2026. szeptember 3. csütörtök Hilda
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci vb, fifa
Sport

Rangadók hétvégéje: Arsenal–Chelsea, Juve–Milan az európai pályákon

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 07:30

A szeptember eleji hétvége bővelkedik kiemelt összecsapásokban: az angol, olasz és spanyol élvonalban is igazi csemegék várják a szurkolókat. A Premier League-ben az Arsenal a Chelsea-t fogadja, a Serie A-ban a Juventus az AC Milannal csap össze, míg a La Ligában mindkét madridi óriás és a Barcelona is fontos mérkőzést vív. A Bundesliga és a Ligue 1 sem marad izgalmak nélkül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az új szezon még csak most lendül bele, de a tabellák már formálódnak. A hétvégi fordulók így kulcsfontosságúak lehetnek az erőviszonyok alakulása szempontjából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Angliában négy csapat is hibátlan: a Manchester City és az Arsenal mellett a meglepetésre kiválóan rajtoló Hull City és a Chelsea áll még százszázalékos mérleggel.

Olaszországban hat együttes vág neki maximális pontszámmal ennek a fordulónak, köztük az olasz futball négy legnagyobb neve. Spanyolországban a Barcelona és a Real Madrid egyaránt kilenc ponttal vezet, és úgy lépnek pályára, hogy egyikük sem engedheti meg magának, hogy lépéshátrányba kerüljön a másikkal szemben.

Premier League: londoni derbi a hétvége csúcspontján

A PL-forduló már pénteken este elrajtol, amikor az Ipswich Town a Liverpoolt fogadja 21:00-tól. A Vörösök szokatlanul gyengén kezdték a szezont két döntetlennel, ezért Szoboszlaiék mindenképpen győzelemre törekednek az újonc ellen. Az Ipswich viszont hazai pályán bátran futballozhat, hiszen legutóbbi otthoni meccsét megnyerte.

A harmadik forduló vitathatatlan csúcsrangadóját vasárnap 17:30-kor rendezik, amikor az Emirates Stadionban az Arsenal fogadja a Chelsea-t. Mindkét csapat hibátlanul kezdte az idényt két győzelemmel, így ez az összecsapás az első komolyabb erőpróba lesz számukra.

Premier League 3. forduló
Arsenal
Chelsea
2026. szeptember 6. vasárnap 17:30
|
Emirates Stadium, London
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Arsenal: 15 (50%)
  Chelsea: 6 (20%)
  Döntetlen: 9 (30%)
Gólok
  Arsenal: 51
  Chelsea: 36
Gólkülönbség: 15
Hazai győzelem
  Arsenal: 10
  Chelsea: 2
Vendéggyőzelem
  Arsenal: 5
  Chelsea: 4
Adatlap létrehozva: 2026.09.02.

Az Ágyúsok legutóbb márciusban győzték le a Kékeket 2-1-re hazai pályán, és most is a győzelemre hajtanak, hogy megőrizzék helyüket a tabella élén. A Chelsea egyértelműen bizonyítani akarja, hogy az idei szezonban már a bajnoki címért is harcban lehet.

A forduló további meccsei:

Serie A: jön az északi rangadó

Az olasz élvonal hétvégéje igazi futballcsemegét ígér: a vasárnap esti Juventus–AC Milan rangadó az olasz pontvadászat egyik legnagyobb presztízsű mérkőzése. Mind a torinói, mind a milánói együttes hibátlan, hat ponttal áll a tabella élén két kör után. A 20:45-kor kezdődő, Allianz Stadionban rendezett találkozó győztese egyedüli listavezetővé léphet elő. Tavaly áprilisban a milánói összecsapás gól nélküli döntetlennel zárult, de ezúttal minden bizonnyal mindkét fél a három pontért küzd majd.

Szombaton két másik toprangadó is szerepel a programban. 18:00-tól az Inter a Napolit fogadja a San Siróban: az Inter szintén veretlen, míg a nápolyiak az előző fordulóban botlottak.

