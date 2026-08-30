Sztrájk jöhet már a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét.
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
Soha nem történt még meg, hogy a legendás Olasz Nagydíjra úgy érkezzen meg a Forma-1 mezőnye, hogy olasz pilóta áll az élen a vb-pont versenyben. Antonelli hazai közönség előtt robogna tovább a vb-cím felé, de éledezik a McLaren: lássuk, mikor lesz az Olasz Nagydíj szabadedzése, időmérője és maga a verseny szeptember első hétvégéjén!
Az Olasz Nagydíj a Forma-1 történetének ikonikus versenypályája, ahol számos nagy győzelem és hatalmas, emlékezetes baleset is történt már korábban. A legendás aszfaltcsík a következő állomása a 2026-os Forma-1-es világbajnokságnak; lássuk, mikor lesz az időmérő és a verseny Monzában!
A monzai pálya hossza 5.793 km, a versenytávot 53 kör teljesítése jelenti, így a pilóták összesen 306.720 kilométert tesznek meg a vasárnapi futamon. A 2025-ös Olasz Nagydíjat a Red Bull pilótája, Max Verstappen nyerte. A második helyen a McLaren versenyzője, Lando Norris végzett, míg a dobogó harmadik fokára Oscar Piastri állhatott fel.
F1 menetrend: Formula-1 Olasz Nagydíj, az M4 Forma-1 közvetítés időpontjai
A Monzában rendezett F1 Olasz Nagydíj dátuma: 2026. szemtember 4-5-6. (péntek, szombat és vasárnap), íme a F1 nagydíjhétvége menetrendje:
- Péntek, szeptember 4.
Első szabadedzés: 12:30-13:30
Második szabadedzés: 16:00-17:00
- Szombat, augusztus 22.
F1 időmérő edzés: 16:00-17:00
- Vasárnap, augusztus 23.
F1 Olasz Nagydíj: 15:00
F1 versenynaptár 2026: itt a futamok listája, a teljes Forma 1-menetrend 2026-ban
A 2026-os Forma 1-es világbajnokság huszonkét futamból áll - kettőt, a bahreinit és a szaúd-arábiait törölni kellett a tavaszi közel-keleti háború miatt. A teljes 2026-os menetrend a következő:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
- F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
- F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
- F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
- F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
- F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
- F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
- F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
- F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
- F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
- F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
- F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
- F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
- F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
- F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
- F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
- F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
- F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
- F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
- F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
- F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
- F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.
Mi történt eddig a 2026-os Forma-1-es szezonban?
A 2026-os Forma 1-es világbajnokság idény eddigi legnagyobb története a Mercedes 19 éves versenyzője, Kimi Antonelli berobbanása. Az olasz pilóta már hat futamgyőzelmet szerzett, és a Holland Nagydíjat követően 242 ponttal vezeti az egyéni világbajnokságot: előnye 59 pont csapattársával, George Russellel szemben, míg a harmadik helyen Lewis Hamilton áll. A két brit között pontazonosság van, Russellnek viszont több a győzelme, mint a hétszeres világbajnoknak.
Az F1 történetében először fordul elő, hogy úgy érkezzen meg a mezőny Monzába, az Olasz Nagydíjra, hogy a világbajnoki pontversenyt olasz pilóta vezeti.
A Mercedes eddig dominálja a szezont: a csapat nyolc futamgyőzelmet gyűjtött, és 425 ponttal vezeti a konstruktőri pontversenyt. A második helyen a Ferrari áll 338 ponttal, míg a McLaren 263 ponttal a harmadik pozíciót foglalja el.
Az évad első felében Antonelli győzött Kínában, Japánban, Miamiban, Kanadában, Monacóban és Belgiumban, Russell Ausztriában és a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon tudott nyerni, Hamilton Barcelonában, Charles Leclerc Silverstone-ban, míg az utolsó két versenyen, a Magyar és Holland Nagydíjon Lando Norris diadalmaskodott.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen számára jóval nehezebben alakult az idény, mint az elmúlt években. A Red Bull ugyan továbbra is a dobogós helyezésekért harcol, de a holland pilóta a nyári szünet előtt csak a hatodik helyen állt a pontversenyben, több mint százpontos hátrányban Antonelli mögött - hazai versenyén, a legutóbbi Holland Nagydíjon nagy balesetet is szenvedett.
Szeptember 6-án a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton több tízezres mezőnyében a hazai hip-hop és DJ-szcéna ismert alakja, OJ Sámson is ott lesz a rajtvonalnál.
A Ferencváros az első kalapból az AC Milannal és a Juventusszal találkozik a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában.
A Belügyminisztérium feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a Ferencváros Fradiváros-projektjéhez nyújtott, csaknem 25 milliárd forintos állami támogatás miatt.
A Bundesliga, a Ligue 1 és a Premier League csúcsmeccsei mellett az OTP Bank Ligában a Debrecen fogadja az MTK-t.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a becslések szerint 3,5 milliárd dolláros gazdasági hatást gyakorolt New York és New Jersey államra.
A 2026-os augusztus végi hétvége rendkívül gazdag programot kínál a labdarúgás szerelmeseinek.
Az OTP Bank Liga ötödik fordulójának hétvégéje izgalmasnak ígérkezik.
Eltűntként keresi a rendőrség Buzsáky Ákost. A 20-szoros magyar válogatott labdarúgó körözését a rendőrség hivatalos oldalán tették közzé.
Egyelőre nem tudni, melyik magyar atléta adott pozitív mintát, de akár négyéves eltiltás is jöhet.
Nem volt ellenszer Norrisra: behúzta az utolsó holland nagydíjat, Verstappen egy kört tudott megtenni
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíjat vasárnap Zandvoortban
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati időmérő edzését
A FIFA-elnököt most a CONCACAF vezetője arra kérte, hogy maradjon távol egy dominikai utánpótlástornától
A pole pozícióból rajtoló George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati sprintfutamát.
A pénteki nap három különböző bajnokság mérkőzéseivel kényezteti a labdarúgás szerelmeseit.
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
A FIFA történetében korábban még nem volt példa arra, hogy hivatalban lévő elnök ellen tényleges bizalmatlansági szavazást tartsanak.
Lezárult a Forma-1 egyik legfontosabb pilótapiaci kérdése: Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull Racinggel.
Lawson megüresedő ülését a Racing Bullsnál Juki Cunoda foglalja el ideiglenesen.
Az MLSZ az UEFA többi tagjához hasonlóan elutasította a tervet, és támogatja, hogy független külső szereplő vizsgálja ki az ügyet.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.