A brisbane-i olimpia szervezőbizottsága hajthatatlan, annak ellenére, hogy a sportolók és a nemzeti szövetségek is erősen kritizálták a tervet.
Saját volt edzője rúgott egy hatalmasat a Chelsea-be: szerinte el kéne venni a bajnoki címüket
Az argentin szakember úgy véli, a jelenlegi enyhe büntetések csak arra ösztönzik a klubokat, hogy kijátsszák a rendszert - írta meg a The Guardian.
Mauricio Pochettino szerint a pénzügyi szabálytalanságok miatt meg kellene fosztani a Chelsea-t a 2016–2017-es Premier League-bajnoki címétől, a trófeát pedig az akkor második helyezett Tottenhamnek kellene visszamenőleg odaítélni.
Erről a Spurs akkori edzője annak kapcsán beszélt, hogy a londoni együttest az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) idén júliusban 10 millió fontra büntette, és felfüggesztett átigazolási tilalmat szabott ki rá, miután a Roman Abramovics-éra alatt többször is megsértette a szabályokat. A Premier League márciusban egy további, 10,75 millió fontos bírsággal sújtotta az egyesületet.
A vizsgálatok kiderítették, hogy a Chelsea 2009 és 2022 között engedély nélküli ügynököket alkalmazott, és igyekezett eltitkolni bizonyos átigazolások valódi hátterét. Az érintett ügyletek között volt Eden Hazard, Willian, David Luiz és Nemanja Matić szerződtetése is – ők mind kulcsszerepet játszottak az Antonio Conte által irányított csapat 2016–2017-es bajnoki győzelmében. A 2022-ben érkező új tulajdonosi kör önként jelezte a szabálytalanságokat, remélve, hogy ezzel elkerülhetik a pontlevonást.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Hull City
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3
|
0
|
3
|
7
|
4.
Chelsea
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8
|
7
|
1
|
6
|
5.
Brentford
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5
|
2
|
3
|
5
Pochettino – aki a 2023–2024-es szezonban épp a Chelsea-t irányította, jelenleg pedig az amerikai válogatott szövetségi kapitánya – úgy véli, a hatóságok nem léptek fel elég szigorúan. A 2016–2017-es idényben az általa vezetett Tottenham hét ponttal maradt le a bajnok Chelsea mögött. Az edző egyértelművé tette, hogy mivel a rivális klub elismerte a szabályszegést és büntetést is kapott, a bajnoki címet a második helyezettnek kellene adni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kiemelte, bár a Chelsea valóban sok gólt szerzett és meccseket nyert, a két csapat nem azonos feltételekkel vágott neki a szezonnak. Úgy fogalmazott, ha a Tottenham is ugyanazokat a kiskapukat használja ki, talán minőségibb játékosokat igazolhatott volna, ami megváltoztatta volna az erőviszonyokat. Bár tudja, hogy a véleményével magára haragítja a Chelsea szurkolóit, szerinte a fair play alapja, hogy mindenki számára ugyanazok a szabályok érvényesek. Érvelése szerint a futball sem működhetne úgy, hogy az egyik csapatra vonatkozik a les vagy a videóbíró, a másikra pedig nem.
Pochettino hangsúlyozta, nem Antonio Conte munkáját vagy a csapat akkori teljesítményét akarja kisebbíteni, de a szabályok megszegésének komoly következményekkel kellene járnia. Hozzátette, a jelenlegi rendszer a trükközést jutalmazza ahelyett, hogy elrettentene tőle, miközben ő maga annak idején részben épp a bajnoki cím elmaradása miatt veszítette el az állását a Tottenhamnél.
Sokasodnak a gondok a Tottenhamnél: hónapokra kidőlt az ukrán támadó, megpecsételődött a csapat sorsa?
Két év után térhetett vissza az ukrán támadó, most azonban a sérülése miatt újabb hónapokig nem léphet pályára.
Történelmi napra ébredt a Manchester United: korábbi diósgyőri edző ronthatja el az angolok ünnepét a BL-ben
A csütörtöki játéknapon a Manchester United történelmi mérföldkőhöz, a 300. európai kupamérkőzéséhez ér, míg a Bayern München megszerezheti a 900. nemzetközi gólját.
A Premier League-ben manchesteri rangadót rendeznek, a Serie A-ban a Lazio fogadja a Milant.
A tizennyolc hetes alapszakaszból főcsoportonként hét-hét csapat jut be a rájátszásba, a bajnoki cím sorsáról pedig a február 14-i, Los Angeles-i Super Bowl dönt majd.
A lépés lehetőséget biztosít a golfozóknak arra, hogy elhagyják a ligát, amely összesen 45 millió dollárral tartozik nekik.
A FIFPro immár a női focit érintő ügyekben is eljárást indított, könnyen lehet, hogy ez újabb szög a FIFA-elnök regnálásának a koporsójába
Egy dél-londoni amatőr labdarúgócsapat kapusa lehet az ugandai Tooro Királyság következő uralkodója.
Az olasz klub történetének első BL-meccsén azoknak kedveskedik, akik akár évtizedeket vártak a nemzetközi szereplésre.
Scott McTominay sikeres szívműtéten esett át a manchesteri Spire Kórházban: csapata, a Napoli tájékoztatása szerint a skót válogatott középpályás két héten belül visszatérhet az edzésekhez.
Megszólalt Polgár Judit az államfőjelöltségről: eljátszottam a gondolattal, hogyan tudnék egy kis nyugalmat hozni ennek az országnak
A sakknagymester nagyon alaposan végigvette a lehetséges lépéseket, de aztán nyomós indokkal nem vállalta az elnöki posztot.
A nyitókörben a címvédő Paris Saint-Germain, a tavalyi döntős Arsenal, valamint a Barcelona is megkezdi európai kupaszereplését.
Charles Leclerc rajtbalesete és Lewis Hamilton stratégiai kudarca után a maranellói istálló hazai pályán vallott szégyent, ami a francia csapatfőnök állásába kerülhet.
A díjért a nyolcszoros győztes Lionel Messi is ismét versenybe száll, a győztesek személyére pedig október végén derül fény Londonban.
A súlyos testi sértéssel vádolt egykori középpályás tárgyalását jövő márciusra halasztották.
Kész, ennyi volt: viharos szakítás után, azonnali hatállyal távozik a Premier League-klub sztárigazgatója
A korábbi brazil válogatott középpályás globális labdarúgó-igazgatóként érkezett a klubhoz 2025 júliusában, ám az utóbbi hónapokban már nem töltött be aktív szerepet.
A feljutás specialistájának számító szakembert azzal a céllal nevezték ki a jelenleg 14. helyen álló csapathoz, hogy visszajuttassa a miskolciakat az élvonalba.
Bernie Ecclestone-t, a Forma–1 egykori első emberét hétfőn Portugáliában tartóztatták fel, miután a vámhatóság egy engedély nélküli sörétes puskát talált nála.
A tiszteletről és a fair playről ismert cselgáncs világát megrázó, súlyos erőszakos incidens történt a német cselgáncs-csapatbajnokságon.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul