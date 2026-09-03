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Budapest, 2026. május 9.Lenny Joseph, az FTC (b) és Akpe Victory, a ZTE játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott Ferencvárosi TC - ZTE FC mérkőzésen Puskás Arénában 2026. május 9-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Nagy bejelentést tett a Fradi: itt a végleges keret az El-re

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 13:52

A zöld-fehérek sorozatban nyolcadszor jutottak be egy európai kupasorozat főtáblájára, a küzdelmeket pedig szeptember 17-én kezdik meg a skót Celtic vendégeként.

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Borbély Balázs vezetőedző véglegesítette a Ferencváros labdarúgócsapatának keretét az Európa-liga alapszakaszára. Hajnal Tamás sportigazgató tájékoztatása szerint a középpályás a sérülése után hamarosan az NB III-as tartalékcsapatban kap meccsterhelést, mivel nagy szükség van a játékára. Kimaradt ugyanakkor a február óta sérüléssel bajlódó válogatott Ötvös Bence.

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A sportigazgató kiemelte, hogy a szakmai stábbal közösen egy kiegyensúlyozott, minőségi és kellő létszámú keretet sikerült összeállítaniuk, amely az előttük álló mérkőzéseken bármilyen kihívásra képes lesz reagálni. Az új igazolások mellett a B-listán azok a fiatal tehetségek is helyet kaptak, akiknek a vezetőedző folyamatosan játéklehetőséget biztosít.

A Ferencváros veretlenül vívta ki a főtáblás szereplést, miután a selejtezők során a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a török Trabzonspor csapatát is búcsúztatta. A gárda zsinórban a harmadik idényét kezdi meg a második számú európai kupasorozatban, ahol a legutóbbi kiírásban egészen a nyolcaddöntőig jutott.

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 35,85M
Edző: Balázs Borbély
Bajnokság: UEFA Europa League
Jelenlegi helyezés: #11
UEFA Europa League helyezése
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Ferencváros
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Dinamo Zagreb
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Adatlap létrehozva: 2026.09.03.

A Ferencváros végleges Európa-liga-kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel, Varga Ádám.

Védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré.

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Középpályások: Daniel Arzani, Bagi Ádám, Matúš Bero, Veljko Birmancsevics, Corbu Máriusz, Naby Keita, Jonathan Levi, Madarász Ádám, Habib Maiga, Nagy Ádám, Callum O'Dowda, Philippe Rommens, Kristoffer Zachariassen.

Támadók: Lenny Joseph, Franko Kovacsevic, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd, Varga Zétény, Bamidele Yusuf.

A csapat alapszakasz-menetrendje:

  • Szeptember 17., csütörtök (21:00): Celtic FC (skót) – Ferencváros
  • Október 15., csütörtök (21:00): Ferencváros – FC Viktoria Plzeň (cseh)
  • Október 22., csütörtök (18:45): Ferencváros – SCU Torreense (portugál)
  • November 5., csütörtök (18:45): AC Milan (olasz) – Ferencváros
  • November 26., csütörtök (21:00): Ferencváros – NK Celje (szlovén)
  • December 10., csütörtök (21:00): KKS Lech Poznań (lengyel) – Ferencváros
  • Január 21., csütörtök (18:45): Ferencváros – Juventus (olasz)
  • Január 28., csütörtök (21:00): TSG 1899 Hoffenheim (német) – Ferencváros

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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