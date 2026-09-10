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A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Saját volt edzője rúgott egy hatalmasat a Chelsea-be: szerinte el kéne venni a bajnoki címüket

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 18:43

Az argentin szakember úgy véli, a jelenlegi enyhe büntetések csak arra ösztönzik a klubokat, hogy kijátsszák a rendszert - írta meg a The Guardian.

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Mauricio Pochettino szerint a pénzügyi szabálytalanságok miatt meg kellene fosztani a Chelsea-t a 2016–2017-es Premier League-bajnoki címétől, a trófeát pedig az akkor második helyezett Tottenhamnek kellene visszamenőleg odaítélni.

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Erről a Spurs akkori edzője annak kapcsán beszélt, hogy a londoni együttest az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) idén júliusban 10 millió fontra büntette, és felfüggesztett átigazolási tilalmat szabott ki rá, miután a Roman Abramovics-éra alatt többször is megsértette a szabályokat. A Premier League márciusban egy további, 10,75 millió fontos bírsággal sújtotta az egyesületet.

A vizsgálatok kiderítették, hogy a Chelsea 2009 és 2022 között engedély nélküli ügynököket alkalmazott, és igyekezett eltitkolni bizonyos átigazolások valódi hátterét. Az érintett ügyletek között volt Eden Hazard, Willian, David Luiz és Nemanja Matić szerződtetése is – ők mind kulcsszerepet játszottak az Antonio Conte által irányított csapat 2016–2017-es bajnoki győzelmében. A 2022-ben érkező új tulajdonosi kör önként jelezte a szabálytalanságokat, remélve, hogy ezzel elkerülhetik a pontlevonást.

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Pochettino – aki a 2023–2024-es szezonban épp a Chelsea-t irányította, jelenleg pedig az amerikai válogatott szövetségi kapitánya – úgy véli, a hatóságok nem léptek fel elég szigorúan. A 2016–2017-es idényben az általa vezetett Tottenham hét ponttal maradt le a bajnok Chelsea mögött. Az edző egyértelművé tette, hogy mivel a rivális klub elismerte a szabályszegést és büntetést is kapott, a bajnoki címet a második helyezettnek kellene adni.

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Kiemelte, bár a Chelsea valóban sok gólt szerzett és meccseket nyert, a két csapat nem azonos feltételekkel vágott neki a szezonnak. Úgy fogalmazott, ha a Tottenham is ugyanazokat a kiskapukat használja ki, talán minőségibb játékosokat igazolhatott volna, ami megváltoztatta volna az erőviszonyokat. Bár tudja, hogy a véleményével magára haragítja a Chelsea szurkolóit, szerinte a fair play alapja, hogy mindenki számára ugyanazok a szabályok érvényesek. Érvelése szerint a futball sem működhetne úgy, hogy az egyik csapatra vonatkozik a les vagy a videóbíró, a másikra pedig nem.

Pochettino hangsúlyozta, nem Antonio Conte munkáját vagy a csapat akkori teljesítményét akarja kisebbíteni, de a szabályok megszegésének komoly következményekkel kellene járnia. Hozzátette, a jelenlegi rendszer a trükközést jutalmazza ahelyett, hogy elrettentene tőle, miközben ő maga annak idején részben épp a bajnoki cím elmaradása miatt veszítette el az állását a Tottenhamnél.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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