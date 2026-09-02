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Budapest, 2026. május 15.A labdarúgó Bajnokok Ligája május 30-i budapesti döntõjének helyszíne, a Puskás Aréna 2026. május 15-én. A BL-döntõt a címvédõ francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal játssza.MTI/Illyés Tibor
Sport

Újra indulhat a roham a meccsekre: indul a válogatott őszi hadjárata, itt van minden a jegyekről

MTI
2026. szeptember 2. 12:17

A Marco Rossi vezette nemzeti csapat mindkét találkozóját a Puskás Arénában játssza le a kora őszi időszakban.

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Hétfőtől indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzéseire. Az MLSZ tájékoztatása szerint a belépőket több ütemben lehet megvásárolni. Hétfőn délelőtt 10 órától elsőként az aranyszintű Szurkolói Klub-tagok élhetnek az elővásárlási jogukkal, erre két nap áll rendelkezésükre. Szerdától a többi klubtag is csatlakozhat a vásárláshoz, jövő péntektől pedig minden regisztrált szurkoló számára elérhetővé válnak a még megmaradt jegyek.

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A B divízióban szereplő magyar válogatott idén ősszel játssza le mind a hat csoportmérkőzését. A hazai sorozat szeptember 25-én az Ukrajna elleni összecsapással indul, majd október 2-án Georgia válogatottja vendégeskedik Budapesten. Mindkét találkozó 20:45-kor kezdődik. A magyarok csoportjának negyedik tagja Észak-Írország.

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 209,20M €
Edző: Marco Rossi
Adatlap létrehozva: 2026.09.02.

A Nemzetek Ligája mostani kiírásában komoly tétje van a szereplésnek, hiszen a csoportelső automatikusan feljut az A divízióba, a második helyezett pedig osztályozót játszik a feljutásért. A harmadik pozícióban végző csapatra a bennmaradásért vár osztályozó, míg a négyes utolsó helyezettje egyenes ágon kiesik a C divízióba.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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