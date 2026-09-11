Pénteki futballcsemege: négy topligát nézhetünk ma este

Péntek este a Bundesliga, a Serie A, a Ligue 1 és a La Liga is beindul a hétvégére, így a szurkolók több fronton követhetik kedvenc csapataikat.

A hétvégi labdarúgóprogram már péntek este berobban: a kontinens négy meghatározó bajnokságából is kapunk egy-egy előzetest a következő napok küzdelmeiből.

A pénteki program változatos kínálatot nyújt: a Bundesligában a kora esti órákban indul a műsor, majd az olasz és a francia bajnokság párhuzamos meccseivel folytatódik az este, végül a spanyol rangadó zárja a napot. Lássuk, kik lesznek ma a pályán!

Bundesliga

Az Union Berlin a Schalke 04-et fogadja a pénteki Bundesliga-mérkőzésen. A berliniek vegyes formában várják a találkozót, míg a vendégek teljesítménye az elmúlt hetekben szintén hullámzó volt.

A két csapat legutóbb 2023 februárjában találkozott egymással, akkor gól nélküli döntetlennel zárult az összecsapás.

A Schalke visszatérése az élvonalba különleges pikantériát ad ennek a párharcnak, hiszen a gelsenkircheni klub hosszú utat járt be, mire újra a Bundesligában szerepelhet. Az An der Alten Försterei stadionban mindig különleges hangulat fogadja a vendégcsapatokat, így a Schalke-nak ezúttal sem lesz könnyű dolga.

Bundesliga 3. forduló Union Berlin Schalke 04 2026. szeptember 11. péntek 20:30 | An der Alten Försterei, Berlin Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Union Berlin: 2 (28.6%) Schalke 04: 1 (14.3%) Döntetlen: 4 (57.1%) Gólok Union Berlin: 11 Schalke 04: 6 Gólkülönbség: 5 Hazai győzelem Union Berlin: 1 Schalke 04: 1 Vendéggyőzelem Union Berlin: 1 Schalke 04: 0 Adatlap létrehozva: 2026.09.10.

Serie A

A Venezia a Fiorentinát látja vendégül: a két csapat egyaránt nulla ponttal áll a tabella végén, eddig mindhárom bajnokijukon kikaptak az új idényben. A velenceiek az előző szezonban is emlékezetes csatát vívtak a violákkal: tavaly májusban 2–1-re győztek ellenük, méghozzá a második félidőben fordítva.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ligue 1

A Rennes a Marseille-t fogadja a francia bajnokság pénteki játéknapján. A hazaiak gyengélkednek, két vereség után érkeznek, de az OM se áll jobban: két vereséggel a hátuk mögött utaznak Bretagne-ba. A tavaszi szezonban az OM 3–1-re nyert a Rennes ellen, és már a szünetben kétgólos előnyt dolgozott ki.

La Liga

A Sevilla FC a Valenciát fogadja az este zárásaként. A sevillai együttes vegyes teljesítményt nyújt, míg a Valencia eddig mindhárom meccsén kikapott, és jelenleg kieső helyen áll. A két rivális tavaszi összecsapását a Valencia nyerte 2–0-ra, így a Sevilla revánsra készül.

A Ramón Sánchez-Pizjuán stadionban felfokozott hangulatú mérkőzésre számíthatunk, ahol a hazai szurkolók mindent megtesznek majd azért, hogy csapatuk visszavágjon a tavaszi vereségért.