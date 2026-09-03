Diktatórikus módszerekkel edzi a világsztárokat José Mourinho: nagyon szigorú szabályokat vezetett be a Realnál

A szabályok megszegése azonnali és komoly következményekkel jár a Realnál - közölte a TalkSPORT.

José Mourinho öt szigorú szabályt vezetett be a Real Madridnál, amelyek a pontosságot, az edzésmunkát, a regenerációt és a táplálkozást érintik - erről ír a spanyol sajtó.

José Félix Díaz spanyol újságíró értesülései szerint a portugál vezetőedző a csapaton belüli fegyelem helyreállítását tette meg legfőbb prioritásának a Santiago Bernabéu stadionban. Az új rend értelmében aki késik az edzésről, azt azonnal kiveszik a közös munkából, egyedül kell edzenie a konditeremben, és automatikusan kimarad a következő mérkőzés keretéből. Pénzbírságot Mourinho szándékosan nem szab ki, mert úgy véli, a heti több mint 600 ezer eurót kereső sztárok – köztük Kylian Mbappé – számára a büntetés ezen formája teljesen hatástalan.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 456,50M € Edző: José Mourinho Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Barcelona 3 3 0 0 12 2 10 9 2. Real Madrid 3 3 0 0 10 2 8 9 3. Atletico Madrid 3 2 1 0 7 3 4 7 Adatlap létrehozva: 2026.09.03.

A 63 éves szakvezető a riválisától, a Barcelonát irányító Hansi Flicktől merített ihletet. Mourinho előírta, hogy a játékosok a regenerációs programjukat külső helyszínek helyett kizárólag a klub létesítményeiben végezhetik el, valamint az egyéni táplálkozási szokások helyett egységes étrendet tett kötelezővé.

A Real Madrid vezetősége Mourinho tapasztalata és bizonyított szakmai képességei miatt döntött a tréner mellett, miután a csapat az előző két szezonban elmaradt a várakozásoktól. Az eddigi eredmények biztatóak, hiszen a királyi gárda mindhárom eddigi bajnoki mérkőzését megnyerte az Espanyol, a Real Sociedad és a Málaga ellen, így a Barcelonával azonos pontszámmal foglalja el a La Liga második helyét.

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Andy Brassell szakértő szerint a siker kulcsa Mourinho és Jude Bellingham kapcsolatában rejlik, mivel az angol középpályás pontosan az a karakter, akit a portugál szakember kedvel – nemcsak a képességei, hanem az erős személyisége miatt is. Bellingham a nyilatkozataiban maga is lelkesen beszélt az új edzőről. A világbajnokság utáni meghosszabbított nyári pihenőjéről visszatérve elmondta, már az első nap után úgy érezte, kialakult köztük a kapcsolat, és "álom" Mourinóval dolgozni. Mbappé szintén elismerően nyilatkozott, kiemelve, hogy a tréner "tudja, hogyan kell nyerni".