2026. augusztus 30. vasárnap Rózsa
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
monza szó pálya légi felvétel drónról naplementekor, monzai versenypálya, f1, forma 1, monza, olasz nagydíj
Sport

F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 21:15

Soha nem történt még meg, hogy a legendás Olasz Nagydíjra úgy érkezzen meg a Forma-1 mezőnye, hogy olasz pilóta áll az élen a vb-pont versenyben. Antonelli hazai közönség előtt robogna tovább a vb-cím felé, de éledezik a McLaren: lássuk, mikor lesz az Olasz Nagydíj szabadedzése, időmérője és maga a verseny szeptember első hétvégéjén!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Olasz Nagydíj a Forma-1 történetének ikonikus versenypályája, ahol számos nagy győzelem és hatalmas, emlékezetes baleset is történt már korábban. A legendás aszfaltcsík a következő állomása a 2026-os Forma-1-es világbajnokságnak; lássuk, mikor lesz az időmérő és a verseny Monzában!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A monzai pálya hossza 5.793 km, a versenytávot 53 kör teljesítése jelenti, így a pilóták összesen 306.720 kilométert tesznek meg a vasárnapi futamon. A 2025-ös Olasz Nagydíjat a Red Bull pilótája, Max Verstappen nyerte. A második helyen a McLaren versenyzője, Lando Norris végzett, míg a dobogó harmadik fokára Oscar Piastri állhatott fel.

F1 menetrend: Formula-1 Olasz Nagydíj, az M4 Forma-1 közvetítés időpontjai

A Monzában rendezett F1 Olasz Nagydíj dátuma: 2026. szemtember 4-5-6. (péntek, szombat és vasárnap), íme a F1 nagydíjhétvége menetrendje:

  • Péntek, szeptember 4.

Első szabadedzés: 12:30-13:30
Második szabadedzés: 16:00-17:00

  • Szombat, augusztus 22.

F1 időmérő edzés: 16:00-17:00

  • Vasárnap, augusztus 23.

F1 Olasz Nagydíj: 15:00

F1 versenynaptár 2026: itt a futamok listája, a teljes Forma 1-menetrend 2026-ban

A 2026-os Forma 1-es világbajnokság huszonkét futamból áll - kettőt, a bahreinit és a szaúd-arábiait törölni kellett a tavaszi közel-keleti háború miatt. A teljes 2026-os menetrend a következő:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
  • F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
  • F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
  • F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
  • F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
  • F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
  • F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
  • F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
  • F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
  • F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
  • F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
  • F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
  • F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
  • F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
  • F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
  • F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
  • F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
  • F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
  • F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
  • F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
  • F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
  • F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
EZ IS ÉRDEKELHET
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
Gyulay Zsolt még ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es világbajnokságot. Interjú.

Mi történt eddig a 2026-os Forma-1-es szezonban?

A 2026-os Forma 1-es világbajnokság idény eddigi legnagyobb története a Mercedes 19 éves versenyzője, Kimi Antonelli berobbanása. Az olasz pilóta már hat futamgyőzelmet szerzett, és a Holland Nagydíjat követően 242 ponttal vezeti az egyéni világbajnokságot: előnye 59 pont csapattársával, George Russellel szemben, míg a harmadik helyen Lewis Hamilton áll. A két brit között pontazonosság van, Russellnek viszont több a győzelme, mint a hétszeres világbajnoknak.

Az F1 történetében először fordul elő, hogy úgy érkezzen meg a mezőny Monzába, az Olasz Nagydíjra, hogy a világbajnoki pontversenyt olasz pilóta vezeti.

A Mercedes eddig dominálja a szezont: a csapat nyolc futamgyőzelmet gyűjtött, és 425 ponttal vezeti a konstruktőri pontversenyt. A második helyen a Ferrari áll 338 ponttal, míg a McLaren 263 ponttal a harmadik pozíciót foglalja el.

Az évad első felében Antonelli győzött Kínában, Japánban, Miamiban, Kanadában, Monacóban és Belgiumban, Russell Ausztriában és a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon tudott nyerni, Hamilton Barcelonában, Charles Leclerc Silverstone-ban, míg az utolsó két versenyen, a Magyar és Holland Nagydíjon Lando Norris diadalmaskodott.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen számára jóval nehezebben alakult az idény, mint az elmúlt években. A Red Bull ugyan továbbra is a dobogós helyezésekért harcol, de a holland pilóta a nyári szünet előtt csak a hatodik helyen állt a pontversenyben, több mint százpontos hátrányban Antonelli mögött - hazai versenyén, a legutóbbi Holland Nagydíjon nagy balesetet is szenvedett. 
Címlapkép: Getty Images
#sport #olaszország #forma-1 #világbajnokság #max verstappen #lando norris #lewis hamilton #autósport #f1 #oscar piastri #versenynaptár #2026 #f1hírek #kimi antonelli

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:15
20:26
20:02
19:26
19:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 30.
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2026. augusztus 29.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
2026. augusztus 30.
Aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása Budapesten: teljes átalakulás előtt az ingatlanpiac
2026. augusztus 30.
Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni
2026. augusztus 30.
Magyarok százezrei élhetnek együtt ezzel a rejtélyes kórral: kevesen sejtik, de évtizedekig tarthat, mire kiderül az igazság
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 30. vasárnap
Rózsa
35. hét
Augusztus 30.
Az eltűntek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
1 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
3 hete
Máris indul a 2026-os úszó-Eb: huszonegy magyarnak szurkolhatunk, mutatjuk a programot!
4
1 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
2 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 30. 20:02
Kemény hetet tud maga mögött a magyar tőzsde: elképesztő magasságokba lőhetik ki a magyarok kedvenc részvényét
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 30. 19:26
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
Agrárszektor  |  2026. augusztus 30. 19:31
Hihetetlen, ami kiderült egy friss kutatásból: ez sok minden megváltoztathat