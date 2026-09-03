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Kiderült a sötét igazság Tiger Woods botrányáról: súlyos döntést hozott a bíróság
Az eljárás a golflegenda márciusi, borulással végződő balesetéből indult ki - írta meg a The Guardian.
Tiger Woods bűnösnek vallotta magát gondatlan vezetésben egy floridai bíróságon, miután a vádalku részeként az ügyészség enyhítette az eredetileg ittas vezetés miatt emelt vádat.
Az 50 éves Woods szerdán a Martin megyei bíróságon kötött vádalkut az ügyészséggel. Az eredeti vádpont, vagyis az anyagi káros ittas vezetés helyett szándékos és felelőtlen vezetésben mondták ki bűnösnek mint többszörös elkövetőt. A bíróság ezer dolláros pénzbírságot szabott ki rá, és öt évre bevonta a jogosítványát. A jogszerű mintaadás megtagadása miatt további ötszáz dolláros bírságot kapott, emellett vállalta, hogy a felfüggesztés ideje alatt nem kérelmez méltányossági vezetési engedélyt. A több mint kétezer dollárra rúgó bírságot és az eljárási költségeket még a tárgyalás napján rendezte.
Az ügy hátterében egy márciusi baleset áll, amely a floridai Hobe Soundban történt. A Martin megyei seriff tájékoztatása alapján Woods egy Land Roverrel próbált megelőzni egy teherautót egy keskeny, kétsávos, 30 mérföld/órás sebességkorlátozású útszakaszon, nem sokkal délután kettő előtt. A teherautó éppen lassított, hogy beforduljon egy felhajtóra, amikor Woods nagy sebességgel utolérte. A terepjáró egy utánfutónak ütközött, letért az útról, majd az oldalára borulva állt meg. Woods egyedül ült a gépkocsiban, és sértetlenül mászott ki az utasoldali ajtón.
A helyszínre kiérkező rendőrök bódultság jeleit észlelték a sportolón, ezért ellenőrzést végeztek rajta. Az alkoholszonda negatív eredményt hozott, Woods viszont megtagadta a kábítószer-vizsgálathoz szükséges vizeletminta átadását. A bírósági iratok szerint a golfozó beismerte a nyomozóknak, hogy a nap folyamán több gyógyszert is bevett, köztük vérnyomáscsökkentőt, koleszterinszint-csökkentőt, ibuprofent és vényköteles Vicodin fájdalomcsillapítót. Hozzátette, hogy a baleset pillanatában éppen a telefonján próbált rádióadót váltani.
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A dokumentumokból az is kiderült, hogy Woods a balesetet követően zavart kijelentéseket tett a hatóságoknak. Azt állította, hogy tíz-tizenöt GoPro kamerával felszerelt drón köröz a háza és az autója felett, majd egy telefonhívás után közölte az egyik intézkedő tiszttel, hogy "éppen az elnökkel" egyeztetett. Donald Trump még aznap megerősítette, hogy a baleset után valóban beszélt a golflegendával.
A letartóztatást követő napokban Woods bejelentette, hogy átmenetileg visszavonul a golftól, rehabilitációs kezelésre vonul, és az egészségére összpontosít. A bíróság engedélyezte számára, hogy külföldi bentlakásos kezelőintézetbe utazzon. A mostani vádalku végleg lezárja a büntetőeljárást. Woods ellen nem ez az első eljárás felelőtlen vezetés miatt: 2017-ben szintén Dél-Floridában tartóztatták le ittas vezetés gyanújával, miután a rendőrök egy megrongálódott jármű volánjánál elaludva találták meg. Akkor is a beszedett gyógyszerek veszélyes kombinációja állt a háttérben. 2021 februárjában Los Angelesben szenvedett súlyos autóbalesetet, amelyben olyan mértékű láb- és bokasérüléseket szerzett, hogy az orvosok az amputáció lehetőségét is mérlegelték. A 82-szeres PGA Tour-győztes és 15-szörös major-bajnok legutóbb 2024 júliusában lépett pályára hivatalos PGA Tour-tornán.
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