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Diktatórikus módszerekkel edzi a világsztárokat José Mourinho: nagyon szigorú szabályokat vezetett be a Realnál
A szabályok megszegése azonnali és komoly következményekkel jár a Realnál - közölte a TalkSPORT.
José Mourinho öt szigorú szabályt vezetett be a Real Madridnál, amelyek a pontosságot, az edzésmunkát, a regenerációt és a táplálkozást érintik - erről ír a spanyol sajtó.
José Félix Díaz spanyol újságíró értesülései szerint a portugál vezetőedző a csapaton belüli fegyelem helyreállítását tette meg legfőbb prioritásának a Santiago Bernabéu stadionban. Az új rend értelmében aki késik az edzésről, azt azonnal kiveszik a közös munkából, egyedül kell edzenie a konditeremben, és automatikusan kimarad a következő mérkőzés keretéből. Pénzbírságot Mourinho szándékosan nem szab ki, mert úgy véli, a heti több mint 600 ezer eurót kereső sztárok – köztük Kylian Mbappé – számára a büntetés ezen formája teljesen hatástalan.
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A 63 éves szakvezető a riválisától, a Barcelonát irányító Hansi Flicktől merített ihletet. Mourinho előírta, hogy a játékosok a regenerációs programjukat külső helyszínek helyett kizárólag a klub létesítményeiben végezhetik el, valamint az egyéni táplálkozási szokások helyett egységes étrendet tett kötelezővé.
A Real Madrid vezetősége Mourinho tapasztalata és bizonyított szakmai képességei miatt döntött a tréner mellett, miután a csapat az előző két szezonban elmaradt a várakozásoktól. Az eddigi eredmények biztatóak, hiszen a királyi gárda mindhárom eddigi bajnoki mérkőzését megnyerte az Espanyol, a Real Sociedad és a Málaga ellen, így a Barcelonával azonos pontszámmal foglalja el a La Liga második helyét.
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Andy Brassell szakértő szerint a siker kulcsa Mourinho és Jude Bellingham kapcsolatában rejlik, mivel az angol középpályás pontosan az a karakter, akit a portugál szakember kedvel – nemcsak a képességei, hanem az erős személyisége miatt is. Bellingham a nyilatkozataiban maga is lelkesen beszélt az új edzőről. A világbajnokság utáni meghosszabbított nyári pihenőjéről visszatérve elmondta, már az első nap után úgy érezte, kialakult köztük a kapcsolat, és "álom" Mourinóval dolgozni. Mbappé szintén elismerően nyilatkozott, kiemelve, hogy a tréner "tudja, hogyan kell nyerni".
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