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kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Példátlan botrány rázta meg az NBA-t: 30 millióra vágták meg a milliárdos tulajdonost, repült az eltiltás is

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 11:43

A liga öt első körös draftjogot vont meg a klubtól, Ballmert egy évre eltiltotta a sporttevékenységtől, és 30 millió dolláros bírsággal sújtotta, míg a tranzakciók fő haszonélvezőjének számító sztárjátékos egy jelentéktelen összegű pénzbírsággal úszta meg az ügyet.

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Példátlan büntetést szabott ki az NBA a Los Angeles Clippersre és annak tulajdonosára, Steve Ballmerre Kawhi Leonard fizetésének szabálytalan kiegészítése miatt.

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A liga vizsgálata beigazolta a 2025 szeptemberében napvilágot látott sajtóértesüléseket, amelyek szerint Leonard a fizetési plafon alá tartozó bérén felül titkos, szponzori kifizetésnek álcázott juttatásokat is kapott. A vádak alapján Ballmer 50 millió dollárt fektetett be egy olyan társaságba, amelynek a kosárlabdázó volt az ügyvezetője, ebből pedig mintegy 28 millió dollár került közvetlenül a játékoshoz anélkül, hogy azért érdemi munkát végzett volna. A súlyos szabályszegés következtében a Clippers 2029 és 2033 között egyáltalán nem választhat a játékosbörze első körében.

A 70 éves Ballmert a 30 millió dolláros bírság mellett egy évre minden, a ligával és a csapattal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották; a klub és a tulajdonos egyaránt tagadja felelősségét. Hivatalos közleményében a Clippers elfogultnak és előre elrendezettnek nevezte az NBA eljárását. A franchise élesen bírálta a liga első emberét, Adam Silvert is, és jelezte, hogy minden jogi eszközzel fellép a döntés ellen, hogy független bíróság előtt tisztázhassa magát.

A 35 éves Leonard – akit az előző idény végén elcseréltek korábbi csapatához, a Toronto Raptorshoz – kifejezetten enyhe büntetéssel úszta meg az ügyet. A liga mindössze 700 ezer dolláros bírságot rótt ki rá, ami az idei szezonra járó 50 millió dolláros fizetéséhez képest elenyésző összeg. A kétszeres bajnok kosárlabdázó közleményében elfogadta a döntést és vállalta a felelősséget, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Los Angelesben eltöltött évei alatt végig jóhiszeműen járt el. Állítása szerint minden erejével a csapatot szolgálta, és nem volt tudomása arról, hogy a cégén keresztül kapott juttatások megsértik a liga fizetési szabályait.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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