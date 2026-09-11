Mauricio Pochettino szerint a pénzügyi szabálytalanságok miatt meg kellene fosztani a Chelsea-t a 2016–2017-es Premier League-bajnoki címétől, a trófeát pedig az akkor második helyezett Tottenhamnek...
Pénteki futballcsemege: négy topligát nézhetünk ma este
Péntek este a Bundesliga, a Serie A, a Ligue 1 és a La Liga is beindul a hétvégére, így a szurkolók több fronton követhetik kedvenc csapataikat.
A hétvégi labdarúgóprogram már péntek este berobban: a kontinens négy meghatározó bajnokságából is kapunk egy-egy előzetest a következő napok küzdelmeiből.
A pénteki program változatos kínálatot nyújt: a Bundesligában a kora esti órákban indul a műsor, majd az olasz és a francia bajnokság párhuzamos meccseivel folytatódik az este, végül a spanyol rangadó zárja a napot. Lássuk, kik lesznek ma a pályán!
Bundesliga
Az Union Berlin a Schalke 04-et fogadja a pénteki Bundesliga-mérkőzésen. A berliniek vegyes formában várják a találkozót, míg a vendégek teljesítménye az elmúlt hetekben szintén hullámzó volt.
A két csapat legutóbb 2023 februárjában találkozott egymással, akkor gól nélküli döntetlennel zárult az összecsapás.
A Schalke visszatérése az élvonalba különleges pikantériát ad ennek a párharcnak, hiszen a gelsenkircheni klub hosszú utat járt be, mire újra a Bundesligában szerepelhet. Az An der Alten Försterei stadionban mindig különleges hangulat fogadja a vendégcsapatokat, így a Schalke-nak ezúttal sem lesz könnyű dolga.
Serie A
A Venezia a Fiorentinát látja vendégül: a két csapat egyaránt nulla ponttal áll a tabella végén, eddig mindhárom bajnokijukon kikaptak az új idényben. A velenceiek az előző szezonban is emlékezetes csatát vívtak a violákkal: tavaly májusban 2–1-re győztek ellenük, méghozzá a második félidőben fordítva.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ligue 1
A Rennes a Marseille-t fogadja a francia bajnokság pénteki játéknapján. A hazaiak gyengélkednek, két vereség után érkeznek, de az OM se áll jobban: két vereséggel a hátuk mögött utaznak Bretagne-ba. A tavaszi szezonban az OM 3–1-re nyert a Rennes ellen, és már a szünetben kétgólos előnyt dolgozott ki.
La Liga
A Sevilla FC a Valenciát fogadja az este zárásaként. A sevillai együttes vegyes teljesítményt nyújt, míg a Valencia eddig mindhárom meccsén kikapott, és jelenleg kieső helyen áll. A két rivális tavaszi összecsapását a Valencia nyerte 2–0-ra, így a Sevilla revánsra készül.
A Ramón Sánchez-Pizjuán stadionban felfokozott hangulatú mérkőzésre számíthatunk, ahol a hazai szurkolók mindent megtesznek majd azért, hogy csapatuk visszavágjon a tavaszi vereségért.
Itt a végső döntés, hamarosan teljesen beszánthatják a TAO-rendszert: mi lesz a klubokkal a változás után?
A változtatás célja a cégek döntési jogának és a korrupciós kiskapuknak a megszüntetése, így a jövőben a keret elosztásáról és átlátható felhasználásáról az állam gondoskodna.
Sokasodnak a gondok a Tottenhamnél: hónapokra kidőlt az ukrán támadó, megpecsételődött a csapat sorsa?
Két év után térhetett vissza az ukrán támadó, most azonban a sérülése miatt újabb hónapokig nem léphet pályára.
Történelmi napra ébredt a Manchester United: korábbi diósgyőri edző ronthatja el az angolok ünnepét a BL-ben
A csütörtöki játéknapon a Manchester United történelmi mérföldkőhöz, a 300. európai kupamérkőzéséhez ér, míg a Bayern München megszerezheti a 900. nemzetközi gólját.
A Premier League-ben manchesteri rangadót rendeznek, a Serie A-ban a Lazio fogadja a Milant.
A tizennyolc hetes alapszakaszból főcsoportonként hét-hét csapat jut be a rájátszásba, a bajnoki cím sorsáról pedig a február 14-i, Los Angeles-i Super Bowl dönt majd.
A lépés lehetőséget biztosít a golfozóknak arra, hogy elhagyják a ligát, amely összesen 45 millió dollárral tartozik nekik.
A FIFPro immár a női focit érintő ügyekben is eljárást indított, könnyen lehet, hogy ez újabb szög a FIFA-elnök regnálásának a koporsójába
Egy dél-londoni amatőr labdarúgócsapat kapusa lehet az ugandai Tooro Királyság következő uralkodója.
Az olasz klub történetének első BL-meccsén azoknak kedveskedik, akik akár évtizedeket vártak a nemzetközi szereplésre.
Scott McTominay sikeres szívműtéten esett át a manchesteri Spire Kórházban: csapata, a Napoli tájékoztatása szerint a skót válogatott középpályás két héten belül visszatérhet az edzésekhez.
Megszólalt Polgár Judit az államfőjelöltségről: eljátszottam a gondolattal, hogyan tudnék egy kis nyugalmat hozni ennek az országnak
A sakknagymester nagyon alaposan végigvette a lehetséges lépéseket, de aztán nyomós indokkal nem vállalta az elnöki posztot.
A nyitókörben a címvédő Paris Saint-Germain, a tavalyi döntős Arsenal, valamint a Barcelona is megkezdi európai kupaszereplését.
Charles Leclerc rajtbalesete és Lewis Hamilton stratégiai kudarca után a maranellói istálló hazai pályán vallott szégyent, ami a francia csapatfőnök állásába kerülhet.
A díjért a nyolcszoros győztes Lionel Messi is ismét versenybe száll, a győztesek személyére pedig október végén derül fény Londonban.
A súlyos testi sértéssel vádolt egykori középpályás tárgyalását jövő márciusra halasztották.
Kész, ennyi volt: viharos szakítás után, azonnali hatállyal távozik a Premier League-klub sztárigazgatója
A korábbi brazil válogatott középpályás globális labdarúgó-igazgatóként érkezett a klubhoz 2025 júliusában, ám az utóbbi hónapokban már nem töltött be aktív szerepet.
A feljutás specialistájának számító szakembert azzal a céllal nevezték ki a jelenleg 14. helyen álló csapathoz, hogy visszajuttassa a miskolciakat az élvonalba.
Bernie Ecclestone-t, a Forma–1 egykori első emberét hétfőn Portugáliában tartóztatták fel, miután a vámhatóság egy engedély nélküli sörétes puskát talált nála.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul