A 29 éves játékos emiatt várhatóan kihagyja a skót válogatott közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseit.
Hivatalos a bejelentés: eldőlt, ki érkezik jövőre a Red Bullhoz, nagy fogás a csapatnál
A Red Bull a 2027-es szezon kezdetétől Tom McCullough-t, az Aston Martin korábbi teljesítményigazgatóját szerződtette versenyigazgatói pozícióba – jelentette be a csapat szeptember 1-jén - számolt be a BBC Sport.
Az 50 éves brit szakember Gianpiero Lambiase utódja lesz, aki a McLarenhez igazol versenyműveleti igazgatóként egyelőre meg nem határozott időpontban, de legkésőbb 2028-ig. A Red Bull közleményében kiemelte, hogy McCullough óriási tapasztalatot és szaktudást hoz majd az új szerepkörébe.
McCullough a Forma–1 mezőnyének egyik legelismertebb mérnöke, aki több mint tíz évet töltött a jelenlegi Aston Martinnál, valamint annak jogelődeinél, a Force Indiánál és a Racing Pointnál. Pályafutása korábbi szakaszában a Williamsnél és a Saubernél is dolgozott, majd 2025 januárjában egy belső átszervezés során került át az F1-es versenycsapattól az Aston Martin teljesítménytechnológiai részlegére. Új pozíciójában a versenycsapat minden operatív területét ő irányítja majd Laurent Mekies csapatfőnök irányítása alatt.
McCullough kinevezése azt is megkönnyítheti, hogy a Red Bull és a McLaren megállapodjon Lambiase korábbi elengedéséről. Lambiase Max Verstappen versenymérnökeként vált közismertté, kettejük közvetlen és szókimondó rádiós kommunikációja pedig a rajongók körében is legendássá vált.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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