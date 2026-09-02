Szívműtét vár a Napoli ászára: rengeteg meccset ki kell hagynia, mi lesz most a karrierjével?

A 29 éves játékos emiatt várhatóan kihagyja a skót válogatott közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseit - írta meg a BBC.

Kisebb szívbeavatkozáson esik át Scott McTominay, miután a Napolinál enyhe, jóindulatú szívritmuszavart diagnosztizáltak a skót középpályásnál.

McTominayt vasárnap, a Napoli Como elleni Serie A-mérkőzésének 56. percében cserélte lecsapat edzője. A találkozót a nápolyiak 2–1-re elveszítették. A klub közleménye szerint a játékosnál enyhe, jóindulatú ritmuszavart fedeztek fel, és a következő napokban korrekciós beavatkozást végeznek rajta. A nápolyi vezetőség arra számít, hogy McTominay az októberi válogatott szünet után visszatérhet a pályára. A játékos az Instagram-oldalán bizakodóan úgy fogalmazott, hogy hamarosan újra találkoznak, és nem tart majd sokáig a kimaradása.

A beavatkozás úgynevezett katéteres ablációt jelent, amelynek során hő- vagy hidegenergiával apró hegeket hoznak létre a szívszövetben, hogy blokkolják a hibás elektromos jeleket, és ezzel helyreállítsák a szabályos szívritmust.

McTominay hiánya érzékenyen érinti a skót válogatottat, mivel a középpályás így valószínűleg kihagyja az új szövetségi kapitány, Sebastien Pocognoli első négy mérkőzését. A skótok a Nemzetek Ligájában Szlovénia ellen idegenben és hazai pályán, emellett Észak-Macedónia és Svájc ellen lépnek pályára.

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McTominay 2024-ben igazolt a Manchester Unitedtől Nápolyba, ahol azóta a csapat meghatározó alapemberévé vált, és 2025 tavaszán olasz bajnoki címet is nyert a klubbal.