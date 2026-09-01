Első pillantásra úgy tűnt, különleges hibrid akadt horogra Békésszentandrás közelében, a Sirató-holtágon. A hal szájánál ugyanis egy apró, bajuszszerű nyúlvány látszott...
Megszólalt végre a horrorbalesetet szenvedő sílegenda: így van most
Lindsey Vonn-ra még vár legalább egy műtét, a lábadozása sem ért még véget.
Továbbra is a februári téli olimpiai balesetéből lábadozik Lindsey Vonn, a négyszeres összetett Világkupa-győztes amerikai alpesisíző, akire még egy keresztszalag-műtét vár. A 41 éves sportoló január 30-án, egy svájci Világkupa-versenyen szenvedett keresztszalag-szakadást, mindössze egy héttel a Milánó–Cortina-i olimpia rajtja előtt.
Sérülése ellenére rajthoz állt az ötkarikás játékokon, a február 8-i női lesiklásban azonban alig 13 másodperccel a rajt után kisodródott. A súlyos, összetett sípcsonttörést elszenvedő Vonn bal lábát kis híján amputálni kellett.
Sípcsontjának helyreállítása öt műtétet igényelt, ám a beavatkozásokkal sikerült megmenteni a végtagot, az elülső keresztszalagját viszont még nem állították helyre.
Még egy műtét vár rám, ezért igyekszem a lehető legmegfelelőbb fizikai állapotba kerülni
– nyilatkozta a TNT Sports csatornának. Elmondta azt is, hogy a keresztszalag-műtétet novemberre, de legkésőbb a tél folyamára tervezi, amit újabb kilenc hónapos rehabilitációs időszak követ majd.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka többször is hangsúlyozta, hogy egyelőre bizonytalan a versenysportba való visszatérését illetően.
Lehet, hogy visszavonulok. Lehet, hogy soha többé nem versenyezek majd, és azzal is tökéletesen elégedett lennék
– nyilatkozta még áprilisban az Associated Press hírügynökségnek, hozzátéve, hogy érzelmileg egyelőre nincs abban a helyzetben, hogy meghozza ezt a döntést.
A keret végleges névsorából az utolsó szűkítés során Laczkó Sára maradt ki, de a tavaszhoz képest több változás is van a keretben.
Sir Alex Ferguson botra támaszkodva jelent meg volt csapata bajnokiján, bár a kaoun már segítség nélkül tudott bemenni.
Messi 2005. augusztus 17-én, Budapesten, a magyar válogatott elleni barátságos mérkőzésen debütált a felnőtt nemzeti csapatban.
Az argentin kapus, Emiliano Martínez vasárnapi átigazolása a Chelsea-hez már a nyolcadik transzfer volt az Aston Villa és a Chelsea között között négy év alatt.
A világdöntő vasárnapi zárónapján tizenegy döntőt, köztük a magyar vegyesváltó futását és óriási nemzetközi párharcokat is láthat a közönség.
A 35 éves defensive tackle tavaly márciusban vonult vissza, most azonban egyéves, 20 millió dolláros szerződést írt alá korábbi csapatával.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a Premier League szabályozásának módosítását és a mérkőzéskeret létszámának emelését kérte.
Tadej Pogačar a kórházi ágyából jelentkezett be, miután szombaton egy súlyos bukás miatt feladni kényszerült a spanyol körversenyt.
Könnyeivel küszködve búcsúzott a 2026-os US Opentől Novak Djokovics, miután az első körben kikapott az argentin Mariano Navonétól.
A magyar bajnokságban a Ferencváros legyőzte a listavezető Puskás Akadémiát, Angliában viszont a Tottenham nemhogy pontot, gólt sem szerzett még. Lássuk a hétvégi eredményeket!
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
Lássuk, mikor lesz az Olasz Nagydíj szabadedzése, időmérője és maga a verseny szeptember első hétvégéjén!
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
Az áprilisi kormányváltás és az állami pénzcsapok elzárulása váratlan fordulatot hozott a magyar fociban.
Szeptember 6-án a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton több tízezres mezőnyében a hazai hip-hop és DJ-szcéna ismert alakja, OJ Sámson is ott lesz a rajtvonalnál.
A Ferencváros az első kalapból az AC Milannal és a Juventusszal találkozik a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában.
A Belügyminisztérium feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a Ferencváros Fradiváros-projektjéhez nyújtott, csaknem 25 milliárd forintos állami támogatás miatt.
A Bundesliga, a Ligue 1 és a Premier League csúcsmeccsei mellett az OTP Bank Ligában a Debrecen fogadja az MTK-t.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a becslések szerint 3,5 milliárd dolláros gazdasági hatást gyakorolt New York és New Jersey államra.
A 2026-os augusztus végi hétvége rendkívül gazdag programot kínál a labdarúgás szerelmeseinek.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.