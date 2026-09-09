2026. szeptember 9. szerda Ádám
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Golf equipment bag standing on a course. Summer sport and activity. Golf clubs close-up.
Sport

Elzárták a milliárdos pénzcsapot a szaúdiak: szabadon mehetnek a golf-szupersztárok

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 17:51

 A lépés lehetőséget biztosít a golfozóknak arra, hogy elhagyják a ligát - írta meg a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A LIV Golf csődvédelmet kért egy amerikai szövetségi bíróságon, miután a szaúdi finanszírozású sorozat legalább 45 millió dolláros tartozást halmozott fel a játékosaival szemben. A szervezet kedden nyújtotta be a Chapter 11 szerinti csődvédelmi kérelmet New Jersey-ben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés hátterében az áll, hogy a szaúdi állami befektetési alap (PIF) áprilisban visszavonta több milliárd dolláros támogatását, mivel a LIV Golf hosszú távú finanszírozása már nem illeszkedett a befektetési stratégiájába. A PIF 2021 óta több mint 5 milliárd dollárt fordított a projektre. A liga tájékoztatása szerint a BC Partners nemzetközi befektetési társaság lép be új befektetőként.

A bírósági beadványok alapján a 30 legnagyobb fedezetlen hitelezői követelésből 14 jelenlegi vagy korábbi LIV-játékoshoz köthető. A listát a kétszeres Major-győztes Jon Rahm vezeti 7,5 millió dolláros követeléssel, őt Bryson DeChambeau (5,7 millió), Dustin Johnson (5,5 millió), Cameron Smith (4,8 millió) és Tyrrell Hatton (3,4 millió) követi. A januárban a PGA Tourra visszatért Brooks Koepka szintén a hitelezők között szerepel 1,7 millió dollárral. A BBC Sport értesülései szerint ezek az összegek a 2026 harmadik negyedévére eső, kifizetetlen járandóságokat jelentik, nem pedig a teljes adósságállományt.

A dokumentumok szerint a LIV Golf eszközállományát 100 és 500 millió dollár közé, míg kötelezettségeit 500 millió és 1 milliárd dollár közé becsülik. A PIF emellett 49,6 millió dolláros hitelt nyújt a csődeljárás finanszírozására.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A csődvédelmi eljárás gyakorlatilag felbontja a korábbi szerződéseket, így a játékosok nem kötelesek csatlakozni az úgynevezett LIV 2.0-hoz, függetlenül attól, hogy korábban többéves megállapodást kötöttek a ligával. A fennálló tartozásokat a bírósági eljárás keretében rendezik, ám egyelőre nem világos, mikor kezdhetnek tárgyalásokat a golfozók más versenysorozatokkal.

A liga a jövő év elejére tervezi az új, többségében a játékosok tulajdonában lévő sorozat elindítását. A tervek szerint a mezőny 75 főre bővülne, bevezetnék a vágást (cutot), kvalifikációs versenyeket rendeznének, a csapatok pedig nemzeti identitást képviselnének. A játékosok tulajdonrészt kapnának, emellett visszaszereznék egyéni kereskedelmi jogaikat is. A pénzdíjak a várakozások szerint elmaradnak majd a PGA Tour szintjétől, de meghaladják a DP World Tour díjazását. A szervezők fenntartható üzleti modellt ígérnek, ami egyértelműen jelzi, hogy a LIV korábbi időszakának túlzott költekezése véget ért.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #cég #befektetés #adósság #csőd #sport #bíróság #usa #golf #szaúd-arábia #sportgazdaság
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:54
17:51
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 9.
Sok magyar túl későn kér segítséget: ezek a hétköznapi tünetek akár szívinfarktust is jelezhetnek
2026. szeptember 9.
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
2026. szeptember 9.
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 9. szerda
Ádám
37. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
3 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
3 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
5 napja
Mindössze 45 éves volt: legendás alakját vesztette el a magyar küzdősport
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 17:56
Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok más ország rántott hús alakú, nem csak Magyarország!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 16:03
Sok magyar túl későn kér segítséget: ezek a hétköznapi tünetek akár szívinfarktust is jelezhetnek
Agrárszektor  |  2026. szeptember 9. 17:32
Ha nem lépnek időben a gazdák, végleg elfelejthetjük a hazai zöldséget