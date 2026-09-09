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Elzárták a milliárdos pénzcsapot a szaúdiak: szabadon mehetnek a golf-szupersztárok
A lépés lehetőséget biztosít a golfozóknak arra, hogy elhagyják a ligát - írta meg a BBC Sport.
A LIV Golf csődvédelmet kért egy amerikai szövetségi bíróságon, miután a szaúdi finanszírozású sorozat legalább 45 millió dolláros tartozást halmozott fel a játékosaival szemben. A szervezet kedden nyújtotta be a Chapter 11 szerinti csődvédelmi kérelmet New Jersey-ben.
A döntés hátterében az áll, hogy a szaúdi állami befektetési alap (PIF) áprilisban visszavonta több milliárd dolláros támogatását, mivel a LIV Golf hosszú távú finanszírozása már nem illeszkedett a befektetési stratégiájába. A PIF 2021 óta több mint 5 milliárd dollárt fordított a projektre. A liga tájékoztatása szerint a BC Partners nemzetközi befektetési társaság lép be új befektetőként.
A bírósági beadványok alapján a 30 legnagyobb fedezetlen hitelezői követelésből 14 jelenlegi vagy korábbi LIV-játékoshoz köthető. A listát a kétszeres Major-győztes Jon Rahm vezeti 7,5 millió dolláros követeléssel, őt Bryson DeChambeau (5,7 millió), Dustin Johnson (5,5 millió), Cameron Smith (4,8 millió) és Tyrrell Hatton (3,4 millió) követi. A januárban a PGA Tourra visszatért Brooks Koepka szintén a hitelezők között szerepel 1,7 millió dollárral. A BBC Sport értesülései szerint ezek az összegek a 2026 harmadik negyedévére eső, kifizetetlen járandóságokat jelentik, nem pedig a teljes adósságállományt.
A dokumentumok szerint a LIV Golf eszközállományát 100 és 500 millió dollár közé, míg kötelezettségeit 500 millió és 1 milliárd dollár közé becsülik. A PIF emellett 49,6 millió dolláros hitelt nyújt a csődeljárás finanszírozására.
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A csődvédelmi eljárás gyakorlatilag felbontja a korábbi szerződéseket, így a játékosok nem kötelesek csatlakozni az úgynevezett LIV 2.0-hoz, függetlenül attól, hogy korábban többéves megállapodást kötöttek a ligával. A fennálló tartozásokat a bírósági eljárás keretében rendezik, ám egyelőre nem világos, mikor kezdhetnek tárgyalásokat a golfozók más versenysorozatokkal.
A liga a jövő év elejére tervezi az új, többségében a játékosok tulajdonában lévő sorozat elindítását. A tervek szerint a mezőny 75 főre bővülne, bevezetnék a vágást (cutot), kvalifikációs versenyeket rendeznének, a csapatok pedig nemzeti identitást képviselnének. A játékosok tulajdonrészt kapnának, emellett visszaszereznék egyéni kereskedelmi jogaikat is. A pénzdíjak a várakozások szerint elmaradnak majd a PGA Tour szintjétől, de meghaladják a DP World Tour díjazását. A szervezők fenntartható üzleti modellt ígérnek, ami egyértelműen jelzi, hogy a LIV korábbi időszakának túlzott költekezése véget ért.
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