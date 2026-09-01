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Sport

Megszólalt végre a horrorbalesetet szenvedő sílegenda: így van most

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 12:43

Lindsey Vonn-ra még vár legalább egy műtét, a lábadozása sem ért még véget.

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Továbbra is a februári téli olimpiai balesetéből lábadozik Lindsey Vonn, a négyszeres összetett Világkupa-győztes amerikai alpesisíző, akire még egy keresztszalag-műtét vár. A 41 éves sportoló január 30-án, egy svájci Világkupa-versenyen szenvedett keresztszalag-szakadást, mindössze egy héttel a Milánó–Cortina-i olimpia rajtja előtt.

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Sérülése ellenére rajthoz állt az ötkarikás játékokon, a február 8-i női lesiklásban azonban alig 13 másodperccel a rajt után kisodródott. A súlyos, összetett sípcsonttörést elszenvedő Vonn bal lábát kis híján amputálni kellett.

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Sípcsontjának helyreállítása öt műtétet igényelt, ám a beavatkozásokkal sikerült megmenteni a végtagot, az elülső keresztszalagját viszont még nem állították helyre.

Még egy műtét vár rám, ezért igyekszem a lehető legmegfelelőbb fizikai állapotba kerülni

– nyilatkozta a TNT Sports csatornának. Elmondta azt is, hogy a keresztszalag-műtétet novemberre, de legkésőbb a tél folyamára tervezi, amit újabb kilenc hónapos rehabilitációs időszak követ majd.

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A lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka többször is hangsúlyozta, hogy egyelőre bizonytalan a versenysportba való visszatérését illetően.

Lehet, hogy visszavonulok. Lehet, hogy soha többé nem versenyezek majd, és azzal is tökéletesen elégedett lennék

– nyilatkozta még áprilisban az Associated Press hírügynökségnek, hozzátéve, hogy érzelmileg egyelőre nincs abban a helyzetben, hogy meghozza ezt a döntést.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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