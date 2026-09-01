Itt a hivatalos vb-keret: komoly változásokkal vág neki a vébének a magyar válogatott

A keret végleges névsorából az utolsó szűkítés során Laczkó Sára maradt ki, de a tavaszhoz képest több változás is van a keretben.

Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a magyar női kosárlabda-válogatott tizenkét fős keretét a pénteken rajtoló berlini világbajnokságra. A szakmai stáb úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló játékosokból a jelenlegi helyzetben ez a legerősebb és legkiegyensúlyozottabb szerkezetű összeállítás. A tavaszi selejtezőkhöz képest több változás is történt, mivel a hármas és négyes poszton komoly veszteségek érték a nemzeti csapatot. Dubei Debóra lemondta a szereplést, Dombai Réka és Varga Alíz megsérült, Toman Petra pedig az Egyesült Államokba igazolt.

Ugyanakkor visszatérők is akadnak a keretben. Kányási Veronika sérüléséből felépülve ismét bevethető, a legutóbb kimaradó Rátkai Eszter fizikai adottságaival védekezésben és támadásban is erősíti a csapatot, míg Széki-Barnai Judit rutinja stabilitást nyújt a válogatottnak.

A hiányzók miatt némileg át kellett szervezni a csapat játékát. Völgyi Péter kiemelte, hogy bár klasszikus, mozgékony négyes posztos játékosuk nincs, a négy magas ember – Takács-Kiss Virág, Juhász Dorka, Josepovits Kinga és Széki-Barnai Judit – hatékonyan tudja támadni a gyűrűt a palánk alatt. További pozitívum, hogy a márciusban még fizikai problémákkal küzdő Studer Ágnes mostanra tökéletes állapotba került.

A világbajnokság mérkőzéseit két berlini helyszínen rendezik. A magyar válogatott a B csoportban pénteken Franciaország ellen lép először pályára, szombaton Nigériával, hétfőn pedig Dél-Koreával találkozik. A csoportelső automatikusan a negyeddöntőbe jut, míg a második és a harmadik helyezett az A csoport továbbjutóival csap össze a nyolcaddöntőben.

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A világbajnokságra utazó magyar keret névsora: