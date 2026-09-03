Saját csapatot gründolt az F1 világbajnoka, Lando Norris: nagy céljaik vannak, pár év múlva F1-ben szerepelnének

A McLaren pilótája egy tehetséggondozó programot is elindított, így ő az első F1-es világbajnok, aki a modern formulás utánpótlásrendszerben közvetlenül egy saját csapat mögé áll - jelentette a The Guardian.

Lando Norris, a regnáló Forma–1-es világbajnok LN4 Fusion néven új utánpótláscsapatot alapított, amely az F1-be vezető junior szériákban – többek között a Formula–3-ban és a Formula–2-ben – áll majd rajthoz. A brit versenyző saját tőkével és egy befektetői csoport támogatásával hozta létre a projektet, amelyet Monzában, az Olasz Nagydíj hétvégéjén jelentett be. Az LN4 Fusion mellett elindította az LN4 Legacy programot is, amelynek célja a tehetséges fiatal versenyzők felkutatása a gokartkategóriáktól kezdve, valamint anyagi, szakmai és karriertanácsadási támogatásuk biztosítása.

A csapat a 2027-es szezonra már megerősítette F3-as programját, emellett az olasz F4-bajnokságban és az FIA Formula Regional Európa-bajnokságon is rajthoz áll. A terjeszkedés részeként felvásárolták a német AIX Racing kulcsfontosságú eszközeit – a csapat így F3-as indulási joggal rendelkezik a 2027-es idény végéig, és már a pályázatát is benyújtotta az F2-es részvételre. Az LN4 Fusion brit bázisa Cambridgeshire-ben épül ki, míg európai központja az északolasz Venetóban lesz.

Tudom, hogy az F1-be jutáshoz sokkal több kell puszta tehetségnél. Kellenek a megfelelő emberek, a megfelelő támogatás és a megfelelő lehetőségek a megfelelő pillanatban

– mondta Norris, aki korábban is többször felhívta a figyelmet arra, milyen nehézségekkel küzdenek az utánpótlásversenyzők az előrejutás során.

A csapat vezetését René Rosin veszi át csapatfőnökként, aki korábban a Prema irányítója volt. A Prema több mint negyven éve meghatározó szereplője az utánpótlásszériáknak: számos bajnoki címet szerzett, és olyan pilótákat nevelt ki, mint a jelenlegi bajnoki éllovas Kimi Antonelli, a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc, Norris csapattársa, Oscar Piastri, valamint a korábbi F1-es világbajnok, Jacques Villeneuve. A projekt másik pillérét a Fusion Motorsport adja, amely 25 éves brit gokartos múltjával számos hazai és nemzetközi sikert tudhat magáénak.

Stefano Domenicali, a Forma–1 vezérigazgatója üdvözölte a kezdeményezést.

Lando szerepvállalása hihetetlenül fontos jelzés arról, mennyire kulcsfontosságú az F3 és az F2 piramisa az F1 jövője szempontjából

– fogalmazott. Az LN4 Fusion vezérigazgatója, Dan Richards hozzátette, hogy a csapat egy világbajnok pilóta, az elmúlt két évtized legsikeresebb utánpótlás-csapatfőnöke, a jelentős tőke és a komoly versenysport-szakértelem egyedülálló kombinációját testesíti meg.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA