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Megint bevásárolt az Arsenal dörzsölt tulajdonosa: baseballcsapatot vett, rekordáron
Bár hivatalosan nem közölték a franchise árát, lapértesülések szerint új rekord született a baseballbajnokságban.
Stan Kroenke, az Arsenal tulajdonosa megvásárolta a Los Angeles Angels baseballcsapatot, ami a beszámolók szerint rekordösszegű üzlet az MLB történetében. A 79 éves amerikai üzletember ezzel már hat nagy sportliga együttesének a tulajdonosa.
A vételárat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, a Los Angeles Times értesülései szerint ugyanakkor az összeg eléri a négymilliárd dollárt, ami felülmúlja a San Diego Padres augusztusi, 3,9 milliárd dolláros eladási árát - vagyis új rekord az amerikai baseball-ligában.
Kroenke 2011 óta irányítja az Arsenalt, emellett a portfóliójába tartozik az NFL-ben szereplő Los Angeles Rams, az NBA-s Denver Nuggets, az NHL-es Colorado Avalanche, valamint az MLS-ben játszó Colorado Rapids is.
Az Angels egy nagy múltú franchise, amely kiváló piacra támaszkodik. Izgatottan várjuk a közös jövőt
– fogalmazott közleményében Kroenke.
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A korábbi tulajdonos, Arte Moreno 2003-ban vette meg az Angelst, az utóbbi években azonban egyre erősebb szurkolói nyomás nehezedett rá. A csapat tizenegy éve nem jutott be a rájátszásba, és mivel az idei alapszakaszból már alig egy hónap van hátra, ez a sorozat tizenkét évre nyúlik vissza, ami jelenleg a leghosszabb aktív rájátszás nélküli széria az MLB-ben. Az Angels az Amerikai Liga leggyengébb mérleggel rendelkező csapatai közé tartozik.
A szurkolói elégedetlenség különösen látványos formát öltött a szezonban, a "Tarps Off" elnevezésű tiltakozás keretében ugyanis a drukkerek levették a pólójukat és a fejük fölött lengették, ami vírusszerűen terjedt a közösségi médiában. Az Angel Stadionban emellett rendszeresen lehetett hallani a "sell the team" ("Add el a csapatot!") és a "we want play-offs" ("Rájátszást akarunk!") rigmusokat is.
Moreno búcsúnyilatkozatában kiemelte, családja számára megtiszteltetés volt 23 éven át irányítani a klubot, és úgy véli, Kroenke sportipari tapasztalatával és sikereivel a lehető legjobb új gazdája lesz a franchise-nak.
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