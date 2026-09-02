Elképesztőt húzott a Manchester City: megdőlt a rekord, Chelsea-játékos érkezik hatalmas pénzért

A londoni klub hiába próbálta pótolni az argentin középpályást, mivel a Monaco az utolsó pillanatban visszalépett a Lamine Camara átigazolásáról szóló megállapodástól - írta meg a The Guardian.

A Manchester City 125 millió fontért, brit átigazolási rekordot döntve szerződtette Enzo Fernándezt a Chelsea-től. A City az átigazolási időszak utolsó napján komoly erősítéseket hajtott végre: az Evertontól 65 millió fontért megszerezték a támadó Iliman Ndiaye-t, Fernándezzel pedig ötéves szerződést kötöttek.

Enzo Fernández március óta kereste a távozás lehetőségét a Chelsea-től. A 25 éves játékos, aki 2023 januárjában 106,7 millió fontért érkezett a Benficából, és 31 gólt szerzett a klubban, eredetileg a Real Madridba szeretett volna igazolni. Miután Maresca viharos körülmények között távozott a Chelsea-től, Fernández kiábrándult a klubból: nem hivatalos csapatkapitány-helyettesként nyilvánosan kritizált, miután a Chelsea márciusban kiesett a Bajnokok Ligájából a PSG ellen, ezért két mérkőzésre el is tiltották. A nyári felkészülés során a szurkolók kifütyülték a Real Sociedad elleni barátságos meccsen, majd a szezon második és harmadik bajnokiján már nem kapott lehetőséget.

Nem is lehetnék boldogabb, készen állok arra, hogy segítsem a Cityt a további trófeák megszerzésében. Ez a klub a sikerekre épül

– nyilatkozta Fernández, aki ezzel Alexander Isak mellett az ország legdrágább játékosa lett. Az argentin válogatott középpályás kiváló viszonyt ápol Enzo Marescával, aki korábban a Chelsea-nél volt a vezetőedzője, és nyáron a City kispadjára ült le. A klub Rodri Barcelonába, Bernardo Silva Real Madridba, illetve Nico González Newcastle-be igazolása után érezte szükségesnek a középpálya újjáépítését.

Anglia Manchester City Piaci érték: 1 356,80M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Manchester City 2 2 0 0 6 2 4 6 2. Arsenal 2 2 0 0 4 0 4 6 3. Hull City 2 2 0 0 3 0 3 6 Adatlap létrehozva: 2026.09.02.

A Chelsea kivárt a magas vételár eléréséig, és úgy tűnt, sikerül pótolnia a távozó játékost, mivel 47 millió fontban megegyeztek a Monacóval a 22 éves szenegáli Camaráért. A francia klub azonban váratlanul visszalépett a megállapodástól. Chelsea-közeli források "mélységesen szakmaiatlannak" nevezték a Monaco eljárását. A háttérben az állt, hogy a monacói klubnak az Evertonnal kötendő Folarin Balogun-ügylet meghiúsulása miatt máshonnan kellett volna bevételt szereznie – végül azonban ez az átigazolás is kútba esett.

Az átigazolási ablak zárásakor a londoniak Marc Guiut 16 millió fontért eladták az RB Leipzignek, Dário Essugót a Strasbourghoz, Robert Sánchezt a Comóhoz, Mihajlo Mudrikot pedig a Tottenhamhez kölcsönözték, míg Tosin Adarabioyo véglegesen a Spurshoz igazolt.