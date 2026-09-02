2026. szeptember 2. szerda Rebeka, Dorina
23 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Elképesztőt húzott a Manchester City: megdőlt a rekord, Chelsea-játékos érkezik hatalmas pénzért

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 15:13

A londoni klub hiába próbálta pótolni az argentin középpályást, mivel a Monaco az utolsó pillanatban visszalépett a Lamine Camara átigazolásáról szóló megállapodástól - írta meg a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Manchester City 125 millió fontért, brit átigazolási rekordot döntve szerződtette Enzo Fernándezt a Chelsea-től. A City az átigazolási időszak utolsó napján komoly erősítéseket hajtott végre: az Evertontól 65 millió fontért megszerezték a támadó Iliman Ndiaye-t, Fernándezzel pedig ötéves szerződést kötöttek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Enzo Fernández március óta kereste a távozás lehetőségét a Chelsea-től. A 25 éves játékos, aki 2023 januárjában 106,7 millió fontért érkezett a Benficából, és 31 gólt szerzett a klubban, eredetileg a Real Madridba szeretett volna igazolni. Miután Maresca viharos körülmények között távozott a Chelsea-től, Fernández kiábrándult a klubból: nem hivatalos csapatkapitány-helyettesként nyilvánosan kritizált, miután a Chelsea márciusban kiesett a Bajnokok Ligájából a PSG ellen, ezért két mérkőzésre el is tiltották. A nyári felkészülés során a szurkolók kifütyülték a Real Sociedad elleni barátságos meccsen, majd a szezon második és harmadik bajnokiján már nem kapott lehetőséget.

Nem is lehetnék boldogabb, készen állok arra, hogy segítsem a Cityt a további trófeák megszerzésében. Ez a klub a sikerekre épül

– nyilatkozta Fernández, aki ezzel Alexander Isak mellett az ország legdrágább játékosa lett. Az argentin válogatott középpályás kiváló viszonyt ápol Enzo Marescával, aki korábban a Chelsea-nél volt a vezetőedzője, és nyáron a City kispadjára ült le. A klub Rodri Barcelonába, Bernardo Silva Real Madridba, illetve Nico González Newcastle-be igazolása után érezte szükségesnek a középpálya újjáépítését.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 356,80M €
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Manchester City
2
2
0
0
6
2
4
6
2.
Arsenal
2
2
0
0
4
0
4
6
3.
Hull City
2
2
0
0
3
0
3
6
Adatlap létrehozva: 2026.09.02.

A Chelsea kivárt a magas vételár eléréséig, és úgy tűnt, sikerül pótolnia a távozó játékost, mivel 47 millió fontban megegyeztek a Monacóval a 22 éves szenegáli Camaráért. A francia klub azonban váratlanul visszalépett a megállapodástól. Chelsea-közeli források "mélységesen szakmaiatlannak" nevezték a Monaco eljárását. A háttérben az állt, hogy a monacói klubnak az Evertonnal kötendő Folarin Balogun-ügylet meghiúsulása miatt máshonnan kellett volna bevételt szereznie – végül azonban ez az átigazolás is kútba esett.

Az átigazolási ablak zárásakor a londoniak Marc Guiut 16 millió fontért eladták az RB Leipzignek, Dário Essugót a Strasbourghoz, Robert Sánchezt a Comóhoz, Mihajlo Mudrikot pedig a Tottenhamhez kölcsönözték, míg Tosin Adarabioyo véglegesen a Spurshoz igazolt.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #rekord #premier league #chelsea #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #manchester city #angol bajnokság
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:45
16:32
16:22
16:03
15:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. szeptember 2.
Újfajta adónemet vezetnek be Németországban: Magyarországon már 15 éve fizetjük egy sokkal durvább változatát
2026. szeptember 2.
Elképesztő drágaság Budapesten: hivatalos, már a bécsi árakat fizetjük ezekért a slágertermékekért
2026. szeptember 2.
Brutális lakásdrágulás várható ezen a budapesti környéken: nagyon jól járhat, aki még időben lép?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 2. szerda
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
3 napja
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
2 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
3 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító
biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet. Szervezeti forma szerint háromféle lehet: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet vagy biztosító egyesület.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 16:03
Újfajta adónemet vezetnek be Németországban: Magyarországon már 15 éve fizetjük egy sokkal durvább változatát
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 2. 13:01
Elképesztő drágaság Budapesten: hivatalos, már a bécsi árakat fizetjük ezekért a slágertermékekért
Agrárszektor  |  2026. szeptember 2. 16:27
Megőrült a piac? Ennyibe kerül most a búza, kukorica Magyarországon