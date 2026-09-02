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Sport

Agyad eldobod! Filléres kocsival jár a BL-győztes sztárfocista, alaposan meglepődtek a szurkolók

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 16:22

Bár forintban kifejezve is csillagászati összeget keres hetente, egy luxusnak éppen nem nevezhető járgánnyal tűnt fel az edzésen a portugál szupersztár.

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A PSG sztárja, João Neves heti 150 ezer fontos fizetése ellenére egy alig 7000 fontot érő Peugeot furgonnal jár edzésre, amivel alaposan meglepte a szurkolókat.

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A közösségi mégiában terjedő feltöltött videón jól látható, ahogy a portugál középpályás a párizsi edzőközpontból kilépve autogramokat oszt a rajongóknak, majd beszáll egy 2021-es Peugeot Partner kisteherautóba, és elhajt. A jármű ráadásul nem is új, a modell ugyanis nagyjából 7000 fontért, azaz alig több mint hárommillió forintért szerezhető be a használtautó-piacon.

Míg a legtöbb profi labdarúgó előszeretettel villogtatja luxusautóit az edzőpályák környékén, Nevest láthatóan más fából faragták. A mindössze 21 éves játékos heti 150 ezer fontot keres a francia fővárosban, így a furgon árát valószínűleg a zsebpénzéből is könnyedén kifizethette.

Neves két évvel ezelőtt, 60 millió fontért igazolt a Benficából Párizsba, és azóta Luis Enrique irányítása alatt a csapat egyik kulcsemberévé vált. Honfitársával, Vitinhával Európa egyik legerősebb középpályáspárosát alkotják, a duó pedig két egymást követő Bajnokok Ligája-győzelemhez segítette a PSG-t.

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A klubnál a nyáron jelentős változások történtek a támadósorban, hiszen Ibrahima Mbaye mintegy 45 millió fontért az Aston Villához szerződött, Bradley Barcola pedig a Liverpoolhoz igazolt egy akár 123 millió fontra is emelkedő összegért. A távozók helyére Maghnes Akliouche és Ferran Torres érkezett.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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