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3D render üres nagy kosárlabdapálya fényes fények alatt, fényes padló tükröződik, középen karika órával, és a kedvenc csapatra váró rajongók tömege. A mérkőzés, sportjátékok koncepciója.
Sport

Itt a hivatalos vb-keret: komoly változásokkal vág neki a vébének a magyar válogatott

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 13:47

A keret végleges névsorából az utolsó szűkítés során Laczkó Sára maradt ki, de a tavaszhoz képest több változás is van a keretben.

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Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a magyar női kosárlabda-válogatott tizenkét fős keretét a pénteken rajtoló berlini világbajnokságra. A szakmai stáb úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló játékosokból a jelenlegi helyzetben ez a legerősebb és legkiegyensúlyozottabb szerkezetű összeállítás. A tavaszi selejtezőkhöz képest több változás is történt, mivel a hármas és négyes poszton komoly veszteségek érték a nemzeti csapatot. Dubei Debóra lemondta a szereplést, Dombai Réka és Varga Alíz megsérült, Toman Petra pedig az Egyesült Államokba igazolt.

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Ugyanakkor visszatérők is akadnak a keretben. Kányási Veronika sérüléséből felépülve ismét bevethető, a legutóbb kimaradó Rátkai Eszter fizikai adottságaival védekezésben és támadásban is erősíti a csapatot, míg Széki-Barnai Judit rutinja stabilitást nyújt a válogatottnak.

A hiányzók miatt némileg át kellett szervezni a csapat játékát. Völgyi Péter kiemelte, hogy bár klasszikus, mozgékony négyes posztos játékosuk nincs, a négy magas ember – Takács-Kiss Virág, Juhász Dorka, Josepovits Kinga és Széki-Barnai Judit – hatékonyan tudja támadni a gyűrűt a palánk alatt. További pozitívum, hogy a márciusban még fizikai problémákkal küzdő Studer Ágnes mostanra tökéletes állapotba került.

A világbajnokság mérkőzéseit két berlini helyszínen rendezik. A magyar válogatott a B csoportban pénteken Franciaország ellen lép először pályára, szombaton Nigériával, hétfőn pedig Dél-Koreával találkozik. A csoportelső automatikusan a negyeddöntőbe jut, míg a második és a harmadik helyezett az A csoport továbbjutóival csap össze a nyolcaddöntőben.

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A világbajnokságra utazó magyar keret névsora:

  • Aho Nina (DVTK),
  • Kányási Veronika (DVTK),
  • Dúl Panka (Győr),
  • Josepovits Kinga (Pécs),
  • Studer Ágnes (Pécs),
  • Török Ágnes (Pécs),
  • Juhász Dorka (Galatasaray, török),
  • Lelik Réka (csapat nélkül),
  • Rátkai Eszter (Szekszárd),
  • Széki-Barnai Judit (Cegléd),
  • Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol),
  • Turner Yvonne (csapat nélkül)
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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