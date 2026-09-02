A határidő előtt számos jelentős üzlet született a transzferpiacon, több klub is nagy erősítéseket jelentett be.
Újra indulhat a roham a meccsekre: indul a válogatott őszi hadjárata, itt van minden a jegyekről
A Marco Rossi vezette nemzeti csapat mindkét találkozóját a Puskás Arénában játssza le a kora őszi időszakban.
Hétfőtől indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzéseire. Az MLSZ tájékoztatása szerint a belépőket több ütemben lehet megvásárolni. Hétfőn délelőtt 10 órától elsőként az aranyszintű Szurkolói Klub-tagok élhetnek az elővásárlási jogukkal, erre két nap áll rendelkezésükre. Szerdától a többi klubtag is csatlakozhat a vásárláshoz, jövő péntektől pedig minden regisztrált szurkoló számára elérhetővé válnak a még megmaradt jegyek.
A B divízióban szereplő magyar válogatott idén ősszel játssza le mind a hat csoportmérkőzését. A hazai sorozat szeptember 25-én az Ukrajna elleni összecsapással indul, majd október 2-án Georgia válogatottja vendégeskedik Budapesten. Mindkét találkozó 20:45-kor kezdődik. A magyarok csoportjának negyedik tagja Észak-Írország.
A Nemzetek Ligája mostani kiírásában komoly tétje van a szereplésnek, hiszen a csoportelső automatikusan feljut az A divízióba, a második helyezett pedig osztályozót játszik a feljutásért. A harmadik pozícióban végző csapatra a bennmaradásért vár osztályozó, míg a négyes utolsó helyezettje egyenes ágon kiesik a C divízióba.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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