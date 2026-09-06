2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Rangadók vasárnapja a pályákon: Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea is lesz ma

Pénzcentrum
2026. szeptember 6. 08:01

Szeptember eleji vasárnapunk bővelkedik a kihagyhatatlan futballrangadókban. Az európai topligák mellett a hazai bajnokságban is igazi csemege várja a szurkolókat: a Ferencváros az Újpestet fogadja az örökrangadón, Londonban az Arsenal a Chelsea-t látja vendégül, Torinóban pedig a Juventus és az AC Milan csap össze az olasz bajnokság egyik legrangosabb párharcán.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A futballkedvelők számára ez a vasárnap valódi ünnepnap lehet. A kora délutáni órákban indul a focimaraton, és egészen késő estig tartó programot kínál. Az európai topligák szezonja már beindult, a csapatok formája kezd kirajzolódni, és a mai nap több bajnokságban is fordulópontot jelenthet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar szurkolók számára természetesen az örökrangadó áll a középpontban, de aki a nemzetközi porondon is szeretne körülnézni, annak bőven akad választási lehetősége a londoni derbitől az olasz klasszikuson át a spanyol élcsapatok bemutatkozásáig.

OTP Bank Liga: délután lesz a derbi

A magyar bajnokság ezen a hétvégén három mérkőzéssel folytatódik, a fő attrakció pedig egyértelműen a Groupama Arénában sorra kerülő fővárosi derbi. A Ferencváros–Újpest rangadó minden alkalommal különleges hangulatot teremt. A két csapat jelenlegi formája is izgalmas párharcot ígér: a Fradi remek széria után fogadja riválisát, a lila-fehérek pedig szintén győzelemmel hangoltak erre az összecsapásra. A legutóbbi bajnoki mérkőzésen a zöld-fehérek magabiztos, 5–0-s sikert arattak, így az Újpest számára a reváns vágya is komoly motivációt jelenthet - a lilák immár tizenegy éve nem tudtak pontot szerezni a Fradi ellenében.

OTP Bank Liga 7. forduló
Ferencváros
Újpest FC
2026. szeptember 6. vasárnap 17:45
|
Groupama Aréna, Budapest
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Ferencváros: 25 (83.3%)
  Újpest FC: 0 (0%)
  Döntetlen: 5 (16.7%)
Gólok
  Ferencváros: 65
  Újpest FC: 11
Gólkülönbség: 54
Hazai győzelem
  Ferencváros: 17
  Újpest FC: 0
Vendéggyőzelem
  Ferencváros: 8
  Újpest FC: 0
Adatlap létrehozva: 2026.09.04.

A korai kezdésű mérkőzésen a Zalaegerszeg a Puskás Akadémiát fogadja. A hazaiak nehéz heteken vannak túl, négy vereség után várják a felcsútiakat. A vendégek ezzel szemben eddig stabil teljesítményt nyújtottak: győzelmekkel és döntetlenekkel tarkított sorozattal érkeznek, és a tavaszi egymás elleni meccsen is ők örülhettek.

A nap zárásaként a címvédő Győr a Honvédot látja vendégül. A győriek hullámzó formát mutatnak, míg a kispestiek egy győzelem mellett az elmúlt fordulókban inkább döntetlenekkel jelentkeztek. 

Premier League: londoni sztármeccs a nap legjobbja

Az angol bajnokság egyik legnagyobb presztízsű összecsapására az Emirates Stadionban kerül sor, ahol az Arsenal fogadja a Chelsea-t. A londoni rangadó mindkét fél számára kiemelt fontosságú, és a papírforma sem könnyíti meg a tippelők dolgát. Mindkét gárda győzelemmel hangolt erre a mérkőzésre, kiváló formában érkezik, és a tavaszi összecsapáson is szoros meccsen az Arsenal örülhetett.

A korai kezdésű találkozón az Everton a Manchester Unitedet fogadja. A házigazdák egy vereség után győzelemmel tértek vissza a helyes útra, míg a Vörös Ördögök eddig vegyes teljesítményt nyújtottak. A februári mérkőzésen minimális különbséggel a manchesteriek nyertek.

Serie A

Az olasz pontvadászat vasárnapi főműsoridejét a Juventus és az AC Milan torinói rangadója jelenti. A két sztárcsapat a szezonkezdettől fogva egyaránt hibátlan mérleggel büszkélkedhet, és győzelmekkel hangolt erre a párharcra. A tavaszi mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszottak, így most mindkét fél a három pont megszerzésében bízik.

A nap további olasz mérkőzései:

La Liga: folytassa, Barca!

A spanyol élvonalban a Valencia fogadja a remek formában lévő Barcelonát. A katalánok mindhárom eddigi meccsüket megnyerték, és lendületben érkeznek a Mestallára. A hazaiak ezzel szemben gyengébben kezdték az idényt, és tavasszal hazai pályán is vereséget szenvedtek a Barcától. Akkor váratlan fordulat történt, és a Valencia meglepetésgyőzelmet aratott.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A nap további spanyol mérkőzései:

Deportivo Alavés - CA Osasuna (18:30)

Malaga - Levante (18:30)

Espanyol - Sevilla (21:00)

Ligue 1

A francia bajnokság vasárnapi programjában a legnagyobb érdeklődés a Marseille és a Paris FC mérkőzését övezi. Az Marseille hazai pályán szeretne javítani legutóbbi veresége után, míg a fővárosiak győzelemmel és döntetlennel a hátuk mögött érkeznek a Vélodrome-ba. A januári összecsapáson döntetlent játszottak.

A nap további francia mérkőzései:

Troyes - RC Strasbourg (15:00)

Angers SCO - Stade Rennais FC (17:15)
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #chelsea #újpest #újpest fc #otp bank liga #NB I #Arsenal #ferencváros #juventus #ac milan #serie a
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:27
10:53
10:28
10:01
09:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 6.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 5.
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
2026. szeptember 5.
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2026. szeptember 4.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 6. vasárnap
Zakariás
36. hét
Szeptember 6.
Bányásznap
Szeptember 6.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
7 napja
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
2 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
3 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 10:01
Titkos szépségtea lapul a magyar kertekben: nem is gondolnád, mire használják a koreaiak virágát
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 06:04
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
Agrárszektor  |  2026. szeptember 6. 10:26
Olyan hideg jött, amilyen rég volt Magyarországon: eddig tartott a nyár?