig mindhárom bajnokijukon kikaptak az új idényben. A velenceiek az előző szezonban is emlékezetes csatát vívtak a violákkal: tavaly májusban 2–1-re győztek ellenük, méghozzá a második félidőben fordítva.

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Ligue 1

A Rennes a Marseille-t fogadja a francia bajnokság pénteki játéknapján. A hazaiak gyengélkednek, két vereség után érkeznek, de az OM se áll jobban: két vereséggel a hátuk mögött utaznak Bretagne-ba. A tavaszi szezonban az OM 3–1-re nyert a Rennes ellen, és már a szünetben kétgólos előnyt dolgozott ki.

La Liga

A Sevilla FC a Valenciát fogadja az este zárásaként. A sevillai együttes vegyes teljesítményt nyújt, míg a Valencia eddig mindhárom meccsén kikapott, és jelenleg kieső helyen áll. A két rivális tavaszi összecsapását a Valencia nyerte 2–0-ra, így a Sevilla revánsra készül.

A Ramón Sánchez-Pizjuán stadionban felfokozott hangulatú mérkőzésre számíthatunk, ahol a hazai szurkolók mindent megtesznek majd azért, hogy csapatuk visszavágjon a tavaszi vereségért.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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