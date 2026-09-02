Hivatalos a bejelentés: eldőlt, ki érkezik jövőre a Red Bullhoz, nagy fogás a csapatnál

A Red Bull a 2027-es szezon kezdetétől Tom McCullough-t, az Aston Martin korábbi teljesítményigazgatóját szerződtette versenyigazgatói pozícióba – jelentette be a csapat szeptember 1-jén - számolt be a BBC Sport.

Az 50 éves brit szakember Gianpiero Lambiase utódja lesz, aki a McLarenhez igazol versenyműveleti igazgatóként egyelőre meg nem határozott időpontban, de legkésőbb 2028-ig. A Red Bull közleményében kiemelte, hogy McCullough óriási tapasztalatot és szaktudást hoz majd az új szerepkörébe.

McCullough a Forma–1 mezőnyének egyik legelismertebb mérnöke, aki több mint tíz évet töltött a jelenlegi Aston Martinnál, valamint annak jogelődeinél, a Force Indiánál és a Racing Pointnál. Pályafutása korábbi szakaszában a Williamsnél és a Saubernél is dolgozott, majd 2025 januárjában egy belső átszervezés során került át az F1-es versenycsapattól az Aston Martin teljesítménytechnológiai részlegére. Új pozíciójában a versenycsapat minden operatív területét ő irányítja majd Laurent Mekies csapatfőnök irányítása alatt.

McCullough kinevezése azt is megkönnyítheti, hogy a Red Bull és a McLaren megállapodjon Lambiase korábbi elengedéséről. Lambiase Max Verstappen versenymérnökeként vált közismertté, kettejük közvetlen és szókimondó rádiós kommunikációja pedig a rajongók körében is legendássá vált.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA