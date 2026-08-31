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Eloszlatta a ködöt az Aston Villa edzője: nincs barátság, ez csak a pénzről szól
Az argentin kapus, Emiliano Martínez vasárnapi átigazolása a Chelsea-hez már a nyolcadik transzfer volt az Aston Villa és a Chelsea között között négy év alatt - tudósított a BBC Sport.
Felvonták kissé a szemöldöküket az Aston Villa és a Chelsea szurkolói, miután a hétvégén véglegessé vált, hogy a világbajnok argentin kapus, Emlilano Martínez a Chelsea-hez igazol.
A transzfer azt jeleti, hogy egyetlen nyáron belül négy átigazolás is lezajlott: Morgan Rogers 117 millió fontért a Chelsea-hez került, Garnacho kölcsönbe a Villához, Nicolas Jackson 65 millióért szintén a Birminghamben szereplő együttesbe igazolt, majd Dibu Martínez is klubot váltott.
A két klub közötti üzleti forgalom a BlueCo konzorcium 2022-es Chelsea-felvásárlása óta pörgött fel igazán. Azóta a Chelsea összesen 163,5 millió fontot fizetett a Villának a játékosokért, míg a Villa 102,5 millió fontot költött Chelsea-játékosokra, ez az összeg pedig akár 150,5 millió fontra is nőhet, ha Alejandro Garnacho kölcsönszerződése véglegessé válik.
Jó kapcsolat? Ők meg akarnak minket ölni, mi pedig őket!Jó játékosaink vannak, és le tudunk igazolni tőlük valakit, de ez nem jó kapcsolat, hanem üzlet, ami a pénzről és a játékosokról szól
– fogalmazott a Villa vezetőedzője, Unai Emery a hétvégi meccs utáni sajtótájékoztatón.
A Premier League-ben az elmúlt négy évben egyetlen klubpáros sem bonyolított le ennyi transzfert egymás között. A Chelsea a Brightonnal is nyolc üzletet kötött ugyanebben az időszakban, és a tíz legaktívabb klubpárosból hatban is érdekelt, ami jól mutatja a BlueCo-érát jellemző óriási játékosforgalmat.
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A szoros üzleti kapcsolat mögött a Chelsea társtulajdonosa, Behdad Eghbali és a Villa tulajdonosa, Nassef Sawiris személyes munkakapcsolata áll, a két vezető ugyanis több átigazolási időszakban is közvetlenül tárgyalt egymással.
A BBC Sport információi szerint több Premier League-klubvezető is megkérdőjelezte a két klub közötti ügyletek gyakoriságát, mivel mindkét egyesületnek meg kellett felelnie a hazai és európai pénzügyi szabályozásoknak. Az UEFA-nak jogában áll megvizsgálni a 45 napon belül ugyanazon klubok között létrejött átigazolásokat, Garnacho kölcsönadása például mindössze két nappal Rogers átigazolása után történt, Jackson megszerzésére pedig 38 nappal később került sor.
Szabálysértésre ugyanakkor semmi sem utal, és mindkét klub önálló sportszakmai indokokkal tudja alátámasztani az egyes ügyleteket. A Villa például régóta érdeklődött Jackson iránt, aki korábban már játszott Emery irányítása alatt a Villarrealban, míg a Chelsea álláspontja szerint Martínez leigazolása teljesen független volt a korábbi Villa-üzletektől.
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