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Sport

Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 15:43

Tizenegy éven át feküdt magatehetlenül otthonában a bokszoló, miután nagyon megverték egy 2015-ös meccsen - írta a BBC Sport.

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Harminchárom éves korában elhunyt Prichard Colón Puerto Ricó-i ökölvívó, aki egy 2015-ös mérkőzésen elszenvedett súlyos agysérülés következtében közel tizenegy évet töltött vegetatív állapotban A fiatal bokszoló halálhírét édesapja, Richard Colón erősítette meg a közösségi médiában.

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Colón még 2015-ben Terrell Williams ellen lépett szorítóba a virginiai Fairfaxban. A félközépsúlyú mérkőzés során többször is tarkón ütötték, amire hiába panaszkodott – Williamstől ugyan levontak egy pontot a szabálytalan ütések miatt, a küzdelmet azonban nem állították le. A kilencedik menetben Colónt leütötték, később pedig az öltözőben összeesett, ugyanis agyvérzést kapott.

A duzzanat csökkentésére végzett műtét után 221 napig kómában feküdt, majd élete hátralévő részét vegetatív állapotban töltötte, nem tudott járni, beszélni, és huszonnégy órás ápolásra szorult. Szülei több mint ötvenmillió dolláros kártérítési pert indítottak a ringorvos és a mérkőzés szervezői ellen, az eljárás pedig a mai napig nem zárult le.

A floridai születésű, de tízéves korától Puerto Ricóban nevelkedő Colón rendkívül tehetséges fiatal ökölvívónak számított, két súlycsoportban is országos bajnoki címet nyert, 2010-ben aranyérmet szerzett az ifjúsági pánamerikai bajnokságon, a 2012-es londoni olimpiára pedig szintén kvalifikálni akarta magát, de a brazíliai előselejtező negyeddöntőjében kiesett. Ezt követően váltott a profik közé, ahol tizenhat mérkőzésen át veretlen maradt, és tizenhárom alkalommal kiütéssel győzött – egészen a Williams elleni végzetes meccsig.

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A WBA "minden értelemben igazi harcosnak" nevezte Colónt, a WBC pedig 2021-ben tiszteletbeli világbajnoki címet adományozott neki. Mauricio Sulaiman, a WBC elnöke közleményében úgy fogalmazott, Colón tizenegy éven át küzdött, mint egy igazi bajnok, és soha nem felejtik el.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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