A McLaren pilótája egy tehetséggondozó programot is elindított, így ő az első F1-es világbajnok, aki a modern formulás utánpótlásrendszerben közvetlenül egy saját csapat mögé áll.
„Szerencsés vagyok, hogy élek”: frontális ütközésben tört totálkárosra a Budapestre készülő olimpiai bajnok autója
Autóbalesetet szenvedett Tara Davis-Woodhall olimpiai bajnok távolugrónő, így kérdésessé vált a szereplése a szeptember 11-én kezdődő budapesti World Athletics Ultimate Championships elnevezésű versenyen - számolt be a BBC Sport.
A 27 éves amerikai atléta a múlt héten edzésre tartott, amikor autója frontálisan ütközött egy másik járművel. A baleset következtében súlyos agyrázkódást szenvedett, de életveszélyes sérülése nem volt. Mindkét, nagyjából 30 km/h-s sebességgel haladó jármű totálkárosra tört. "Szerencsés és áldott vagyok, hogy élek" – írta közösségi oldalán Davis-Woodhall.
A sportoló az incidens óta nem tudott edzeni, és egyelőre bizonytalan, hogy rajthoz tud-e állni a budapesti tornán.
Jelenleg az orvosaimmal és a csapatommal azon dolgozunk, hogy rendbe jöjjek, de nem vagyok biztos benne, hogy készen állok a jövő heti Ultimate Championshipre
– nyilatkozta.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Davis-Woodhall számára különösen rosszkor jött a baleset, elmondása szerint ugyanis éppen csúcsformában volt. "Olyan gyors és erős vagyok, mint még soha, ezért ez a döntés nagyon nehéz számomra" – fogalmazott.
A távolugrónő a 2024-es párizsi olimpián szerzett aranyérmet, majd egy évvel később a tokiói világbajnokságon is győzött. A budapesti Ultimate Championships egy háromnapos szezonzáró torna, amelyen olimpiai és világbajnokok, a Gyémánt Liga győztesei, valamint az év legjobb teljesítményét nyújtó atléták mérik össze tudásukat. A győztes 111 ezer fontos pénzdíjban részesül.
Bár a vébé után lemondott, újra a portugál szakembert nevezték ki az afrikai válogatott padjára.
A Premier League-ben az Arsenal a Chelsea-t fogadja, a Serie A-ban a Juventus az AC Milannal csap össze.
Az OTP Bank Liga újabb fordulója igazi futballcsemegét ígér: a hétvége csúcspontja a Ferencváros–Újpest derbi lesz.
A Red Bull a 2027-es szezon kezdetétől Tom McCullough-t, az Aston Martin korábbi teljesítményigazgatóját szerződtette versenyigazgatói pozícióba.
A 29 éves játékos emiatt várhatóan kihagyja a skót válogatott közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseit.
Bár forintban kifejezve is csillagászati összeget keres hetente, egy luxusnak éppen nem nevezhető járgánnyal tűnt fel az edzésen a portugál szupersztár.
A Manchester City 125 millió fontért, brit átigazolási rekordot döntve szerződtette Enzo Fernándezt a Chelsea-től.
Bár hivatalosan nem közölték a franchise árát, lapértesülések szerint új rekord született a baseballbajnokságban.
A Marco Rossi vezette nemzeti csapat mindkét találkozóját a Puskás Arénában játssza le a kora őszi időszakban.
Robbant az átigazolási bomba: elképesztő tisztogatás rázta meg az angol focit, csak úgy röpködtek a százmilliók
A határidő előtt számos jelentős üzlet született a transzferpiacon, több klub is nagy erősítéseket jelentett be.
Tóth Ákos korábban szövetségi kapitány is volt, és részt vett a jelenleg is futó iskolai úszóprogram kidolgozásában.
18 méteren át vonszolta a busz a ketrecharcost: úgy volt, hogy járni se tud többé, ma Vegasban kaphat álomszerződést
A ketrecharcos a csodával határos módon épült fel a szörnyű balesetből, ma este élete lehetősége előtt áll.
Szeptember 11-én rendezik az NFL történetének első ausztráliai mérkőzését a melbourne-i Cricket Groundon.
Eldőlt a két F1-es szupersztár jövője: olyat tettek, amivel Lewis Hamilton történelmi rekordját is porrá zúzzák
A négyszeres holland, valamint a címvédő brit pilóta is több évre hosszabbított csapatával, és ha kitöltik a szerződésüket, az egyiküknek rekordot is jelenthet.
A keret végleges névsorából az utolsó szűkítés során Laczkó Sára maradt ki, de a tavaszhoz képest több változás is van a keretben.
Lindsey Vonn-ra még vár legalább egy műtét, a lábadozása sem ért még véget.
A szerdán 24. életévét betöltő játékos fő céljaként a Premier League megnyerését jelölte meg
A játékos 29 szelvényen, 19-es, 21-es, 22-es és 23-as kötéses fogadásokkal állított össze hibátlan tippsorokat.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.