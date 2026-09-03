„Szerencsés vagyok, hogy élek”: frontális ütközésben tört totálkárosra a Budapestre készülő olimpiai bajnok autója

Autóbalesetet szenvedett Tara Davis-Woodhall olimpiai bajnok távolugrónő, így kérdésessé vált a szereplése a szeptember 11-én kezdődő budapesti World Athletics Ultimate Championships elnevezésű versenyen - számolt be a BBC Sport.

A 27 éves amerikai atléta a múlt héten edzésre tartott, amikor autója frontálisan ütközött egy másik járművel. A baleset következtében súlyos agyrázkódást szenvedett, de életveszélyes sérülése nem volt. Mindkét, nagyjából 30 km/h-s sebességgel haladó jármű totálkárosra tört. "Szerencsés és áldott vagyok, hogy élek" – írta közösségi oldalán Davis-Woodhall.

A sportoló az incidens óta nem tudott edzeni, és egyelőre bizonytalan, hogy rajthoz tud-e állni a budapesti tornán.

Jelenleg az orvosaimmal és a csapatommal azon dolgozunk, hogy rendbe jöjjek, de nem vagyok biztos benne, hogy készen állok a jövő heti Ultimate Championshipre

– nyilatkozta.

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Davis-Woodhall számára különösen rosszkor jött a baleset, elmondása szerint ugyanis éppen csúcsformában volt. "Olyan gyors és erős vagyok, mint még soha, ezért ez a döntés nagyon nehéz számomra" – fogalmazott.

A távolugrónő a 2024-es párizsi olimpián szerzett aranyérmet, majd egy évvel később a tokiói világbajnokságon is győzött. A budapesti Ultimate Championships egy háromnapos szezonzáró torna, amelyen olimpiai és világbajnokok, a Gyémánt Liga győztesei, valamint az év legjobb teljesítményét nyújtó atléták mérik össze tudásukat. A győztes 111 ezer fontos pénzdíjban részesül.