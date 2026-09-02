Bár forintban kifejezve is csillagászati összeget keres hetente, egy luxusnak éppen nem nevezhető járgánnyal tűnt fel az edzésen a portugál szupersztár.
Szívműtét vár a Napoli ászára: rengeteg meccset ki kell hagynia, mi lesz most a karrierjével?
A 29 éves játékos emiatt várhatóan kihagyja a skót válogatott közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseit - írta meg a BBC.
Kisebb szívbeavatkozáson esik át Scott McTominay, miután a Napolinál enyhe, jóindulatú szívritmuszavart diagnosztizáltak a skót középpályásnál.
McTominayt vasárnap, a Napoli Como elleni Serie A-mérkőzésének 56. percében cserélte lecsapat edzője. A találkozót a nápolyiak 2–1-re elveszítették. A klub közleménye szerint a játékosnál enyhe, jóindulatú ritmuszavart fedeztek fel, és a következő napokban korrekciós beavatkozást végeznek rajta. A nápolyi vezetőség arra számít, hogy McTominay az októberi válogatott szünet után visszatérhet a pályára. A játékos az Instagram-oldalán bizakodóan úgy fogalmazott, hogy hamarosan újra találkoznak, és nem tart majd sokáig a kimaradása.
A beavatkozás úgynevezett katéteres ablációt jelent, amelynek során hő- vagy hidegenergiával apró hegeket hoznak létre a szívszövetben, hogy blokkolják a hibás elektromos jeleket, és ezzel helyreállítsák a szabályos szívritmust.
McTominay hiánya érzékenyen érinti a skót válogatottat, mivel a középpályás így valószínűleg kihagyja az új szövetségi kapitány, Sebastien Pocognoli első négy mérkőzését. A skótok a Nemzetek Ligájában Szlovénia ellen idegenben és hazai pályán, emellett Észak-Macedónia és Svájc ellen lépnek pályára.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
McTominay 2024-ben igazolt a Manchester Unitedtől Nápolyba, ahol azóta a csapat meghatározó alapemberévé vált, és 2025 tavaszán olasz bajnoki címet is nyert a klubbal.
A Red Bull a 2027-es szezon kezdetétől Tom McCullough-t, az Aston Martin korábbi teljesítményigazgatóját szerződtette versenyigazgatói pozícióba.
Tóth Ákos korábban szövetségi kapitány is volt, és részt vett a jelenleg is futó iskolai úszóprogram kidolgozásában.
18 méteren át vonszolta a busz a ketrecharcost: úgy volt, hogy járni se tud többé, ma Vegasban kaphat álomszerződést
A ketrecharcos a csodával határos módon épült fel a szörnyű balesetből, ma este élete lehetősége előtt áll.
Szeptember 11-én rendezik az NFL történetének első ausztráliai mérkőzését a melbourne-i Cricket Groundon.
Eldőlt a két F1-es szupersztár jövője: olyat tettek, amivel Lewis Hamilton történelmi rekordját is porrá zúzzák
A négyszeres holland, valamint a címvédő brit pilóta is több évre hosszabbított csapatával, és ha kitöltik a szerződésüket, az egyiküknek rekordot is jelenthet.
A keret végleges névsorából az utolsó szűkítés során Laczkó Sára maradt ki, de a tavaszhoz képest több változás is van a keretben.
Lindsey Vonn-ra még vár legalább egy műtét, a lábadozása sem ért még véget.
A szerdán 24. életévét betöltő játékos fő céljaként a Premier League megnyerését jelölte meg
A játékos 29 szelvényen, 19-es, 21-es, 22-es és 23-as kötéses fogadásokkal állított össze hibátlan tippsorokat.
A masszív eladósodás hátterében a kiújuló bérverseny, a krónikus alulfinanszírozottság és az egyetemi klinikák strukturális problémái állnak.
Sir Alex Ferguson botra támaszkodva jelent meg volt csapata bajnokiján, bár a kaoun már segítség nélkül tudott bemenni.
Messi 2005. augusztus 17-én, Budapesten, a magyar válogatott elleni barátságos mérkőzésen debütált a felnőtt nemzeti csapatban.
Az argentin kapus, Emiliano Martínez vasárnapi átigazolása a Chelsea-hez már a nyolcadik transzfer volt az Aston Villa és a Chelsea között között négy év alatt.
A világdöntő vasárnapi zárónapján tizenegy döntőt, köztük a magyar vegyesváltó futását és óriási nemzetközi párharcokat is láthat a közönség.
A 35 éves defensive tackle tavaly márciusban vonult vissza, most azonban egyéves, 20 millió dolláros szerződést írt alá korábbi csapatával.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a Premier League szabályozásának módosítását és a mérkőzéskeret létszámának emelését kérte.
Tadej Pogačar a kórházi ágyából jelentkezett be, miután szombaton egy súlyos bukás miatt feladni kényszerült a spanyol körversenyt.
Könnyeivel küszködve búcsúzott a 2026-os US Opentől Novak Djokovics, miután az első körben kikapott az argentin Mariano Navonétól.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.