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Budapest, 2025. október 19.Matija Ljujic (b), az Újpest és Gavriel Kanikovszki, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én.MTI/Sziget
Sport

Itt a szezon első derbije: Fradi-Újpest lesz vasárnap az NB I-ben

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 07:00

Az OTP Bank Liga újabb fordulója igazi futballcsemegét ígér: a hétvége csúcspontja a Ferencváros–Újpest derbi lesz, miközben a listavezető Puskás Akadémia a sereghajtó Zalaegerszeg otthonába látogat, és a Paks–Debrecen párosítás is gólgazdag mérkőzést vetít előre.

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Az OTP Bank Liga hétvégi fordulója igazi futballcsemegét ígér. A program csúcspontja a Ferencváros és az Újpest örökrangadója lesz, de kiemelt figyelmet érdemel a tabella élén álló Puskás Akadémia és a sereghajtó Zalaegerszeg összecsapása is, valamint a gólokban gazdag paksi–debreceni találkozó esélye. A forduló pénteken a Vasas és a Nyíregyháza mérkőzésével kezdődik, majd szombaton és vasárnap folytatódik.

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A szezon első derbije: meglepetést okoznak a lilák?

A forduló, és várhatóan az egész hét legnagyobb rangadóját vasárnap 17:45-től rendezik, amikor a Ferencváros fogadja az Újpestet. A mérkőzés önmagában is a magyar futball egyik legnagyobb presztízscsatája, de ezúttal a megszokottnál is nagyobb a tét.

Az Újpest 10 ponttal a második helyen áll, míg a mindössze négy bajnokit játszó Ferencváros hét ponttal várja az összecsapást, és hátrányának ledolgozásával előrelépésre készül. A hazaiak legutóbbi négy meccsükön két győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget könyveltek el. A lila-fehérek szintén jó formában vannak: az elmúlt öt fordulóban háromszor nyertek.

OTP Bank Liga 7. forduló
Ferencváros
Újpest FC
2026. szeptember 6. vasárnap 17:45
|
Groupama Aréna, Budapest
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Ferencváros: 25 (83.3%)
  Újpest FC: 0 (0%)
  Döntetlen: 5 (16.7%)
Gólok
  Ferencváros: 65
  Újpest FC: 11
Gólkülönbség: 54
Hazai győzelem
  Ferencváros: 17
  Újpest FC: 0
Vendéggyőzelem
  Ferencváros: 8
  Újpest FC: 0
Adatlap létrehozva: 2026.09.02.

Javítana a Felcsút

Szombaton 17:30-kor az MTK Budapest a Kisvárdát fogadja. A kék-fehérek 9 ponttal a középmezőny elején helyezkednek el, ugyanakkor formájuk döcögős: öt meccsükön három döntetlent és egy vereséget is elkönyveltek. A Kisvárda is hasonló hullámvölgyben van, a két csapat legutóbbi, tavaszi mérkőzését pedig az MTK nyerte 2–1-re.

Szintén szombaton este a Paks 20:00-tól fogadja a Debrecent. A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzésén hét gól született, akkor a Paks 5–2-re győzött. A jelenlegi formák kiegyenlítettek, mindkét együttes 8, illetve 6 ponttal áll, és az elmúlt hetekben egyaránt hullámzó teljesítményt nyújtott.

Vasárnap 15:30-kor a listavezető Puskás Akadémia lép pályára a kieső helyen álló Zalaegerszeg otthonában. A felcsútiak eddigi hat meccsükön 12 pontot gyűjtöttek, formájuk azonban hullámzó: az elmúlt öt bajnokijukon három győzelem mellett két vereséget szenvedtek.

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A ZTE ezzel szemben komoly gondokkal küzd. Legutóbbi öt találkozójából négyszer kikapott, és mindössze három ponttal a tabella utolsó helyén áll. A hazaiak számára létfontosságú lenne a pontszerzés, ám a papírforma, valamint a legutóbbi, 3–1-es felcsúti siker egyaránt a vendégek esélyeit növeli.

Vasárnap 20:00-tól a veretlen Győr a Honvédot látja vendégül. A győriek öt bajnokijukból egyet sem veszítettek el, három döntetlen és két győzelem mellett 9 ponttal állnak, míg a Honvéd 6 pontos.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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