A Red Bull a 2027-es szezon kezdetétől Tom McCullough-t, az Aston Martin korábbi teljesítményigazgatóját szerződtette versenyigazgatói pozícióba.
Itt a szezon első derbije: Fradi-Újpest lesz vasárnap az NB I-ben
Az OTP Bank Liga újabb fordulója igazi futballcsemegét ígér: a hétvége csúcspontja a Ferencváros–Újpest derbi lesz, miközben a listavezető Puskás Akadémia a sereghajtó Zalaegerszeg otthonába látogat, és a Paks–Debrecen párosítás is gólgazdag mérkőzést vetít előre.
Az OTP Bank Liga hétvégi fordulója igazi futballcsemegét ígér. A program csúcspontja a Ferencváros és az Újpest örökrangadója lesz, de kiemelt figyelmet érdemel a tabella élén álló Puskás Akadémia és a sereghajtó Zalaegerszeg összecsapása is, valamint a gólokban gazdag paksi–debreceni találkozó esélye. A forduló pénteken a Vasas és a Nyíregyháza mérkőzésével kezdődik, majd szombaton és vasárnap folytatódik.
A szezon első derbije: meglepetést okoznak a lilák?
A forduló, és várhatóan az egész hét legnagyobb rangadóját vasárnap 17:45-től rendezik, amikor a Ferencváros fogadja az Újpestet. A mérkőzés önmagában is a magyar futball egyik legnagyobb presztízscsatája, de ezúttal a megszokottnál is nagyobb a tét.
Az Újpest 10 ponttal a második helyen áll, míg a mindössze négy bajnokit játszó Ferencváros hét ponttal várja az összecsapást, és hátrányának ledolgozásával előrelépésre készül. A hazaiak legutóbbi négy meccsükön két győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget könyveltek el. A lila-fehérek szintén jó formában vannak: az elmúlt öt fordulóban háromszor nyertek.
Javítana a Felcsút
Szombaton 17:30-kor az MTK Budapest a Kisvárdát fogadja. A kék-fehérek 9 ponttal a középmezőny elején helyezkednek el, ugyanakkor formájuk döcögős: öt meccsükön három döntetlent és egy vereséget is elkönyveltek. A Kisvárda is hasonló hullámvölgyben van, a két csapat legutóbbi, tavaszi mérkőzését pedig az MTK nyerte 2–1-re.
Szintén szombaton este a Paks 20:00-tól fogadja a Debrecent. A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzésén hét gól született, akkor a Paks 5–2-re győzött. A jelenlegi formák kiegyenlítettek, mindkét együttes 8, illetve 6 ponttal áll, és az elmúlt hetekben egyaránt hullámzó teljesítményt nyújtott.
Vasárnap 15:30-kor a listavezető Puskás Akadémia lép pályára a kieső helyen álló Zalaegerszeg otthonában. A felcsútiak eddigi hat meccsükön 12 pontot gyűjtöttek, formájuk azonban hullámzó: az elmúlt öt bajnokijukon három győzelem mellett két vereséget szenvedtek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A ZTE ezzel szemben komoly gondokkal küzd. Legutóbbi öt találkozójából négyszer kikapott, és mindössze három ponttal a tabella utolsó helyén áll. A hazaiak számára létfontosságú lenne a pontszerzés, ám a papírforma, valamint a legutóbbi, 3–1-es felcsúti siker egyaránt a vendégek esélyeit növeli.
Vasárnap 20:00-tól a veretlen Győr a Honvédot látja vendégül. A győriek öt bajnokijukból egyet sem veszítettek el, három döntetlen és két győzelem mellett 9 ponttal állnak, míg a Honvéd 6 pontos.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
A Premier League-ben az Arsenal a Chelsea-t fogadja, a Serie A-ban a Juventus az AC Milannal csap össze.
A Marco Rossi vezette nemzeti csapat mindkét találkozóját a Puskás Arénában játssza le a kora őszi időszakban.
Robbant az átigazolási bomba: elképesztő tisztogatás rázta meg az angol focit, csak úgy röpködtek a százmilliók
A határidő előtt számos jelentős üzlet született a transzferpiacon, több klub is nagy erősítéseket jelentett be.
Tóth Ákos korábban szövetségi kapitány is volt, és részt vett a jelenleg is futó iskolai úszóprogram kidolgozásában.
18 méteren át vonszolta a busz a ketrecharcost: úgy volt, hogy járni se tud többé, ma Vegasban kaphat álomszerződést
A ketrecharcos a csodával határos módon épült fel a szörnyű balesetből, ma este élete lehetősége előtt áll.
Szeptember 11-én rendezik az NFL történetének első ausztráliai mérkőzését a melbourne-i Cricket Groundon.
Eldőlt a két F1-es szupersztár jövője: olyat tettek, amivel Lewis Hamilton történelmi rekordját is porrá zúzzák
A négyszeres holland, valamint a címvédő brit pilóta is több évre hosszabbított csapatával, és ha kitöltik a szerződésüket, az egyiküknek rekordot is jelenthet.
A keret végleges névsorából az utolsó szűkítés során Laczkó Sára maradt ki, de a tavaszhoz képest több változás is van a keretben.
Lindsey Vonn-ra még vár legalább egy műtét, a lábadozása sem ért még véget.
A szerdán 24. életévét betöltő játékos fő céljaként a Premier League megnyerését jelölte meg
A játékos 29 szelvényen, 19-es, 21-es, 22-es és 23-as kötéses fogadásokkal állított össze hibátlan tippsorokat.
Sir Alex Ferguson botra támaszkodva jelent meg volt csapata bajnokiján, bár a kaoun már segítség nélkül tudott bemenni.
Messi 2005. augusztus 17-én, Budapesten, a magyar válogatott elleni barátságos mérkőzésen debütált a felnőtt nemzeti csapatban.
Az argentin kapus, Emiliano Martínez vasárnapi átigazolása a Chelsea-hez már a nyolcadik transzfer volt az Aston Villa és a Chelsea között között négy év alatt.
A világdöntő vasárnapi zárónapján tizenegy döntőt, köztük a magyar vegyesváltó futását és óriási nemzetközi párharcokat is láthat a közönség.
A 35 éves defensive tackle tavaly márciusban vonult vissza, most azonban egyéves, 20 millió dolláros szerződést írt alá korábbi csapatával.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a Premier League szabályozásának módosítását és a mérkőzéskeret létszámának emelését kérte.
Tadej Pogačar a kórházi ágyából jelentkezett be, miután szombaton egy súlyos bukás miatt feladni kényszerült a spanyol körversenyt.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.