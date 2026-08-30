F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen

Soha nem történt még meg, hogy a legendás Olasz Nagydíjra úgy érkezzen meg a Forma-1 mezőnye, hogy olasz pilóta áll az élen a vb-pont versenyben. Antonelli hazai közönség előtt robogna tovább a vb-cím felé, de éledezik a McLaren: lássuk, mikor lesz az Olasz Nagydíj szabadedzése, időmérője és maga a verseny szeptember első hétvégéjén!

Az Olasz Nagydíj a Forma-1 történetének ikonikus versenypályája, ahol számos nagy győzelem és hatalmas, emlékezetes baleset is történt már korábban. A legendás aszfaltcsík a következő állomása a 2026-os Forma-1-es világbajnokságnak; lássuk, mikor lesz az időmérő és a verseny Monzában!

A monzai pálya hossza 5.793 km, a versenytávot 53 kör teljesítése jelenti, így a pilóták összesen 306.720 kilométert tesznek meg a vasárnapi futamon. A 2025-ös Olasz Nagydíjat a Red Bull pilótája, Max Verstappen nyerte. A második helyen a McLaren versenyzője, Lando Norris végzett, míg a dobogó harmadik fokára Oscar Piastri állhatott fel.

F1 menetrend: Formula-1 Olasz Nagydíj, az M4 Forma-1 közvetítés időpontjai

A Monzában rendezett F1 Olasz Nagydíj dátuma: 2026. szemtember 4-5-6. (péntek, szombat és vasárnap), íme a F1 nagydíjhétvége menetrendje:

Péntek, szeptember 4.

Első szabadedzés: 12:30-13:30

Második szabadedzés: 16:00-17:00

Szombat, augusztus 22.

F1 időmérő edzés: 16:00-17:00

Vasárnap, augusztus 23.

F1 Olasz Nagydíj: 15:00

F1 versenynaptár 2026: itt a futamok listája, a teljes Forma 1-menetrend 2026-ban

A 2026-os Forma 1-es világbajnokság huszonkét futamból áll - kettőt, a bahreinit és a szaúd-arábiait törölni kellett a tavaszi közel-keleti háború miatt. A teljes 2026-os menetrend a következő:

F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.

F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.

F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.

F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.

F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.

F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.

F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.

F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.

F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.

F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.

F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.

F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.

F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.

F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.

F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.

F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.

F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.

F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.

F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.

F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.

F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.

F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

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Mi történt eddig a 2026-os Forma-1-es szezonban?

A 2026-os Forma 1-es világbajnokság idény eddigi legnagyobb története a Mercedes 19 éves versenyzője, Kimi Antonelli berobbanása. Az olasz pilóta már hat futamgyőzelmet szerzett, és a Holland Nagydíjat követően 242 ponttal vezeti az egyéni világbajnokságot: előnye 59 pont csapattársával, George Russellel szemben, míg a harmadik helyen Lewis Hamilton áll. A két brit között pontazonosság van, Russellnek viszont több a győzelme, mint a hétszeres világbajnoknak.

Az F1 történetében először fordul elő, hogy úgy érkezzen meg a mezőny Monzába, az Olasz Nagydíjra, hogy a világbajnoki pontversenyt olasz pilóta vezeti.

A Mercedes eddig dominálja a szezont: a csapat nyolc futamgyőzelmet gyűjtött, és 425 ponttal vezeti a konstruktőri pontversenyt. A második helyen a Ferrari áll 338 ponttal, míg a McLaren 263 ponttal a harmadik pozíciót foglalja el.

Az évad első felében Antonelli győzött Kínában, Japánban, Miamiban, Kanadában, Monacóban és Belgiumban, Russell Ausztriában és a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon tudott nyerni, Hamilton Barcelonában, Charles Leclerc Silverstone-ban, míg az utolsó két versenyen, a Magyar és Holland Nagydíjon Lando Norris diadalmaskodott.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen számára jóval nehezebben alakult az idény, mint az elmúlt években. A Red Bull ugyan továbbra is a dobogós helyezésekért harcol, de a holland pilóta a nyári szünet előtt csak a hatodik helyen állt a pontversenyben, több mint százpontos hátrányban Antonelli mögött - hazai versenyén, a legutóbbi Holland Nagydíjon nagy balesetet is szenvedett.