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Sport

Szívműtét vár a Napoli ászára: rengeteg meccset ki kell hagynia, mi lesz most a karrierjével?

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 17:42

A 29 éves játékos emiatt várhatóan kihagyja a skót válogatott közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseit - írta meg a BBC.

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Kisebb szívbeavatkozáson esik át Scott McTominay, miután a Napolinál enyhe, jóindulatú szívritmuszavart diagnosztizáltak a skót középpályásnál.

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McTominayt vasárnap, a Napoli Como elleni Serie A-mérkőzésének 56. percében cserélte lecsapat edzője. A találkozót a nápolyiak 2–1-re elveszítették. A klub közleménye szerint a játékosnál enyhe, jóindulatú ritmuszavart fedeztek fel, és a következő napokban korrekciós beavatkozást végeznek rajta. A nápolyi vezetőség arra számít, hogy McTominay az októberi válogatott szünet után visszatérhet a pályára. A játékos az Instagram-oldalán bizakodóan úgy fogalmazott, hogy hamarosan újra találkoznak, és nem tart majd sokáig a kimaradása.

Scott Mctominay
Csapata: Napoli
Posztja: középpályás
Nemzetisége: skót
Életkora: 29 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 40M €
Adatlap létrehozva: 2026.09.02.

A beavatkozás úgynevezett katéteres ablációt jelent, amelynek során hő- vagy hidegenergiával apró hegeket hoznak létre a szívszövetben, hogy blokkolják a hibás elektromos jeleket, és ezzel helyreállítsák a szabályos szívritmust.

McTominay hiánya érzékenyen érinti a skót válogatottat, mivel a középpályás így valószínűleg kihagyja az új szövetségi kapitány, Sebastien Pocognoli első négy mérkőzését. A skótok a Nemzetek Ligájában Szlovénia ellen idegenben és hazai pályán, emellett Észak-Macedónia és Svájc ellen lépnek pályára.

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McTominay 2024-ben igazolt a Manchester Unitedtől Nápolyba, ahol azóta a csapat meghatározó alapemberévé vált, és 2025 tavaszán olasz bajnoki címet is nyert a klubbal.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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