Rangadók vasárnapja a pályákon: Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea is lesz ma

Szeptember eleji vasárnapunk bővelkedik a kihagyhatatlan futballrangadókban. Az európai topligák mellett a hazai bajnokságban is igazi csemege várja a szurkolókat: a Ferencváros az Újpestet fogadja az örökrangadón, Londonban az Arsenal a Chelsea-t látja vendégül, Torinóban pedig a Juventus és az AC Milan csap össze az olasz bajnokság egyik legrangosabb párharcán.

A futballkedvelők számára ez a vasárnap valódi ünnepnap lehet. A kora délutáni órákban indul a focimaraton, és egészen késő estig tartó programot kínál. Az európai topligák szezonja már beindult, a csapatok formája kezd kirajzolódni, és a mai nap több bajnokságban is fordulópontot jelenthet.

A magyar szurkolók számára természetesen az örökrangadó áll a középpontban, de aki a nemzetközi porondon is szeretne körülnézni, annak bőven akad választási lehetősége a londoni derbitől az olasz klasszikuson át a spanyol élcsapatok bemutatkozásáig.

OTP Bank Liga: délután lesz a derbi

A magyar bajnokság ezen a hétvégén három mérkőzéssel folytatódik, a fő attrakció pedig egyértelműen a Groupama Arénában sorra kerülő fővárosi derbi. A Ferencváros–Újpest rangadó minden alkalommal különleges hangulatot teremt. A két csapat jelenlegi formája is izgalmas párharcot ígér: a Fradi remek széria után fogadja riválisát, a lila-fehérek pedig szintén győzelemmel hangoltak erre az összecsapásra. A legutóbbi bajnoki mérkőzésen a zöld-fehérek magabiztos, 5–0-s sikert arattak, így az Újpest számára a reváns vágya is komoly motivációt jelenthet - a lilák immár tizenegy éve nem tudtak pontot szerezni a Fradi ellenében.

OTP Bank Liga 7. forduló Ferencváros Újpest FC 2026. szeptember 6. vasárnap 17:45 | Groupama Aréna, Budapest Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Ferencváros: 25 (83.3%) Újpest FC: 0 (0%) Döntetlen: 5 (16.7%) Gólok Ferencváros: 65 Újpest FC: 11 Gólkülönbség: 54 Hazai győzelem Ferencváros: 17 Újpest FC: 0 Vendéggyőzelem Ferencváros: 8 Újpest FC: 0 Adatlap létrehozva: 2026.09.04.

A korai kezdésű mérkőzésen a Zalaegerszeg a Puskás Akadémiát fogadja. A hazaiak nehéz heteken vannak túl, négy vereség után várják a felcsútiakat. A vendégek ezzel szemben eddig stabil teljesítményt nyújtottak: győzelmekkel és döntetlenekkel tarkított sorozattal érkeznek, és a tavaszi egymás elleni meccsen is ők örülhettek.

A nap zárásaként a címvédő Győr a Honvédot látja vendégül. A győriek hullámzó formát mutatnak, míg a kispestiek egy győzelem mellett az elmúlt fordulókban inkább döntetlenekkel jelentkeztek.

Premier League: londoni sztármeccs a nap legjobbja

Az angol bajnokság egyik legnagyobb presztízsű összecsapására az Emirates Stadionban kerül sor, ahol az Arsenal fogadja a Chelsea-t. A londoni rangadó mindkét fél számára kiemelt fontosságú, és a papírforma sem könnyíti meg a tippelők dolgát. Mindkét gárda győzelemmel hangolt erre a mérkőzésre, kiváló formában érkezik, és a tavaszi összecsapáson is szoros meccsen az Arsenal örülhetett.

A korai kezdésű találkozón az Everton a Manchester Unitedet fogadja. A házigazdák egy vereség után győzelemmel tértek vissza a helyes útra, míg a Vörös Ördögök eddig vegyes teljesítményt nyújtottak. A februári mérkőzésen minimális különbséggel a manchesteriek nyertek.

Serie A

Az olasz pontvadászat vasárnapi főműsoridejét a Juventus és az AC Milan torinói rangadója jelenti. A két sztárcsapat a szezonkezdettől fogva egyaránt hibátlan mérleggel büszkélkedhet, és győzelmekkel hangolt erre a párharcra. A tavaszi mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszottak, így most mindkét fél a három pont megszerzésében bízik.

A nap további olasz mérkőzései:

La Liga: folytassa, Barca!

A spanyol élvonalban a Valencia fogadja a remek formában lévő Barcelonát. A katalánok mindhárom eddigi meccsüket megnyerték, és lendületben érkeznek a Mestallára. A hazaiak ezzel szemben gyengébben kezdték az idényt, és tavasszal hazai pályán is vereséget szenvedtek a Barcától. Akkor váratlan fordulat történt, és a Valencia meglepetésgyőzelmet aratott.

A nap további spanyol mérkőzései:

Deportivo Alavés - CA Osasuna (18:30)

Malaga - Levante (18:30)

Espanyol - Sevilla (21:00)

Ligue 1

A francia bajnokság vasárnapi programjában a legnagyobb érdeklődés a Marseille és a Paris FC mérkőzését övezi. Az Marseille hazai pályán szeretne javítani legutóbbi veresége után, míg a fővárosiak győzelemmel és döntetlennel a hátuk mögött érkeznek a Vélodrome-ba. A januári összecsapáson döntetlent játszottak.

A nap további francia mérkőzései:

Troyes - RC Strasbourg (15:00)

Angers SCO - Stade Rennais FC (17:15)