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Itt a hivatalos vb-keret: komoly változásokkal vág neki a vébének a magyar válogatott
A keret végleges névsorából az utolsó szűkítés során Laczkó Sára maradt ki, de a tavaszhoz képest több változás is van a keretben.
Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a magyar női kosárlabda-válogatott tizenkét fős keretét a pénteken rajtoló berlini világbajnokságra. A szakmai stáb úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló játékosokból a jelenlegi helyzetben ez a legerősebb és legkiegyensúlyozottabb szerkezetű összeállítás. A tavaszi selejtezőkhöz képest több változás is történt, mivel a hármas és négyes poszton komoly veszteségek érték a nemzeti csapatot. Dubei Debóra lemondta a szereplést, Dombai Réka és Varga Alíz megsérült, Toman Petra pedig az Egyesült Államokba igazolt.
Ugyanakkor visszatérők is akadnak a keretben. Kányási Veronika sérüléséből felépülve ismét bevethető, a legutóbb kimaradó Rátkai Eszter fizikai adottságaival védekezésben és támadásban is erősíti a csapatot, míg Széki-Barnai Judit rutinja stabilitást nyújt a válogatottnak.
A hiányzók miatt némileg át kellett szervezni a csapat játékát. Völgyi Péter kiemelte, hogy bár klasszikus, mozgékony négyes posztos játékosuk nincs, a négy magas ember – Takács-Kiss Virág, Juhász Dorka, Josepovits Kinga és Széki-Barnai Judit – hatékonyan tudja támadni a gyűrűt a palánk alatt. További pozitívum, hogy a márciusban még fizikai problémákkal küzdő Studer Ágnes mostanra tökéletes állapotba került.
A világbajnokság mérkőzéseit két berlini helyszínen rendezik. A magyar válogatott a B csoportban pénteken Franciaország ellen lép először pályára, szombaton Nigériával, hétfőn pedig Dél-Koreával találkozik. A csoportelső automatikusan a negyeddöntőbe jut, míg a második és a harmadik helyezett az A csoport továbbjutóival csap össze a nyolcaddöntőben.
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A világbajnokságra utazó magyar keret névsora:
- Aho Nina (DVTK),
- Kányási Veronika (DVTK),
- Dúl Panka (Győr),
- Josepovits Kinga (Pécs),
- Studer Ágnes (Pécs),
- Török Ágnes (Pécs),
- Juhász Dorka (Galatasaray, török),
- Lelik Réka (csapat nélkül),
- Rátkai Eszter (Szekszárd),
- Széki-Barnai Judit (Cegléd),
- Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol),
- Turner Yvonne (csapat nélkül)
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