2026. szeptember 3. csütörtök Hilda
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Madrid, Spanyolország - 2019. október 06.: A Santiago Bernabeu Stadion nyugati oldala, amely a Real Madrid labdarúgóklub hazai stadionja.
Sport

Diktatórikus módszerekkel edzi a világsztárokat José Mourinho: nagyon szigorú szabályokat vezetett be a Realnál

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 12:45

A szabályok megszegése azonnali és komoly következményekkel jár a Realnál - közölte a TalkSPORT.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

José Mourinho öt szigorú szabályt vezetett be a Real Madridnál, amelyek a pontosságot, az edzésmunkát, a regenerációt és a táplálkozást érintik - erről ír a spanyol sajtó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

José Félix Díaz spanyol újságíró értesülései szerint a portugál vezetőedző a csapaton belüli fegyelem helyreállítását tette meg legfőbb prioritásának a Santiago Bernabéu stadionban. Az új rend értelmében aki késik az edzésről, azt azonnal kiveszik a közös munkából, egyedül kell edzenie a konditeremben, és automatikusan kimarad a következő mérkőzés keretéből. Pénzbírságot Mourinho szándékosan nem szab ki, mert úgy véli, a heti több mint 600 ezer eurót kereső sztárok – köztük Kylian Mbappé – számára a büntetés ezen formája teljesen hatástalan.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 456,50M €
Edző: José Mourinho
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Barcelona
3
3
0
0
12
2
10
9
2.
Real Madrid
3
3
0
0
10
2
8
9
3.
Atletico Madrid
3
2
1
0
7
3
4
7
Adatlap létrehozva: 2026.09.03.

A 63 éves szakvezető a riválisától, a Barcelonát irányító Hansi Flicktől merített ihletet. Mourinho előírta, hogy a játékosok a regenerációs programjukat külső helyszínek helyett kizárólag a klub létesítményeiben végezhetik el, valamint az egyéni táplálkozási szokások helyett egységes étrendet tett kötelezővé.

A Real Madrid vezetősége Mourinho tapasztalata és bizonyított szakmai képességei miatt döntött a tréner mellett, miután a csapat az előző két szezonban elmaradt a várakozásoktól. Az eddigi eredmények biztatóak, hiszen a királyi gárda mindhárom eddigi bajnoki mérkőzését megnyerte az Espanyol, a Real Sociedad és a Málaga ellen, így a Barcelonával azonos pontszámmal foglalja el a La Liga második helyét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Andy Brassell szakértő szerint a siker kulcsa Mourinho és Jude Bellingham kapcsolatában rejlik, mivel az angol középpályás pontosan az a karakter, akit a portugál szakember kedvel – nemcsak a képességei, hanem az erős személyisége miatt is. Bellingham a nyilatkozataiban maga is lelkesen beszélt az új edzőről. A világbajnokság utáni meghosszabbított nyári pihenőjéről visszatérve elmondta, már az első nap után úgy érezte, kialakult köztük a kapcsolat, és "álom" Mourinóval dolgozni. Mbappé szintén elismerően nyilatkozott, kiemelve, hogy a tréner "tudja, hogyan kell nyerni".
Címlapkép: Getty Images
#büntetés #foci #sport #labdarúgás #szabályok #real madrid #edző #La Liga #spanyol foci #jose mourinho #vezetőedző
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:30
14:19
14:04
13:52
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 3.
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 3.
Hihetetlen, de végleg kitiltották a McDonald’sot ezekből az országokból: van, ahol törvény tiltja az arany boltíveket
2026. szeptember 3.
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
2026. szeptember 2.
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 3. csütörtök
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
4 napja
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
2 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
3 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 3. 13:01
Hihetetlen, de végleg kitiltották a McDonald’sot ezekből az országokból: van, ahol törvény tiltja az arany boltíveket
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 3. 12:00
Bejelentette Magyar Péter: befagyasztják a tűzifa árát, rengeteg magyar lélegezhet fel
Agrárszektor  |  2026. szeptember 3. 13:27
Szeptember 15-én lejár a határidő: még nem késő nevezni a Portfolio Agrárdíjakra