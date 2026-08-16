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A Zandvoort versenypálya egy gyorsulási pálya a holland dűnék között, a Noordzee tengerparton. A pálya 2020 májusától kezdve a Forma-1-es nagydíjnak ad otthont.
Sport

F1 Holland Nagydíj 2026: itt van minden fontos infó, a sprintfutam és a verseny időpontja Zandvoort, Hollandia helyszínen

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 22:43

A több hetes nyári szünet végével hamarosan újra felbőgnek a motorok, a Forma 1-es világbajnokság mezőnye Zandvoort-ban, Hollandiában találkozik ismét a pihenő után. Lássuk, mikor rendezik az időmlrőt, a sprintfutamot és a nagydíjat: itt van minden fontos tudnivaló a Holland Nagydíjról.

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A Holland Nagydíjnak otthont adó Circuit Zandvoort az Északi-tenger partján, Amszterdamtól mintegy 30 kilométerre található. A technikás, szűk vonalvezetésű pályát 2021-ben jelentősen átalakították a Forma-1 visszatérése előtt, ennek részeként épült meg a híres döntött Hugenholtz-kanyar és az Arie Luyendyk-kanyar.

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A pálya hossza 4,259 kilométer, a versenytávot 72 kör teljesítése jelenti, így a pilóták összesen 306,587 kilométert tesznek meg a vasárnapi futamon. A zandvoorti aszfaltcsík 14 kanyarból áll, a pálya karakterét pedig a gyors irányváltások, a jelentős szintkülönbségek és a kevés előzési lehetőség határozza meg.

A 2025-ös Holland Nagydíjat a McLaren pilótája, Lando Norris nyerte. A második helyen a hazai közönség kedvence, a Red Bullos Max Verstappen végzett, míg a dobogó harmadik fokára Oscar Piastri állhatott fel.

F1 menetrend: Formula-1 Holland Nagydíj, az M4 Forma-1 közvetítés időpontjai

A Zandvoortban rendezett F1 Holland Nagydíj dátuma: 2026. augusztus 21-22.-23. (péntek, szombat és vasárnap), íme a F1 nagydíjhétvége menetrendje:

Péntek, augusztus 21.

  • Első szabadedzés: 12:30-13:30
  • Sprintkvalifikáció: 16:30-17:14

Szombat, augusztus 22.

  • Sprintverseny: 12:00-12:30
  • F1 időmérő edzés: 16:00-17:00

Vasárnap, augusztus 23.

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  • F1 Holland Nagydíj: 15:00

F1 versenynaptár 2026: itt a futamok listája, a teljes Forma 1-menetrend 2026-ban

A 2026-os Forma 1-es világbajnokság huszonkét futamból áll - kettőt, a bahreinit és a szaúd-arábiait törölni kellett a tavaszi közel-keleti háború miatt. A teljes 2026-os menetrend a következő:

  • F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
  • F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
  • F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
  • F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
  • F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
  • F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
  • F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
  • F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
  • F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
  • F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
  • F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
  • F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
  • F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
  • F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
  • F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
  • F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
  • F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
  • F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
  • F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
  • F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
  • F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
  • F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

Mi történt eddig a 2026-os Forma-1-es szezonban?

A 2026-os Forma-1es világbajnokság idény eddigi legnagyobb története a Mercedes 19 éves versenyzője, Kimi Antonelli berobbanása. Az olasz pilóta már hat futamgyőzelmet szerzett, és a Magyar Nagydíjat követően 219 ponttal vezeti az egyéni világbajnokságot: előnye 50 pont Lewis Hamiltonnal szemben, aki eddig egy győzelmet szerzett, míg a harmadik helyen George Russell áll.

A Mercedes eddig dominálja a szezont: a csapat nyolc futamgyőzelmet gyűjtött, és 379 ponttal vezeti a konstruktőri pontversenyt. A második helyen a Ferrari áll 307 ponttal, míg a McLaren 220 ponttal a harmadik pozíciót foglalja el.

Az évad első felében Antonelli győzött Kínában, Japánban, Miamiban, Kanadában, Monacóban és Belgiumban, Russell Ausztriában és a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon tudott nyerni, Hamilton Barcelonában, Charles Leclerc Silverstone-ban, míg az utolsó, Magyar Nagydíjon Lando Norris diadalmaskodott - megszerezve ezzel első futamgyőzelmét címvédő pilótaként.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen számára jóval nehezebben alakult az idény, mint az elmúlt években. A Red Bull ugyan továbbra is a dobogós helyezésekért harcol, de a holland pilóta a nyári szünet előtt csak a hatodik helyen állt a pontversenyben, több mint százpontos hátrányban Antonelli mögött. Hazai versenyén azonban különösen motivált lehet, hiszen a zandvoorti lelátókat hagyományosan a narancssárga színbe öltözött Verstappen-szurkolók töltik meg
Címlapkép: Getty Images
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