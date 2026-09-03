Itt a szezon első derbije: Fradi-Újpest lesz vasárnap az NB I-ben

Az OTP Bank Liga újabb fordulója igazi futballcsemegét ígér: a hétvége csúcspontja a Ferencváros–Újpest derbi lesz, miközben a listavezető Puskás Akadémia a sereghajtó Zalaegerszeg otthonába látogat, és a Paks–Debrecen párosítás is gólgazdag mérkőzést vetít előre.

Az OTP Bank Liga hétvégi fordulója igazi futballcsemegét ígér. A program csúcspontja a Ferencváros és az Újpest örökrangadója lesz, de kiemelt figyelmet érdemel a tabella élén álló Puskás Akadémia és a sereghajtó Zalaegerszeg összecsapása is, valamint a gólokban gazdag paksi–debreceni találkozó esélye. A forduló pénteken a Vasas és a Nyíregyháza mérkőzésével kezdődik, majd szombaton és vasárnap folytatódik.

A szezon első derbije: meglepetést okoznak a lilák?

A forduló, és várhatóan az egész hét legnagyobb rangadóját vasárnap 17:45-től rendezik, amikor a Ferencváros fogadja az Újpestet. A mérkőzés önmagában is a magyar futball egyik legnagyobb presztízscsatája, de ezúttal a megszokottnál is nagyobb a tét.

Az Újpest 10 ponttal a második helyen áll, míg a mindössze négy bajnokit játszó Ferencváros hét ponttal várja az összecsapást, és hátrányának ledolgozásával előrelépésre készül. A hazaiak legutóbbi négy meccsükön két győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget könyveltek el. A lila-fehérek szintén jó formában vannak: az elmúlt öt fordulóban háromszor nyertek.

OTP Bank Liga 7. forduló Ferencváros Újpest FC 2026. szeptember 6. vasárnap 17:45 | Groupama Aréna, Budapest Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Ferencváros: 25 (83.3%) Újpest FC: 0 (0%) Döntetlen: 5 (16.7%) Gólok Ferencváros: 65 Újpest FC: 11 Gólkülönbség: 54 Hazai győzelem Ferencváros: 17 Újpest FC: 0 Vendéggyőzelem Ferencváros: 8 Újpest FC: 0 Adatlap létrehozva: 2026.09.02.

Javítana a Felcsút

Szombaton 17:30-kor az MTK Budapest a Kisvárdát fogadja. A kék-fehérek 9 ponttal a középmezőny elején helyezkednek el, ugyanakkor formájuk döcögős: öt meccsükön három döntetlent és egy vereséget is elkönyveltek. A Kisvárda is hasonló hullámvölgyben van, a két csapat legutóbbi, tavaszi mérkőzését pedig az MTK nyerte 2–1-re.

Szintén szombaton este a Paks 20:00-tól fogadja a Debrecent. A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzésén hét gól született, akkor a Paks 5–2-re győzött. A jelenlegi formák kiegyenlítettek, mindkét együttes 8, illetve 6 ponttal áll, és az elmúlt hetekben egyaránt hullámzó teljesítményt nyújtott.

Vasárnap 15:30-kor a listavezető Puskás Akadémia lép pályára a kieső helyen álló Zalaegerszeg otthonában. A felcsútiak eddigi hat meccsükön 12 pontot gyűjtöttek, formájuk azonban hullámzó: az elmúlt öt bajnokijukon három győzelem mellett két vereséget szenvedtek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A ZTE ezzel szemben komoly gondokkal küzd. Legutóbbi öt találkozójából négyszer kikapott, és mindössze három ponttal a tabella utolsó helyén áll. A hazaiak számára létfontosságú lenne a pontszerzés, ám a papírforma, valamint a legutóbbi, 3–1-es felcsúti siker egyaránt a vendégek esélyeit növeli.

Vasárnap 20:00-tól a veretlen Győr a Honvédot látja vendégül. A győriek öt bajnokijukból egyet sem veszítettek el, három döntetlen és két győzelem mellett 9 ponttal állnak, míg a Honvéd 6 pontos.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA