Rendkívüli bejelentés: eszméletlen vagyon került vissza az államhoz, milliárdos osztalék folyik be a kasszába

A magyar állam 10 százalékos tulajdonrészt szerzett a Richterben, miután átvette a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány teljes részvénycsomagját. A tranzakció a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) augusztus végi megszüntetésének következménye, amellyel jelentős vagyon, köztük egy mintegy 12 milliárd forintos esedékes osztalék is visszatér a költségvetésbe - számolt be a Portfolio.

A Pénzügyminisztérium bejelentése szerint 2026. augusztus 31-én került az állam birtokába az MCC több mint 18,6 millió darabos Richter-részvénycsomagja. A lépés hátterében tizenhat, felsőoktatási tevékenységet nem folytató alapítvány napokban lezárt felszámolása áll. Ezzel a döntéssel legalább 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá, amelyből több mint 845 milliárd forintot tesznek ki a különböző vállalati részesedések.

A tulajdonosváltás közvetlenül érinti a Richter osztalékfizetését is, amelyet a társaság a kormánnyal folytatott egyeztetések miatt részben elhalasztott. A 2025-ös üzleti év után megállapított, összesen 120 milliárd forintos osztaléktömeg nagy részét a cég már a második negyedévben kifizette, a fennmaradó összeget pedig most szeptemberben utalja át. A 10 százalékos tulajdonrész alapján az MCC-re eső, nagyjából 12 milliárd forintos összeghez így már az állam jut hozzá.

A Richter tulajdonosi szerkezetében továbbra is jelen van két másik hazai alapítvány, a Maecenas Universitatis Corvini szintén 10 százalékos, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány pedig 5,2 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A magyar állam korábban is meghatározó szereplője volt a gyógyszergyártónak, hiszen 2018-ban még 25 százalékos részvénycsomaggal rendelkezett, mielőtt a papírokat kiszervezték volna a vagyonkezelő alapítványokba.

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Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA