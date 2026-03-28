Rendőr bilincset tesz a bűnöző kezére.
Sport

Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót

Pénzcentrum
2026. március 28. 18:31

Tiger Woods ismét a címlapokra került, ezúttal nem sporteredményei miatt. A BBC beszámolója szerint a golfsztárt letartóztatták, miután autóbalesetet szenvedett az Egyesült Államokban, és a hatóságok szerint ittasan vezethetett.

A rendőrség közlése alapján Woods járműve felborult egy floridai úton, ezt követően vették őrizetbe. A sportolót később óvadék ellenében szabadon engedték, az ügy azonban továbbra is vizsgálat alatt áll.

Az eset komoly visszhangot váltott ki, mivel Woods a golf egyik legismertebb alakja, akinek pályafutását korábban is kísérték botrányok és sérülések. A mostani incidens újabb kérdéseket vet fel az állapotával és a jövőjével kapcsolatban.

A BBC szerint a hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra minden részletet, de az ügy jól mutatja, hogy a sportolók magánéleti problémái milyen gyorsan kerülhetnek reflektorfénybe, különösen egy ilyen ismert figura esetében.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #alkohol #sport #egyesült államok #sztár #bűncselekmény #bűnügy #sportoló #autóbaleset #golf #letartóztatás