A forduló további meccsei:

La Liga: a két gigász tökéletes kezdés után folytatná a jó szereplést

Spanyolországban a Real Madrid már pénteken este pályára lép, amikor 21:00-tól a Real Betis vendégeként folytatja menetelését. A sevillai csapat ugyan legutóbb kikapott, de hazai közönsége előtt veszélyes ellenfél lehet, tavasszal döntetlent játszottak egymással.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Vasárnap 16:15-kor a Valencia CF a Barcelonát fogadja a Mestallában, ami hagyományosan forró hangulatú összecsapást ígér. A Valencia rossz formában van, mindössze egy ponttal áll, ám májusban meglepetésre 3-1-re legyőzte a katalánokat hazai pályán.

A forduló további meccsei:

Bundesliga: itt már rég nem járt a Bayern

A német élvonal második fordulójának kiemelkedő mérkőzése szombaton 18:30-kor lesz, amikor a Schalke 04 a Bayern Münchent fogadja. A bajorok az első fordulóban magabiztosan győztek, míg a Schalke vereséggel kezdett, így a gelsenkircheni Veltins-Arénában nehéz este várhat a hazaiakra. A két csapat legutóbb 2023-ban találkozott tétmeccsen, akkor a Bayern 6-0-ra győzött.

Szintén szombaton 15:30-kor a TSG Hoffenheim a Borussia Dortmundot fogadja. A BVB győzelemmel rajtolt, a Hoffenheim viszont vereséggel, ezért a sárga-feketék egyértelműen a három pont reményében utaznak Sinsheimbe. Érdekesség, hogy tavasszal a Hoffenheim hazai pályán meglepetésre legyőzte a dortmundiakat.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: a Monaco a PSG-t is megállíthatja?

A francia bajnokság legizgalmasabb párharca péntek este 21:05-kor kezdődik, amikor a Paris Saint Germain az AS Monacót fogadja. A tabella élén álló Monaco két győzelemmel rajtolt, míg a PSG szokatlanul gyengén teljesít két döntetlennel. A párizsiak márciusban hazai pályán 1-3-ra kikaptak a monacóiaktól, így most mindenképpen javítani akarnak, különben máris komoly lépéshátrányba kerülhetnek a bajnoki címért folyó harcban.

Vasárnap este 20:45-től a Marseille a Paris FC-t fogadja a Vélodrome-ban. A fővárosi csapat meglepően jól kezdte az idényt, és már egy döntetlennel is megelőzné az OM-et a tabellán. A marseille-iek tavasszal idegenben csak döntetlent értek el a Paris FC ellen, ezért most hazai pályán mindenképpen győzni akarnak.

A forduló további meccsei:

  • Lyon - AJ Auxerre (péntek, 19:00)
  • RC Lens - Lorient (szombat, 17:15)
  • Havre Athletic Club - Stade Brestois 29 (szombat, 20:45)
  • OGC Nice - Le Mans (szombat, 20:45)
  • Troyes - RC Strasbourg (vasárnap, 15:00)
  • Angers SCO - Stade Rennais FC (vasárnap, 17:15)
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #szoboszlai dominik #premier league #bundesliga #chelsea #nemzetközi foci #Arsenal #La Liga #juventus #ac milan #serie a #ligue 1
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:04
10:30
10:14
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 3.
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 3.
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
2026. szeptember 2.
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
2026. szeptember 2.
Újfajta adónemet vezetnek be Németországban: Magyarországon már 15 éve fizetjük egy sokkal durvább változatát
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 3. csütörtök
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
4 napja
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
2 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
3 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 3. 10:03
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 3. 06:28
Nem mindennapi hús érkezik a Lidl-be: mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki ebből akar vacsorázni
Agrárszektor  |  2026. szeptember 3. 10:32
Már nincs kánikula, mégis nő a sertések elhullása szeptemberben – Mi áll a háttérben?