Gyászol a magyar sport: elhunyt az úszósport legendás kapitánya

Tóth Ákos korábban szövetségi kapitány is volt, és részt vett a jelenleg is futó iskolai úszóprogram kidolgozásában.

Életének 83. évében elhunyt Tóth Ákos mesteredző, a magyar úszósport meghatározó alakja, korábbi szövetségi kapitány, a Testnevelési Egyetem (TF) úszótanszékének egykori vezetője.

A Magyar Úszó Szövetség tájékoztatása szerint a szakember rövid, méltósággal viselt betegség után, kedd hajnalban hunyt el. Tóth Ákos évtizedeken át szolgálta a hazai sportéletet, hiszen közel húsz évig irányította a Testnevelési Egyetem úszótanszékét, ahol edzők generációinak adta át tudását. Ezt a posztot 2008-ban adta át utódjának, a jelenlegi szövetségi kapitánynak, Sós Csabának. Oktatói munkája mellett 1977 és 1984 között a magyar, majd 1998-tól 2001-ig a görög válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott.

Szakmai tekintélyét jelzi, hogy 2004-től az Európai Úszószövetség (LEN) bizottságának magyar tagjaként tevékenykedett. Pályafutása során számtalan szakkönyvet írt, a hazai rendezésű világ- és Európa-bajnokságok többségén pedig versenyigazgatóként segítette a szervezést. Életművének egyik legkiemelkedőbb állomásaként kulcsszerepet vállalt a sportág alapjait megújító Úszó Nemzet Program kidolgozásában.