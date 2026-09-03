Elképesztő fordulat Ghánában: két hónapja mondott le a kapitány, mégis újra őt nevezték ki

Bár a vébé után lemondott, újra a portugál szakembert nevezték ki az afrikai válogatott padjára.

Két hónappal a lemondása után ismét a portugál Carlos Queirozt nevezték ki a ghánai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává.

A Ghánai Labdarúgó-szövetség (GFA) tájékoztatása szerint a 73 éves szakember új megbízatása még ebben a hónapban életbe lép. A döntést azzal indokolták, hogy Queiroz helyismerete és a csapattal szerzett korábbi tapasztalatai alapján ő a legalkalmasabb arra, hogy új fejezetet nyisson a válogatott történetében.

A szakvezető legutóbb idén áprilisban vette át a nemzeti tizenegy irányítását, és ő vezette a gárdát a nyári észak-amerikai világbajnokságon is. A tornán Ghána a legjobb 32 között búcsúzott a Kolumbiától elszenvedett 1-0-s vereséget követően, ami után a kapitány távozott posztjáról.

A visszatérő edzőre rögtön komoly feladat vár, hiszen szeptember 21-én megkezdődnek a 2027-es Afrika-kupa selejtezői. A ghánaiak elsőként Elefántcsontpart ellen lépnek pályára, a későbbiekben pedig Gambia és Szomália ellen kell kiharcolniuk a továbbjutást a csoportból, ahonnan az első két helyezett kvalifikálja magát a kontinenstornára.