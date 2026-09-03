Rangadók hétvégéje: Arsenal–Chelsea, Juve–Milan az európai pályákon

A szeptember eleji hétvége bővelkedik kiemelt összecsapásokban: az angol, olasz és spanyol élvonalban is igazi csemegék várják a szurkolókat. A Premier League-ben az Arsenal a Chelsea-t fogadja, a Serie A-ban a Juventus az AC Milannal csap össze, míg a La Ligában mindkét madridi óriás és a Barcelona is fontos mérkőzést vív. A Bundesliga és a Ligue 1 sem marad izgalmak nélkül.

Az új szezon még csak most lendül bele, de a tabellák már formálódnak. A hétvégi fordulók így kulcsfontosságúak lehetnek az erőviszonyok alakulása szempontjából.

Angliában négy csapat is hibátlan: a Manchester City és az Arsenal mellett a meglepetésre kiválóan rajtoló Hull City és a Chelsea áll még százszázalékos mérleggel.

Olaszországban hat együttes vág neki maximális pontszámmal ennek a fordulónak, köztük az olasz futball négy legnagyobb neve. Spanyolországban a Barcelona és a Real Madrid egyaránt kilenc ponttal vezet, és úgy lépnek pályára, hogy egyikük sem engedheti meg magának, hogy lépéshátrányba kerüljön a másikkal szemben.

Premier League: londoni derbi a hétvége csúcspontján

A PL-forduló már pénteken este elrajtol, amikor az Ipswich Town a Liverpoolt fogadja 21:00-tól. A Vörösök szokatlanul gyengén kezdték a szezont két döntetlennel, ezért Szoboszlaiék mindenképpen győzelemre törekednek az újonc ellen. Az Ipswich viszont hazai pályán bátran futballozhat, hiszen legutóbbi otthoni meccsét megnyerte.

A harmadik forduló vitathatatlan csúcsrangadóját vasárnap 17:30-kor rendezik, amikor az Emirates Stadionban az Arsenal fogadja a Chelsea-t. Mindkét csapat hibátlanul kezdte az idényt két győzelemmel, így ez az összecsapás az első komolyabb erőpróba lesz számukra.

Premier League 3. forduló Arsenal Chelsea 2026. szeptember 6. vasárnap 17:30 | Emirates Stadium, London Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Arsenal: 15 (50%) Chelsea: 6 (20%) Döntetlen: 9 (30%) Gólok Arsenal: 51 Chelsea: 36 Gólkülönbség: 15 Hazai győzelem Arsenal: 10 Chelsea: 2 Vendéggyőzelem Arsenal: 5 Chelsea: 4 Adatlap létrehozva: 2026.09.02.

Az Ágyúsok legutóbb márciusban győzték le a Kékeket 2-1-re hazai pályán, és most is a győzelemre hajtanak, hogy megőrizzék helyüket a tabella élén. A Chelsea egyértelműen bizonyítani akarja, hogy az idei szezonban már a bajnoki címért is harcban lehet.

A forduló további meccsei:

Serie A: jön az északi rangadó

Az olasz élvonal hétvégéje igazi futballcsemegét ígér: a vasárnap esti Juventus–AC Milan rangadó az olasz pontvadászat egyik legnagyobb presztízsű mérkőzése. Mind a torinói, mind a milánói együttes hibátlan, hat ponttal áll a tabella élén két kör után. A 20:45-kor kezdődő, Allianz Stadionban rendezett találkozó győztese egyedüli listavezetővé léphet elő. Tavaly áprilisban a milánói összecsapás gól nélküli döntetlennel zárult, de ezúttal minden bizonnyal mindkét fél a három pontért küzd majd.

Szombaton két másik toprangadó is szerepel a programban. 18:00-tól az Inter a Napolit fogadja a San Siróban: az Inter szintén veretlen, míg a nápolyiak az előző fordulóban botlottak.

A forduló további meccsei:

La Liga: a két gigász tökéletes kezdés után folytatná a jó szereplést

Spanyolországban a Real Madrid már pénteken este pályára lép, amikor 21:00-tól a Real Betis vendégeként folytatja menetelését. A sevillai csapat ugyan legutóbb kikapott, de hazai közönsége előtt veszélyes ellenfél lehet, tavasszal döntetlent játszottak egymással.

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Vasárnap 16:15-kor a Valencia CF a Barcelonát fogadja a Mestallában, ami hagyományosan forró hangulatú összecsapást ígér. A Valencia rossz formában van, mindössze egy ponttal áll, ám májusban meglepetésre 3-1-re legyőzte a katalánokat hazai pályán.

A forduló további meccsei:

Bundesliga: itt már rég nem járt a Bayern

A német élvonal második fordulójának kiemelkedő mérkőzése szombaton 18:30-kor lesz, amikor a Schalke 04 a Bayern Münchent fogadja. A bajorok az első fordulóban magabiztosan győztek, míg a Schalke vereséggel kezdett, így a gelsenkircheni Veltins-Arénában nehéz este várhat a hazaiakra. A két csapat legutóbb 2023-ban találkozott tétmeccsen, akkor a Bayern 6-0-ra győzött.

Szintén szombaton 15:30-kor a TSG Hoffenheim a Borussia Dortmundot fogadja. A BVB győzelemmel rajtolt, a Hoffenheim viszont vereséggel, ezért a sárga-feketék egyértelműen a három pont reményében utaznak Sinsheimbe. Érdekesség, hogy tavasszal a Hoffenheim hazai pályán meglepetésre legyőzte a dortmundiakat.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: a Monaco a PSG-t is megállíthatja?

A francia bajnokság legizgalmasabb párharca péntek este 21:05-kor kezdődik, amikor a Paris Saint Germain az AS Monacót fogadja. A tabella élén álló Monaco két győzelemmel rajtolt, míg a PSG szokatlanul gyengén teljesít két döntetlennel. A párizsiak márciusban hazai pályán 1-3-ra kikaptak a monacóiaktól, így most mindenképpen javítani akarnak, különben máris komoly lépéshátrányba kerülhetnek a bajnoki címért folyó harcban.

Vasárnap este 20:45-től a Marseille a Paris FC-t fogadja a Vélodrome-ban. A fővárosi csapat meglepően jól kezdte az idényt, és már egy döntetlennel is megelőzné az OM-et a tabellán. A marseille-iek tavasszal idegenben csak döntetlent értek el a Paris FC ellen, ezért most hazai pályán mindenképpen győzni akarnak.

A forduló további meccsei: