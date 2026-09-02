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Mogyoród, 2025. augusztus 1.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Hivatalos a bejelentés: eldőlt, ki érkezik jövőre a Red Bullhoz, nagy fogás a csapatnál

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 18:49

A Red Bull a 2027-es szezon kezdetétől Tom McCullough-t, az Aston Martin korábbi teljesítményigazgatóját szerződtette versenyigazgatói pozícióba – jelentette be a csapat szeptember 1-jén - számolt be a BBC Sport.

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Az 50 éves brit szakember Gianpiero Lambiase utódja lesz, aki a McLarenhez igazol versenyműveleti igazgatóként egyelőre meg nem határozott időpontban, de legkésőbb 2028-ig. A Red Bull közleményében kiemelte, hogy McCullough óriási tapasztalatot és szaktudást hoz majd az új szerepkörébe.

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McCullough a Forma–1 mezőnyének egyik legelismertebb mérnöke, aki több mint tíz évet töltött a jelenlegi Aston Martinnál, valamint annak jogelődeinél, a Force Indiánál és a Racing Pointnál. Pályafutása korábbi szakaszában a Williamsnél és a Saubernél is dolgozott, majd 2025 januárjában egy belső átszervezés során került át az F1-es versenycsapattól az Aston Martin teljesítménytechnológiai részlegére. Új pozíciójában a versenycsapat minden operatív területét ő irányítja majd Laurent Mekies csapatfőnök irányítása alatt.

McCullough kinevezése azt is megkönnyítheti, hogy a Red Bull és a McLaren megállapodjon Lambiase korábbi elengedéséről. Lambiase Max Verstappen versenymérnökeként vált közismertté, kettejük közvetlen és szókimondó rádiós kommunikációja pedig a rajongók körében is legendássá vált.

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címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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