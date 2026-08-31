2026. augusztus 31. hétfő Erika, Bella
22 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pénz, euró, foci, igazolás, átigazolás
Sport

Eloszlatta a ködöt az Aston Villa edzője: nincs barátság, ez csak a pénzről szól

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 17:12

Az argentin kapus, Emiliano Martínez vasárnapi átigazolása a Chelsea-hez már a nyolcadik transzfer volt az Aston Villa és a Chelsea között között négy év alatt - tudósított a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Felvonták kissé a szemöldöküket az Aston Villa és a Chelsea szurkolói, miután a hétvégén véglegessé vált, hogy a világbajnok argentin kapus, Emlilano Martínez a Chelsea-hez igazol. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A transzfer azt jeleti, hogy egyetlen nyáron belül négy átigazolás is lezajlott: Morgan Rogers 117 millió fontért a Chelsea-hez került, Garnacho kölcsönbe a Villához, Nicolas Jackson 65 millióért szintén a Birminghamben szereplő együttesbe igazolt, majd Dibu Martínez is klubot váltott.

A két klub közötti üzleti forgalom a BlueCo konzorcium 2022-es Chelsea-felvásárlása óta pörgött fel igazán. Azóta a Chelsea összesen 163,5 millió fontot fizetett a Villának a játékosokért, míg a Villa 102,5 millió fontot költött Chelsea-játékosokra, ez az összeg pedig akár 150,5 millió fontra is nőhet, ha Alejandro Garnacho kölcsönszerződése véglegessé válik.

Jó kapcsolat? Ők meg akarnak minket ölni, mi pedig őket!Jó játékosaink vannak, és le tudunk igazolni tőlük valakit, de ez nem jó kapcsolat, hanem üzlet, ami a pénzről és a játékosokról szól

– fogalmazott a Villa vezetőedzője, Unai Emery a hétvégi meccs utáni sajtótájékoztatón. 

A Premier League-ben az elmúlt négy évben egyetlen klubpáros sem bonyolított le ennyi transzfert egymás között. A Chelsea a Brightonnal is nyolc üzletet kötött ugyanebben az időszakban, és a tíz legaktívabb klubpárosból hatban is érdekelt, ami jól mutatja a BlueCo-érát jellemző óriási játékosforgalmat.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Anglia  |  2026-2027
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Manchester City
6
2.
Hull City
6
3.
Chelsea
6
4.
Brentford
4
5.
Newcastle United
4
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Bruno Fernandes
(Manchester United)
3
2.
Rayan Cherki
(Manchester City)
2
3.
João Pedro
(Chelsea)
2
4.
Cole Palmer
(Chelsea)
2
5.
Jack Hinshelwood
(Brighton)
2
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.08.31.

A szoros üzleti kapcsolat mögött a Chelsea társtulajdonosa, Behdad Eghbali és a Villa tulajdonosa, Nassef Sawiris személyes munkakapcsolata áll, a két vezető ugyanis több átigazolási időszakban is közvetlenül tárgyalt egymással.

A BBC Sport információi szerint több Premier League-klubvezető is megkérdőjelezte a két klub közötti ügyletek gyakoriságát, mivel mindkét egyesületnek meg kellett felelnie a hazai és európai pénzügyi szabályozásoknak. Az UEFA-nak jogában áll megvizsgálni a 45 napon belül ugyanazon klubok között létrejött átigazolásokat, Garnacho kölcsönadása például mindössze két nappal Rogers átigazolása után történt, Jackson megszerzésére pedig 38 nappal később került sor.

Szabálysértésre ugyanakkor semmi sem utal, és mindkét klub önálló sportszakmai indokokkal tudja alátámasztani az egyes ügyleteket. A Villa például régóta érdeklődött Jackson iránt, aki korábban már játszott Emery irányítása alatt a Villarrealban, míg a Chelsea álláspontja szerint Martínez leigazolása teljesen független volt a korábbi Villa-üzletektől.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #foci #sport #labdarúgás #premier league #chelsea #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #angol bajnokság #aston villa
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:45
18:39
18:32
18:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. augusztus 30.
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2026. augusztus 31.
Rettegett népbetegség ellenszere lehet ez a vény nélkül kapható tabletta? Elképesztő felfedezésre jutottak
2026. augusztus 31.
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
2026. augusztus 31.
Sorsukra hagyott babák százai várnak segítségre hazai kórházakban: "Ezek a gyerekek gyakorlatilag nem léteznek"
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 31. hétfő
Erika, Bella
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
1 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
3 hete
Máris indul a 2026-os úszó-Eb: huszonegy magyarnak szurkolhatunk, mutatjuk a programot!
4
2 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
2 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 31. 19:00
Komoly baklövést követ el rengeteg magyar szülő sulikezdéskor: ezekre a dolgokra érdemes figyelni – az egész tanév rámehet
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 31. 18:02
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod
Agrárszektor  |  2026. augusztus 31. 18:27
Ömlik ki ez a húsfajta az oroszoktól: döbbenetes, hova kerül a java